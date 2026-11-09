Трамп заявил, что встретится с Си и Путиным на саммите АТЭС в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что, по его мнению, он встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и правителем России Владимиром Путиным на саммите лидеров АТЭС в Китае на следующей неделе и обсудит вопросы прекращения войны в Иране и денуклеаризации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Перед вылетом из Флориды в Вашингтон Трамп сообщил журналистам, что отправится в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне – технологическом центре на юге страны.

"Одной из встреч, как я полагаю, станет встреча с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы обсуждаем много вопросов, в частности денуклеаризацию, но будем обсуждать и многие другие вопросы. Мы пытаемся положить конец войне в Иране", – сказал он.

В октябре Трамп заявил, что готов к трехсторонним переговорам с Си и Путиным по контролю над вооружениями, которые, по его словам, будут сосредоточены на денуклеаризации.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Путин предложил использовать трехстороннюю встречу для обсуждения прекращения войны России в Украине.

В интервью телеканалу CBS Трамп заявил, "что мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведёт к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.

Ранее Трамп заявил, что 5 ноября провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "замечательное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.