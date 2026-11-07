Стрельба в центре Кракова: полиция сообщила о пяти погибших
Жертвами стрельбы в центре польского Кракова, произошедшей днем 7 ноября, стали как минимум пять человек.
Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".
Польские правоохранители сообщили, что в результате инцидента на площади Рынок погибли пять человек, ещё несколько десятков получили ранения.
"Правоохранители открыли огонь по преступнику; в настоящее время его доставляют в больницу", – говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжается операция сил безопасности, добавили в полиции.
Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.
Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.