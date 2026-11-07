Туск відреагував на смертельну стрілянину у Кракові

Польський прем’єр Дональд Туск прокоментував стрілянину у центрі Кракова, яка сталась у суботу, і внаслідок якої загинули люди.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Туск, міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.

"Поліція розслідує мотиви та всі обставини нападу", – додав він.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Повідомляли про загиблих і поранених внаслідок стрілянини.

Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.

1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.