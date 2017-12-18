Ультраправая Австрия: чем грозит назначение главы МИД по квоте радикалов

Кристина Бондарева, Европейская правда _ Понедельник, 18 декабря 2017, 09:55

Фото: bundesheer.at

Новый состав правительства Австрии не должен был стать сенсацией, хотя и был изначально не слишком приятным для Киева. Австрийская народная партия Себастьяна Курца прогнозируемо договорилась о коалиции с ультраправой Партией свободы.

А вот распределение министерских портфелей принесло настоящую неожиданность.

По условиям коалиционного соглашения, праворадикальная и евроскептическая Партия свободы получит шесть министерств, АНП Курца – семь министерских портфелей. Но главная новость в том, что в квоту евроскептиков попали не только главы МВД и Минобороны, но также министр иностранных дел.

Приход ультраправых в МИД казался невозможным.

На уровне ЕС ультраправый министр не вызывал большого энтузиазма, но главное – на формирование такого кабинета категорически не соглашался президент Александр Ван дер Беллен.

Достичь компромисса позволило то, что ультраправые выбрали по своей квоте относительно нейтрального кандидата. Формально у новой главы министерства нет партбилета "свободовцев", хотя назвать ее беспартийной можно лишь с натяжкой.

Итак, новым главой МИД Австрии станет сторонница "Свободы" Карин Кнайссль.

Почему выбор пал именно на нее – разбиралась "Европейская правда".





Кто вы, миссис Кнайссль?

Доктор Карин Кнайссль – бывший дипломат, а ныне – эксперт по ближневосточным вопросам, автор многих публикаций по этой тематике. Сейчас она является вице-президентом Австрийской ассоциации политико-стратегических исследований STRATEG, занимается анализом в энергетической сфере, выступает с лекциями и пишет книги.

Совсем недавно она заявила, что больше всего боится "гололеда и глупых людей на высоких политических позициях". Она не уточнила, о ком идет речь, но наверное имела в виду не своих ультраправых соратников, с которыми у нее в последние годы сложились тесные взаимоотношения.

У Кнайссль действительно нет партийного билета Австрийской партии свободы (АПС), но она активно вовлечена в жизнь партии. В последнее время участвовала в партийных мероприятиях АПС. Своей неординарной позицией (об этой "неординарности" мы расскажем ниже) эксперт быстро привлекла внимание руководства партии.

В прошлом году благодаря Партии свободы она едва не вошла в большую политику.

Партийный лидер Хайнц-Кристиан Штрахе предлагал Кнайссль стать кандидатом в президенты, но получил отказ. В итоге "свободовцы" выдвинули на эту должность Норберта Хофера, который проиграл в повторном втором туре.

Штрахе не оставил попыток заманить Кнайссль в большую игру. Уже через неделю после октябрьских парламентских выборов он сделал ей новое предложение – заниматься международными делами Австрии. На этот раз доктор Кнайссль оказалась более сговорчивой.

"Это выдающаяся личность. В будущем, возможно, она будет Крайским в женском обличье, когда речь идет о посредничестве и рекламе Австрии за рубежом", – расхваливал свою кандидатку Штрахе. Бруно Крайский – многолетний главный дипломат, а затем канцлер Австрии, преданный сторонник нейтралитета страны, но одновременно – очень активный на посту главы МИД: за семь лет он совершил сотню государственных визитов.

Однако в некоторых австрийских кругах сомневаются, является ли Кнайссль наилучшей кандидатурой для дипломатической работы. Австрийские СМИ пишут о ней как о "склонном к спорам эксперте". Хотя есть и противоположное мнение: некоторые называют ее "идеальным кандидатом" благодаря знанию иностранных языков и наличию дипломатического прошлого.

Но для нас особенно важно спрогнозировать, как новая глава МИД может относиться к Украине и к России.





Нероссийский след

Кнайссль владеет семью иностранными языками: арабским, английским, французским, испанским, венгерским, итальянским и ивритом – согласитесь, неплохой запас, да еще и из четырех языковых групп.

Как видите, славянских языков среди них нет. И вообще, ни восточноевропейский, ни российский вектор не являются сильной стороной будущей главы МИД.

В немецкоязычном интернет-пространстве можно найти мизерное количество материалов, в которых Кнайссль выражает свою позицию по отношению к России. В них она в основном комментирует участие РФ в сирийской войне.

Резкой критики действий РФ от нее слышать не приходилось. Скорее наоборот.

"Путин вносит дипломатический импульс в сирийский тупик, он ведет переговоры со всеми региональными силами. До сих пор у нас была война на истощение на каждом метре", – сказала она в октябре 2015 года, вскоре после того, как российские самолеты по просьбе Асада впервые нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства".

Но уже через несколько месяцев, в январе 2016-го, Кнайссль расхваливала Россию за "более понятную, чем у Запада, политику в отношении Сирии" и советовала всем участникам конфликта на равных условиях сотрудничать с РФ.

