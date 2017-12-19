Новая резолюция ООН по Крыму: десять изменений, важных для Украины

Татьяна Печончик, для Европейской правды _ Вторник, 19 декабря 2017, 13:50

19 декабря Генассамблея ООН проголосует в Нью-Йорке за новый проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Это уже третья резолюция Организации Объединенных Наций по Крыму.

Первая (68/262) была принята в марте 2014 года: ею ООН подтвердила территориальную целостность Украины, подчеркнув, что так называемый "референдум" 16 марта, который привел к оккупации Крымского полуострова, "не имеет законной силы".

Следующая резолюция (71/205), принятая год назад, касалась ситуации с правами человека в АР Крым и городе Севастополь. 19 декабря 2016 года за этот документ проголосовали 70 стран, еще 77 воздержались, а против выступили 26 делегаций, среди которых – Россия, Армения, Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Северная Корея и другие.

Название и тематика документа, вынесенного на рассмотрение ООН сейчас, совпадает с прошлогодней.

Между тем, в деталях есть ряд отличий.

Проект новой резолюции ООН стал более предметным, объективным и сфокусированным на правах человека. Эти изменения, среди прочего, стали результатом сотрудничества украинских дипломатов с правозащитными организациями.

Также в проект были включены новые вызовы и возможности для защиты прав человека в Крыму, которые появились в течение 2017 года.





Что нового?

Попробуем разобраться, в чем заключаются эти изменения и на какую поддержку может рассчитывать Украина во время финального голосования. Начнем с новаций в документе.

Первое.

В текст новой резолюции включены не только упоминания о международных нормах, касающихся защиты прав человека, но и расширенные ссылки на международное гуманитарное право (в частности, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительный протокол I 1977 года). Это право регулирует защиту жертв войны, а также ограничивает методы и средства ведения войны и определяет ответственность за нарушение этих норм.

Это не формальность, это действительно важно.

Такие изменения означают, что ситуация в Крыму признана продолжающейся оккупацией и международным вооруженным конфликтом, и этого не хватало в прошлогоднем документе. Хотя следует подчеркнуть, что это – не новое признание. В 2016 году такую ​​квалификацию, в частности, дал Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге.

На практике это означает, что крымчане, ставшие жертвами оккупации, могут рассчитывать на более широкий инструментарий международно-правовых механизмов защиты.

Второе.

В резолюции учтено начало процесса "Украина против России" в Международном суде ООН.

Документ требует от России "полностью и немедленно" выполнить постановление суда от 19 апреля этого года о временных мерах по этому делу, обращая внимание на установленную практику дискриминации украинцев, крымских татар, других этнических и религиозных групп.

Напомним, промежуточное решение суда требует от РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также обеспечить доступность образования на украинском языке на оккупированном полуострове.

Третье.

В резолюции упомянута проблема не только установления законов РФ в Крыму, но и ретроактивного их применения.

Украинцев судят по российским законам за "преступления", которые произошли еще до оккупации.

Одним из ярких примеров подобного преследования является "дело 26 февраля", по которому оккупационный суд в Крыму судил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и других крымских татар, которые в феврале 2014 года вышли на акцию протеста к зданию Верховного совета АР Крым в Симферополе.

Четвертое.

После оккупации жители Крыма оказались перед сложным выбором: взять паспорт агрессора или стать иностранцами у себя дома.

Отдельно в резолюции осуждается автоматическое присвоение крымчанам российского гражданства, а также негативные последствия для тех, кто отказался от паспортов государства-оккупанта. Как известно, после оккупации Россия объявила своими подданными всех украинских граждан, проживающих на полуострове.

Пятое.

Резолюция касается проблемы милитаризации Крыма и содержит призыв к России прекратить "практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды".

Вновь подчеркивается, что это является нарушением международного права. Это следует из Женевских конвенций, согласно которым государству-оккупанту запрещается принимать на службу в армии население с оккупированных территорий.

Мобилизация оккупированного населения в вооруженные силы является составом одного из самых тяжких преступлений, которые рассматривает Международный уголовный суд в Гааге (благодаря обращению Украины этот суд с 2014 года получил юрисдикцию над всей ее территорией, в том числе над Крымом).

Шестое.

Резолюция поднимает на поверхность еще одну проблему, о которой раньше речь не шла – право собственности. В ее тексте содержится призыв к РФ уважать украинское законодательство и отменить законы, введенные Россией в Крыму, позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в нарушение норм международного права.

Седьмое.

