В Латвии организаторы акции протеста "Нет "кровавому зерну"!" требуют, чтобы правительство немедленно и полностью закрыло границу Латвии с Россией и прекратило транзит любых товаров.

Об этом они сообщили информационному агентству LETA, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Во время акции протеста, состоявшейся 7 ноября в Екабпилсе, участники требовали прекратить транзит зерна в течение 14 дней. Этот срок истек в субботу, 21 ноября. Ссылаясь на попытку диверсии, направленную против эстонского производителя беспилотников, организаторы протеста требуют, чтобы правительство немедленно и полностью закрыло границу Латвии с Россией и остановило транзит всех товаров.

Требования участников акции были адресованы премьер-министру и Кабинету министров. Они настаивают на принятии юридически обязательных решений, которые позволили бы остановить транзит российского зерна – в частности, зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины, – через территорию Латвии, её железнодорожную инфраструктуру и порты.

Организаторы отмечают, что 7 ноября в акции протеста в Екабпилсе принял участие премьер Андрис Кулбергс, который, выступая перед собравшимися, пообещал принять меры для прекращения транзита российского зерна. После акции он обязался на следующей неделе внести законопроект, запрещающий заключение новых договоров на подобные транспортные услуги.

Организатор акции Гундарс Калве отмечает, что протестующие глубоко разочарованы обещаниями Кулбергса и тем, как они выполняются.

Также он заявил о требовании полного закрытия границы с Россией.

"Мы требуем немедленного решения о полном закрытии границы Латвии с Россией, включая прекращение любого транзита товаров. Безопасность Латвии должна быть приоритетом для правительства", – заявляет Калве.

Организаторы протеста заявляют, что продолжат свою деятельность как группа единомышленников: будут инициировать общественные дискуссии, требовать ответов от должностных лиц и регулярно информировать общественность о решениях правительства и ходе их реализации.

20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабрязакроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.