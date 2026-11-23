Европейская служба внешних действий (EEAS) в пятницу, 20 ноября, вызвала российского временного поверенного в делах в связи с российскими ударами по Киеву, в результате которых были повреждены дипломатические представительства.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, сообщил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд в понедельник, 23 ноября.

Европейская служба внешних дел вызвала российского дипломата после повреждений посольств стран ЕС в Киеве на прошлой неделе в результате российских атак.

"Рад предоставить вам обновленную информацию относительно вызова российского временного поверенного в делах. Да, его вызвали на встречу в пятницу. Это произошло на техническом уровне в Европейской службе внешних действий", – сообщил Виганд, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

"Мы подняли вопрос повреждений (посольств) в Киеве. Было заявлено, что в соответствии с международным правом любые нападения на дипломатические учреждения неприемлемы, потому что… они находятся под защитой международного права", – добавил спикер.

Кристиан Виганд подчеркнул, что ЕС "и впредь будет увеличивать помощь Украине и оказывать давление на Россию".

Как сообщала "Европейская правда", 19 ноября высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС вызовет российского посла в связи с ударами по Киеву, которые привели к повреждению нескольких европейских посольств.

Также сообщалось, что Нидерланды решили вызвать российского посла после повреждения своего посольства в Киеве в результате российской атаки.

В свою очередь Польша вызовет посла РФ в Варшаве Георгия Михно в связи с нарушением польского воздушного пространства тремя российскими ракетами 20 ноября.