Отдельный акцент сделан на проблеме со свободой совести и религий – полицейские рейды, угрозы в адрес Украинской православной церкви Киевского патриархата, проблемы в работе мечетей и мусульманских религиозных учреждений, протестантской церкви, греко- и римо-католической церквей, преследования последователей организации "Свидетели Иеговы".

Также осуждается "преследование мирных мусульман, которые вероятно входят в состав исламских организаций". Речь идет об уголовных делах против крымских мусульман, подозреваемых в членстве в Хизб ут-Тахрир – организации, которую Россия считает террористической. По подобным обвинениям 25 крымчан уже оказались за решеткой.

Преследование религиозных общин в Крыму – ежедневные реалии, которым, к сожалению, уделяется не так много внимания.

Проект новой резолюции ООН исправляет эту несправедливость, четко указывая на проблемы различных религиозных групп на оккупированном полуострове.

Восьмое.

Резолюция приветствует поддержку Украиной СМИ и общественных организаций, которые были вынуждены покинуть Крым, и предоставление им возможности "работать независимо и без какого-либо вмешательства". В проекте содержится призыв к России "отменить решения, запрещающие культурные и религиозные учреждения, НПО, правозащитные организации, средства массовой информации".

Девятое.

Новая резолюция, как и предыдущая, затрагивает проблему доступа международных наблюдателей в Крым, однако на этот раз – обращает внимание на ограничение доступа не только с российской, но и с украинской стороны.

В частности, речь идет о необходимости разработать "прозрачные, доступные, недискриминационные и оперативные процедуры и правила, регулирующие доступ в Крым для правозащитников, журналистов и адвокатов, а также возможность подачи апелляции (на отказ)".

О том, что действующее украинское регулирование въезда иностранцев в Крым создает ощутимые препятствия для правозащитников и журналистов, говорилось неоднократно. Правительство трижды вносило изменения в действующую процедуру, однако она остается бюрократической преградой для тех иностранцев, которые могли бы фиксировать нарушения прав человека и рассказывать о них миру, защищая жертв оккупации.

Упоминание этой проблемы в резолюции, соавтором которой является Украина, дает надежду, что Киев действительно заинтересован в ее решении.

Десятое.

Новая резолюция не только осуждает действия России в Крыму, но и "приветствует заявления Украины о том, что она обязуется защищать права человека и основные свободы всех своих граждан".

Резолюция обращает внимание на усилия Украины по поддержанию связей со своими гражданами, проживающими на оккупированном полуострове – экономических, финансовых, политических, социальных, информационных, культурных и прочих.

Это – важная веха для страны, у которой на четвертом году оккупации до сих пор нет стратегии возвращения и реинтеграции Крыма.

Страны, политика которой по Крыму часто напоминает басню про лебедя, рака и щуку, когда с высоких государственных трибун провозглашается, что Крым – это Украина, но сами крымчане в то же время признаются "нерезидентами" и страдают от различных проявлений дискриминации и ограничений. Например, они до сих пор лишены права голоса на местных выборах в местности, куда переехали после незаконной аннексии.

К слову, переселенцы, среди которых и крымчане, подали жалобу в Европейский суд по правам человека из-за невозможности участвовать в местных выборах по месту фактического проживания после переселения. Это дело уже передано на коммуникацию правительству Украины.

Резолюция ООН призывает облегчить крымчанам "доступ к демократическим процессам, экономическим возможностям и объективной информации".





Шансы на принятие

14 ноября проект новой резолюции о ситуации с правами человека в Крыму был поддержан в Третьем комитете Генассамблеи ООН, которая занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами.

Это голосование является некой "генеральной репетицией" перед вынесением на Генассамблею: как правило, результаты мало отличаются.

К слову, вначале обсуждалась возможность того, чтобы оставить текст новой резолюции почти идентичным прошлогоднему. Было опасение, что в случае внесения значительных изменений Украина потеряет поддержку какой-то части государств. Как видим, этого не произошло: обновленный, усиленный проект решения поддержало почти такое же количество стран, как и в прошлом году: за проголосовало 71 государство, воздержались – 77, против – 25.

В ближайшие часы Генассамблея ООН должна окончательно утвердить этот проект.

Конечно, это не решит проблему оккупации как по мановению волшебной палочки.

Но новая резолюция о ситуации с правами человека в Крыму станет еще одним кирпичиком в укреплении международной оценки и осуждения действий России. Каждый такой кирпичик приближает день, когда Крым вернется в Украину.

Но кроме того, это решение станет важным сигналом для тысяч крымчан, которые страдают от ежедневных нарушений их прав.

Автор: Татьяна Печончик,

Центр информации о правах человека,

для "Европейской правды"