Анатолій Шкрібляк розповів про передачу 30 000 порцій продукції компанії "Добродія Фудз" на потреби Збройних Сил

Попри втому, яку ми можемо відчувати з огляду на нинішні обставини, необхідно продовжувати допомагати військовим різними способами. Всебічна підтримка є важливою для наших захисників, які протистоять російській навалі. Це моральний обов'язок кожного.

Адже військовослужбовці захищають нашу свободу часто ціною свого здоров'я та життя. Вони борються на передовій, а ми, цивільні, маємо підтримувати їх у цій боротьбі.

Як представник соціально відповідального бізнесу компанія "Добродія Фудз" активно долучається до ініціатив, спрямованих на допомогу українській армії. "Добродія Фудз" – це виробник зразкової харчової продукції, яка популярна не лише в Україні, а й світі.

До слова, нещодавно товари компанії були представлені на найбільшій продовольчій виставці Gulfood. Більше про подію ви можете дізнатися в матеріалі LB.ua.

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Як "Добродія Фудз" допомагає українській армії

Компанія демонструє проактивну позицію й бере участь у різноманітних соціальних ініціативах. Однією з останніх є передача якісних харчових продуктів благодійному фонду "Мурашки", йдеться на сайті ТСН.ua.

Організація займається забезпеченням воїнів на передовій продуктами довготривалого зберігання. У межах проєкту "Добро в дії" продукцію ТМ "Добродія" і San Grano, брендів компанії "Добродія Фудз", було відправлено благодійному фонду. Ці харчі передадуть українським захисникам, які перебувають "на нулі".

Акціонер компанії "Добродія Фудз" Шкрібляк Анатолій Васильович висловив щиру подяку всім, хто нині відстоює незалежність України в боротьбі проти російських окупантів. Він повідомив, що в межах ініціативи на потреби військових було передано понад 30 тисяч порцій пластівців і мюслі.

Анатолій Шкрібляк зазначив, що продукція компанії стане в пригоді військовим завдяки своїм численним перевагам:

Тривалий термін зберігання. Пластівці та мюслі можуть зберігатися довго за кімнатної температури, що робить їх підхожими для польових умов. Компактність. Порційне паковання займає мінімум місця, що полегшує транспортування харчової продукції. Швидкість приготування. Пластівці та мюслі можна приготувати за декілька хвилин, тому військові зможуть оперативно та без зайвих зусиль отримати смачну страву. Збагаченість вуглеводами. Високий вміст вуглеводів забезпечує довготривалу енергію, що є важливим фактором для воїнів, які зазнають значних фізичних і психологічних навантажень. Вміст вітамінів і мікроелементів. Пластівці та мюслі багаті на корисні для організму речовини, які зміцнюють імунну систему.

Анатолій Шкрібляк додав, що продукція ТМ "Добродія" урізноманітнить харчування військових і сприятиме їхній витривалості в умовах бойових дій. За його словами, компанія й надалі різними способами підтримуватиме військовослужбовців на передовій.

Анатолій Шкрібляк закликав підприємців і звичайних громадян активно долучатися до ініціатив, які спрямовані на підтримку Збройних Сил України, адже моральний обов'язок кожного з нас – не бути байдужими.

Від нашої підтримки залежить, наскільки успішно військові зможуть виконувати бойові завдання. Сьогодні ми всі – частина великого фронту, і кожен внесок важливий у загальній справі оборони нашої країни, резюмував Анатолій Шкрібляк.