Анатолий Шкрибляк рассказал о передаче 30 000 порций продукции компании "Добродия Фудз" на нужды Вооруженных Сил

Несмотря на усталость, которую мы можем чувствовать, учитывая нынешние обстоятельства, необходимо продолжать помогать военным различными способами. Всесторонняя поддержка важна для наших защитников, которые противостоят российскому нашествию.

Это моральный долг каждого. Ведь военнослужащие защищают нашу свободу часто ценой своего здоровья и жизни. Они борются на передовой, а мы, гражданские, должны поддерживать их в этой борьбе.

Как представитель социально ответственного бизнеса компания "Добродия Фудз" активно приобщается к инициативам, направленным на помощь украинской армии. "Добродия Фудз" – это производитель образцовой пищевой продукции, которая популярна не только в Украине, но и в мире.

К слову, недавно товары компании были представлены на крупнейшей продовольственной выставке Gulfood. Больше о событии вы можете узнать в материале LB.ua.

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Как "Добродия Фудз" помогает украинской армии

Компания демонстрирует проактивную позицию и участвует в различных социальных инициативах. Одной из последних является передача качественных пищевых продуктов благотворительному фонду "Мурашки", сообщается на сайте ТСН.ua.

Организация занимается обеспечением воинов на передовой продуктами длительного хранения. В рамках проекта "Добро в дії" продукция ТМ "Добродія" и San Grano, брендов компании "Добродия Фудз", была отправлена благотворительному фонду. Эти продукты передадут украинским защитникам, которые находятся "на нуле".

Акционер компании "Добродия Фудз" Шкрибляк Анатолий Васильевич выразил искреннюю благодарность всем, кто сейчас отстаивает независимость Украины в борьбе против российских оккупантов. Он сообщил, что в рамках инициативы на нужды военных было передано более 30 тысяч порций хлопьев и мюсли.

Анатолий Шкрибляк отметил, что продукция компании пригодится военным благодаря своим многочисленным преимуществам:

Длительный срок хранения. Хлопья и мюсли могут храниться долго при комнатной температуре, что делает их подходящими для полевых условий. Компактность. Порционная упаковка занимает минимум места, что облегчает транспортировку пищевой продукции. Скорость приготовления. Хлопья и мюсли можно приготовить за несколько минут, поэтому военные смогут оперативно и без лишних усилий получить вкусное блюдо. Обогащенность углеводами. Высокое содержание углеводов обеспечивает долговременную энергию, что является важным фактором для воинов, которые испытывают значительные физические и психологические нагрузки. Содержание витаминов и микроэлементов. Хлопья и мюсли богаты на полезные для организма вещества, которые укрепляют иммунную систему.

Анатолий Шкрибляк добавил, что продукция ТМ "Добродія" разнообразит питание военных и будет способствовать их выносливости в условиях боевых действий. По его словам, компания и в дальнейшем различными способами будет поддерживать военнослужащих на передовой.

Анатолий Шкрибляк призвал предпринимателей и обычных граждан активно участвовать в инициативах, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, ведь моральный долг каждого из нас – не быть равнодушными.

От нашей поддержки зависит, насколько успешно военные смогут выполнять боевые задачи.

Сегодня мы все – часть большого фронта, и каждый вклад важен в общем деле обороны нашей страны, резюмировал Анатолий Шкрибляк.