Стрельба в центре Кракова: полиция сообщила о пяти погибших

Жертвами стрельбы в центре польского Кракова, произошедшей днем 7 ноября, стали как минимум пять человек.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".

Польские правоохранители сообщили, что в результате инцидента на площади Рынок погибли пять человек, ещё несколько десятков получили ранения.

"Правоохранители открыли огонь по преступнику; в настоящее время его доставляют в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжается операция сил безопасности, добавили в полиции.

Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.

Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.