Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не отступил от своей позиции, согласно которой финансирование для Украины на следующий год не должно быть увязано с утверждением бюджета ЕС, а Венгрия будет оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Об этом, как сообщает Index, он заявил во время заседания парламента, пишет "Европейская правда".

Комментируя предложение по следующему семилетнему бюджету ЕС, выдвинутое главой Евросовета Антониу Коштой в субботу, Мадьяр заявил, что оно неприемлемо для Венгрии. Он также настоял на том, чтобы бюджетные переговоры не связывали с дискуссией о будущем финансировании военных усилий Украины.

"Есть такие политические силы, которые хотели бы, чтобы в центре внимания оказался вопрос о взаимосвязи между бюджетом ЕС и финансированием Украины. Позиция правительства Венгрии четкая: эти два вопроса следует рассматривать отдельно. 27 государств-членов должны самостоятельно договориться, и это соглашение не может и не будет зависеть от какого-либо другого соглашения", – подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Украина и впредь будет получать ту гуманитарную помощь, на которую наш сосед, находящийся в состоянии войны, имеет полное право рассчитывать со стороны цивилизованной страны", – отметил Мадьяр.

Как сообщала "Европейская правда", в письме президенту Европейского совета Антониу Коште немецкий канцлер Фридрих Мерц условил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом в 70 млрд евро в 2027 году.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал письмо Мерца "шантажом".

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр также раскритиковал идею канцлера Мерца.