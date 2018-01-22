Новый балканский вызов: территориальный спор, что может заблокировать расширение ЕС

Дарья Гайдай, Центр "Новая Европа" _ Понедельник, 22 января 2018, 16:10

Фото: vecernji.hr Премьер-министры Словении и Хорватии Миро Церар и Андрей Пленкович К обострению готовы: Хорватия и Словения поднимают ставки в споре о границе

Надежда последних месяцев на решение многолетнего спора Хорватии и Словении по границе закончилась очередным скандалом и новыми обидами.

Напомним, согласно решению арбитражного суда, Словении отошли три четверти площади Пиранского залива, также она получила право свободного прохода в международные воды через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. Этот коридор должен быть шириной около 2,5 морских миль (4,63 км). Европейская комиссия выразила поддержку арбитражной процедуры и призвала выполнить решение.

По сути, в центре спора двух государств находится именно арбитраж, а не содержание его решения.

Любляна настаивает на имплементации решения международного арбитража без изменений, фактически требуя от Загреба признать легитимность этого суда и его решения.

В Загребе отказываются это делать, напоминая, что хорватские власти приняли решение о выходе из арбитражного процесса. Выход из этой ситуации хорватское руководство видит в двусторонней договоренности.

С июля 2017 года словенские власти зафиксировали более 1400 инцидентов в морских водах, которые теперь считает своими по решению суда. Речь идет о хорватских рыбаках, которые, как и власти Хорватии, отказываются признавать эти воды словенскими. Обычно их сопровождают хорватские полицейские лодки. До силовых инцидентов пока не дошло.

Интенсивные переговоры, которые длились после вынесения арбитражного решения в июне 2017 года, оказались бегом по кругу, и после семи встреч стороны оказались, по сути, там, откуда начали. И хотя сам по себе тот факт, что два государства-члена ЕС не могут договориться и обмениваются угрозами, вызывает недовольство в Брюсселе, у ЕС есть и другие серьезные причины для беспокойства.

В следующем месяце Еврокомиссия планирует обнародовать стратегию принятия в Евросоюз стран Западных Балкан. Безуспешные попытки решить спор Любляны и Загреба о границе, прежде всего в Пиранском заливе, не только создает опасный прецедент, но и подрывает саму идею о евроинтеграции как пути к улаживанию конфликтов между балканскими нациями.

Иными словами, стратегия ЕС базируется на тезисе, что когда все республики бывшей Югославии станут частью Евросоюза, споры о принадлежности того или иного клочка земли потеряют свою остроту.

Однако балканские страны не готовы принять взгляды ЕС на границы, болезненно реагируя на любые попытки уменьшить важность проблемы.

Как это было после заявления первого вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманс, которому поручено вести переговоры между Любляной и Загребом, о том, что "границы между странами-членами ЕС уже не являются экзистенциальной проблемой".

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, что ни одна страна с неурегулированным вопросом о границе не сможет стать членом ЕС. Подобная позиция базируется в значительной степени на хорватско-словенском опыте.





Общебалканский вопрос

В 2008 году Словения заблокировала переговоры о вступлении Хорватии в Европейский Союз (а впоследствии и НАТО) через пограничный спор. И хотя в Брюсселе считали позицию Любляны неконструктивной и даже рассматривали возможность приостановления ее права голоса, в ЕС также не хотели, чтобы этот спор стал внутренней проблемой ЕС, помня о Кипре.

Выход был найден через международный арбитраж.

После непростых переговоров в ноябре 2009 года в Стокгольме стороны подписали соглашение об арбитраже, кроме премьер-министров двух стран свою подпись под документом поставил президент ЕС Херман ван Ромпей. Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года, а уже через два года вышла из арбитража, аргументируя это нарушением арбитражных правил Словенией.

Хорватские СМИ опубликовали аудиозаписи, свидетельствующие об активных консультациях между словенским судьей на арбитражной панели и представителем правительства Словении. Судью заменили, рассмотрение дела продолжили, однако хорватские власти отказалась признавать дискредитированный, по их мнению, арбитраж, а следовательно, и его решение, опубликованное 29 июня 2017 года.

В Еврокомиссии намерены не допустить повторения подобной ситуации.

Если Словения и Хорватия не могут договориться десятилетиями, то какими будут переговоры между Хорватией и Сербией?

Ведь одним из условий вступления стран Западных Балкан в ЕС будет решение открытых вопросов по границе, в частности между Хорватией и Сербией, а также между Хорватией и Черногорией.

