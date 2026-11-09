Трамп заявив, що зустрінеться з Сі та Путіним на саміті АТЕС у Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що, на його думку, він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та правителем Росії Владіміром Путіним на саміті лідерів АТЕС у Китаї наступного тижня та обговорить питання припинення війни в Ірані та денуклеаризації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Перед вильотом із Флориди до Вашингтона Трамп повідомив журналістам, що поїде до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18–19 листопада у Шеньчжені – технологічному центрі на півдні країни.

"Однією з зустрічей, як я вважаю, буде зустріч із президентом Путіним та президентом Сі, і це буде цікаво. Ми обговорюємо багато питань, зокрема денуклеаризацію, але ми будемо обговорювати багато інших питань. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані", – сказав він.

У жовтні Трамп заявив, що готовий до тристоронніх переговорів з Сі та Путіним щодо контролю над озброєннями, які, за його словами, будуть зосереджені на денуклеаризації.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Путін запропонував використати тристоронню зустріч для обговорення припинення війни Росії в Україні.

У інтерв’ю телеканалу CBS Трамп заявив, "що ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.

Раніше Трамп заявив, що 5 листопада провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.