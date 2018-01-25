Спасительные 50: заработают ли в Украине европейские ограничения скорости авто

Любовь Акуленко, Светлана Майструк, для Европейской правды _ Четверг, 25 января 2018, 09:00

Фото: iydl.co.uk

В конце прошлого года правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, тем самым снизив допустимую скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч (при этом еще сохраняется разрешение на +20 км/ч).

Это решение сразу же вызвало неприятие у водителей, многие из которых в соцсетях открыто заявили, что не будут следовать этому ограничению. Однако такие ограничения уже давно действуют в ЕС и рекомендованы ООН и ВОЗ, но в комплексе с рядом других аспектов системы безопасности движения.

Что это значит для Украины?

Проблема смертности на дорогах имеет глобальный характер. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах мира ежегодно гибнет примерно 1,25 млн человек, в основном молодежь в возрасте от 15 до 29 лет.

В 2011 году Организация Объединенных Наций объявила десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения, цель которого – стабилизировать, а затем и сократить число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире.

В сентябре 2015 года эти цели было дополнены значительно более амбициозной задачей в рамках целей устойчивого развития – к 2020 году сократить абсолютное число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий на 50%.

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), участником которой является и Украина, утвердила сводную резолюцию о дорожном движении, разработанную на основе многолетних исследований причин ДТП. В ней странам-членам рекомендуется уменьшить максимально допустимую скорость движения транспортных средств в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

Европейские страны уже давно идут по пути воплощения комплексного подхода к уменьшению смертности на дорогах. Так, последняя Европейская программа дорожной безопасности ставит цель уменьшить смертность на дорогах на 50% к 2020 году по сравнению с 2010 годом.





Не ограничением, а комплексным подходом

Так, в населенных пунктах стран Европы движение транспортных средств разрешено со скоростью не более 50 км/ч, а в особых пунктах – 30 км/ч. При этом в ЕС нет разрешенного лимита превышения в 20 км/ч, как пока разрешено в Украине.

Но помимо этого ограничения, есть еще ряд других факторов. Так, только те страны, которые применили комплексный подход к безопасности движения, который базируется на безопасных системах, пока демонстрируют наилучшие результаты по снижению смертности.

Этот подход требует участия и тесного сотрудничества ряда секторов, в частности транспорта, здравоохранения, полиции, промышленности и гражданского общества.

Прежде всего, нужно обратить внимание на инфраструктуру. В Украине нужно менять подходы к проектированию и перепроектированию автомобильных дорог, большинство из которых построены еще в 60-70-х годах прошлого века. Ведь даже такие нюансы, как ширина полос, могут стимулировать снижение скорости. Например, в ЕС стандартная ширина одной полосы для движения – 3 метра, тогда как в Украине – 3,75 метра. Когда ширина полосы меньше, водитель старается ехать более осмотрительно, соответственно – с невысокой скоростью.

Также в Украине остается неурегулированным вопрос развязок и поворотов, которые часто становятся опасными участками. В ЕС эта проблема решается строительством развязок только с возможностью поворота направо, а не налево из средней полосы через крайнюю левую скоростную.

Это касается и пешеходных переходов. Их нанесение на опасных участках в Украине все еще остается распространенной практикой.

К этому блоку также относится количество дорожных знаков. Его не только нужно увеличить, но и устанавливать их в правильном месте, а не так, как было раньше – ограничение для населенных пунктов могло еще действовать на автомагистралях с разрешенной высокой скоростью (чем злоупотребляла ликвидированная ГАИ).

Большой блок составляет вопрос создания системы "труда и отдыха водителей" как одного из элементов предотвращения аварий. Так, в рамках ЕЭК ООН государства придерживаются норм Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). На сегодня Украина придерживается этих норм исключительно при международных перевозках.

Эта система предусматривает установку тахографов (приборов для регистрации скорости, режима работы и отдыха водителей и членов экипажа), устройств ограничения скорости. Все это предусмотрено директивой № 92/6 "Об установлении и использовании устройств ограничения скорости для определенных категорий механических транспортных средств в Сообществе", которую в соответствии с Соглашением об ассоциации должна имплементировать Украина.

Однако чтобы эта система заработала, нужно изменить стандарты строительства дорог – с необходимыми для остановки и отдыха водителей специальными местами вдоль трасс, местами для аварийной остановки, заправками через каждые 50 км и т.п.

Еще одним аспектом системы в ЕС является аудит безопасности дорог. Для этого выписана отдельная директива 2008/96/ЕС "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры", которая, к сожалению, не включена в Соглашение об ассоциации.

Крайне остро стоит вопрос контроля и санкций за превышение разрешенной скорости. Не секрет, что в ЕС этот вопрос очень строго регулируется, штрафы высоки, за повторение нарушения водитель может лишиться прав.





Что уже сделано в Украине?

Стоит отметить, что Украина уже сделала первые шаги к решению этого вопроса. Еще в июне правительство одобрило Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Она предусматривает вдвое снизить смертность на дорогах благодаря ряду мер и нововведений.

Речь идет о строительстве минимум 500 кольцевых развязок вместо сегодняшних нерегулируемых перекрестков, обновление технических стандартов для проектирования и строительства дорог, оборудование минимум 1000 наземных пешеходных переходов, островков безопасности, освещение, качественные дорожные знаки, разметка и т.п.

Средства на эти и другие меры безопасности на дорогах будут направляться в размере 5% от поступлений Дорожного фонда, который начал работать с 1 января этого года.

Что касается ширины полос, то в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства находится проект государственной строительной нормы, которым предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах. Предлагаются следующие нормы для населенных пунктов: ширина полосы движения в городах – 3,0 м, на жилых улицах и в проездах – 2,75 м, на магистральных дорогах в крупных городах – 3,5 м.

Однако не решенным сегодня остается вопрос разрешенного лимита превышения скорости, определенного в Кодексе Украины "Об административных правонарушениях" на уровне 20 км/ч. То есть

водители могут передвигаться со скоростью 70 км/ч там, где разрешено 50 км/ч. Этот лимит тоже нужно менять.

К слову, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №4275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления в сфере организации и безопасности дорожного движения", которым предлагается снизить лимит с 20 до 5 км/ч. Элементы системы аудита безопасности дорог есть в законопроекте №7318 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Также в ВР зарегистрирован законопроект Кабинета министров, который предусматривает многократное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения – №7286. В частности, в нем прописан штраф за превышение скорости в 50 км/ч не 510 грн, как было раньше, а 3400 грн.

Вопрос в том, кто это будет контролировать. Поскольку уже два года, как в Украине на дорогах нет контроля, а введение автоматической фиксации на всей территории страны пока имеет туманные перспективы.

И, конечно, не последнюю роль тут играет сознательный подход как водителей, так и пешеходов, их уважение к жизни друг друга.

Понятно, что без комплексных мер относительно всех элементов системы безопасности на дорогах решения вроде снижения скорости будут вызывать только насмешки.

Авторы:

Любовь Акуленко,

исполнительный директор

ОО "Украинский центр европейской политики",

Светлана Майструк,

эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"