Вместе с тем Кнайссль осознавала цель Кремля: "Путин работает над возвращением на геополитическую арену, поскольку из-за украинского кризиса оказался на обочине".

Некоторые из соотечественников называют ее взгляды антиамериканскими. Так это или нет, увидим позже, но жесткая критика США действительно была присуща будущей руководительнице МИД. К примеру, она не сомневалась, что военная кампания США в Ираке проводится по экономическим причинам – чтобы подскочили цены на нефть. И в появлении "Исламского государства" эксперт обвиняла Вашингтон – мол, к этому привели действия США на Ближнем Востоке.





Восток – дело тонкое?

Основная специализация будущей главы австрийской дипломатии – Ближний Восток.

Карин Кнайссль родилась в Вене, но выросла в столице Иордании Аммане, где ее отец работал пилотом Иорданских авиалиний. Юрист и арабист по образованию, она защитила свои диссертации в Аммане и Иерусалиме.

На этом ее образование не окончилось: она училась также в США, окончила элитную Национальную школу администрации (ENA) во Франции (выпускником этого заведения, к слову, является также президент Эммануэль Макрон). Благодаря опыту жизни во Франции хорошо знает эту страну и иногда критикует ее.

С 1990 по 1998 годы Карин Кнайссль работала на дипломатической службе. Австрийские СМИ пишут, что она ушла оттуда после очередной командировки "не по профилю", в Испанию.

Такой разносторонний бэкграуд (да еще и семь иностранных языков!) позволяет предположить, что у нее не должно быть никаких проблем с коммуникацией... Но ее экспертный опыт свидетельствует, что не все так просто.

Будущая глава МИД не упускает случая похвастаться, что является профессиональным арабистом. Но в октябре, проводя лекцию для учителей немецкого, преподающих для беженцев, она убеждала, что в арабском языке нет формы будущего времени, а потому "менталитет арабов мало ориентирован на будущее". На самом деле профессиональный арабист распознает здесь по меньшей мере две лжи. Во-первых, будущее время в арабском есть, а во-вторых, такой вывод ученого выглядит по меньшей мере дилетантским.

Карин Кнайссль считает себя проевропейской, но резко критикует ЕС.

После референдума по Brexit она не жалела критики в адрес президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, назвав его "циником при власти", "хамом" и "высокомерным". "Он ведет себя как брюссельский Цезарь, который поставил перед собой цель разорвать соглашение, если только будет видеть в этом пользу", – писала она в июне 2016 года.

Карин Кнайссль достаточно однозначно высказывалась по вопросу независимости Каталонии. "Республика Каталония? Не только на Балканах возникают государства" – так звучал заголовок к одному из ее материалов еще в 2012 году, призывая ЕС "не отказываться от страны, экономически более жизнеспособной".

Что касается миграционных проблем, то она в унисон с австрийскими властями обвиняла ЕС в несостоятельности и ставила под сомнение возможность решения проблемы на общеевропейском уровне. Соглашение с Турцией по мигрантам, одобренное всеми странами-членами ЕС, будущая глава дипломатии Австрии называла "нонсенсом".

Но самый большой скандал вызвала ее книга "Тестостерон творит политику", в которой автор утверждает, что всеми арабскими мужчинами, которые устраивают революции и протесты в арабском мире, руководит не стремление к изменениям или лучшей жизни, а... тестостерон. В своей работе Кнайссль делает вывод, что именно неспособность соответствовать статусу мужчины в традиционном обществе толкает молодых людей на революции, а позже – на поиски лучшей жизни в Европе.

На этом фоне интересно, как будет выглядеть общение нового министра с лидерами арабских государств.

Не вылезет ли боком ее "тестостерон"?

Вообще, у будущей главы австрийского МИД немало неординарных идей, которые звучали публично и которые теперь, несомненно, изучают ее будущие собеседники в странах-партнерах Австрии.

К примеру, она предсказывает крах Турции и Саудовской Аравии и формирование матриархата на Ближнем Востоке.

Сейчас, конечно, рано говорить о том, какие изменения ждут австрийскую дипломатию. Не исключено, что на министерской должности Карин Кнайссль попытается дистанцироваться от своих заявлений из "экспертной жизни", хотя ее партнеры наверняка будут помнить то, что звучало в предыдущие годы.

Едва ли не единственное, что успокаивает официальную Вену – то, что новая руководительница МИД не будет отвечать за отношения с Евросоюзом. По коалиционному соглашению, эти полномочия взял на себя лично канцлер Себастьян Курц.

Для Вены это означает хоть какую-то гарантию того, что председательство Австрии в Совете ЕС, запланированное на второе полугодие 2018 года, должно пройти относительно беспроблемно. Для нас это важно тем, что решение о продлении санкций против РФ не будет передано в жертву представительницы праворадикалов, а останется в ведении Курца.

Новый глава правительства Австрии уже объявил, что не будет менять санкционную политику, несмотря на присутствие "Свободы" в коалиции. И это заявление действительно стоит того, чтобы быть услышанным.

Автор: Кристина Бондарева,

"Европейская правда"