Спорные вопросы должны быть решены до 2023 года, что позволит Черногории и Сербии завершить переговоры и стать полноправными членами ЕС до конца 2025 года.





Таинственный протокол

Решить спор пока пытаются через двусторонние переговоры. С момента опубликования решения суда состоялось семь встреч.

Диалог ведется на двух уровнях: политическом (между премьерами) и экспертном. Хорватские СМИ и лично премьер-министр страны Андрей Пленкович неоднократно заявляли, что страны ближе к окончательному решению, чем кажется.

Однако в конце декабря его словенский коллега Миро Церар заявил, что Словения начнет имплементацию решения по спору с Хорватией о морской границе в одностороннем порядке. "Выполнение арбитражного решения является международным обязательством Словении и Хорватии, это не вопрос, по которому мы можем дискутировать, это то, что мы должны выполнять", - сказал Церар.

В свою очередь министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич предупредила, что Хорватия будет защищать себя "всеми средствами, которыми располагает".

Статья, которая появилась в Večernji list 17 января, проливает свет на закулисье переговоров. По информации газеты, стороны достигли предварительной договоренности по границе, однако за день до своего визита в Загреб словенский премьер-министр изменил мнение (после консультаций с партнерами по коалиции). Похоже, речь идет о специальном протоколе, о котором упоминал Пленкович во время визита Церара в Загреб, где определены границы на суше и море, а также режим навигации между Пиранского заливом и международными водами.

В Любляне статья вызвала возмущение, премьер категорически отрицает существование каких-либо договоренностей, подчеркивая, что целью диалога является исключительно обеспечение реализации решения арбитража.

Однако глава МИД Словении Карл Эрьявец намекнул, что переговоры все-таки велись. Он был категорически против визита в Загреб и ухватился за возможность напомнить о своей правоте. Комментируя статью, министр заявил, что велась "тихая дипломатия", но для подобной дипломатии нужен надежный и ответственный партнер.

Хорватия, по мнению словенского дипломата, в очередной раз доказала, что не является партнером, а лишь хочет навязать свою позицию.

Между тем Večernji list настаивает, что документ был совместным продуктом, выгодным обоим государствам, и словенская сторона сначала положительно оценивала его содержание.

Можно предположить, что "слив" в прессу произошел после того, как стало ясно, что Любляна не намерена соглашаться на подобный вариант решения спора. Так, 12 января министр иностранных дел Словении объявил о подготовке иска против Хорватии из-за отказа имплементировать решение арбитража. В конце февраля иск будет подан в Европейскую комиссию в соответствии со статьей 259 Договора о функционировании ЕС.

Параллельно Любляна намерена блокировать вступление Хорватии в Шенгенскую зону и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющую наиболее развитые страны мира.

Позицию правительства поддерживает население. Согласно опросам, 54% словенцев считают Хорватию страной, которой "нельзя доверять".





Слово за ЕС

Сейчас возможность найти решение спора на двустороннем уровне выглядит призрачной. В Брюсселе чувствуют, что пора вмешаться и стать активным посредником в переговорах. Любляна, помня о поддержке ЕС решения арбитража, считает подобное посредничество выгодным для себя.

Премьер-министр Словении Церар подчеркивает, что обязанностью ЕС является обеспечение имплементации решения суда. "Если мы не будем уважать международное и европейское законодательство, тогда нам больше не нужен ЕС, тогда ЕС движется к постепенному распаду", - сказал премьер-министр. Словенские политики предупреждают Брюссель об угрозе стабильности на Балканах, что, безусловно, "повлияет на европейскую перспективу стран Западных Балкан".

Для ЕС чрезвычайно важно в ближайшие недели уладить хорватско-словенский спор. Важным компонентом этого процесса остается признание арбитража, запущенного когда-то по инициативе ЕС.

Сегодняшние проблемы с выполнением решения суда являются опасным прецедентом для решения других подобных споров на Балканах.

В то же время и игнорирование позиции Хорватии, руководство которой неоднократно заявляло об отсутствии существенных различий в позициях двух государств по границе, создаст источник напряженности в регионе и потенциально может усложнить переговоры Хорватии по границе с Сербией и Черногорией.

Спор за несколько километров границы для двух стран превратился в вопрос национальной чести и международного влияния.

Экономические мотивы, лежащие в основе спора в его начале, кажется, уже давно забыты, а их место заняли эмоционально-патриотические заявления.

В таких условиях решение конфликта потребует настоящего дипломатического мастерства, что позволит обеим сторонам "сохранить лицо" в этом споре, представив его решение как свою победу.

Автор: Дарья Гайдай,

Центр "Новая Европа"