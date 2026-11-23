В понедельник Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении одной из европейских компаний, занимающихся розливом продукции Coca-Cola, в связи с подозрениями в том, что она препятствовала розничным торговцам в покупке напитков по более низким ценам в других странах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия подозревает, что компания Coca-Cola Europacific Partners предлагала супермаркетам и другим розничным торговцам скидки при условии, что они не будут продавать напитки в других странах ЕС.

Компания, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, является одним из двух крупнейших европейских разливщиков, поставляющих напитки под брендами компании The Coca-Cola Company. Она реализует продукцию под этими брендами, а также под другими брендами, в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

Комиссия обеспокоена тем, что компания, возможно, злоупотребляла своим доминирующим положением в сфере оптовых поставок газированных безалкогольных напитков и спортивных напитков клиентам внесетевой торговли. Речь идет о клиентах, которые продают продукцию для потребления вне заведения, таких как супермаркеты и другие розничные торговые точки, а не рестораны, отели и кафе.

"Люди по всей Европе ежедневно наслаждаются безалкогольными напитками. Но они не должны платить больше только потому, что живут в одной стране ЕС, а не в другой", – отметила вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

Coca-Cola Europacific Partners – это отдельная публичная компания, которая разливает и продает напитки Coca-Cola по лицензии The Coca-Cola Company, которой принадлежит 17% акций этой фирмы.

Это дело рассматривается на фоне подготовки Комиссией новых правил в отношении так называемых территориальных ограничений поставок – практики, когда крупные бренды запрещают розничным торговцам закупать товары в одной стране ЕС для перепродажи в другой.

Ранее правительственная коалиция в Германии достигла компромисса по запланированному "налогу на сахар": в частности, мелких производителей напитков освободят от уплаты налога, кроме того, его введут позже, чем планировалось.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор так и не была воплощена в жизнь.

Аналогичный шаг предприняла Италия – налог сначала должен был вступить в силу в этом году, однако его отложили до 2027 года.