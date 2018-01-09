Нестандартная Канада: как преодолеть барьеры и использовать свободную торговлю на полную

Александра Бровко, для Европейской правды _ Вторник, 09 января 2018, 14:25

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Уже скоро полгода, как между Украиной и Канадой действует режим свободной торговли. Как сделать этот режим максимально выгодным для украинских экспортеров?

Ведь не секрет, что после отмены тарифных барьеров на первый план выходят именно нетарифные требования, справиться с которыми иногда довольно сложно. А соответственно,

ключевым вопросом становится соответствие украинской продукции нормативным требованиям канадского рынка.

Известно, что требования к товарам, как правило, оформляются в виде стандартов и технических регламентов. Первые – добровольные, вторые – обязательны для соблюдения. Однако в Канаде такого четкого разделения вы не найдете.

Стандарты в Канаде можно условно разделить на:

1) стандарты, разработанные органами стандартизации;

2) национальные стандарты;

3) "обязательные" стандарты. Да, не удивляйтесь, именно обязательные стандарты.

Теперь обо всем этом подробнее. В Канаде право разрабатывать стандарты имеют девять организаций, аккредитованных Советом по стандартизации Канады (Standards Council of Canada).

Источник: Standards Council of Canada

Важно, что Совет по стандартизации Канады не разрабатывает стандарты. Она аккредитует организации по стандартизации и органы по оценке соответствия. Однако этот орган вправе утверждать стандарты как национальные стандарты Канады (которые при этом остаются добровольными). Таких стандартов в настоящее время около 3 тысяч.

Организации по стандартизации в Канаде конкурируют между собой, однако имеют определенную специализацию.

Так, например, Canadian General Standards Board (CGSB) традиционно специализируется на разработке стандартов для государственных закупок, органической продукции, офисного оборудования, огнестойкости текстильных изделий. Именно CGSB разработал стандарт для государственного флага Канады.

Эта организация, кстати, существует с 1934 года и работает на принципах самоокупаемости, не получая государственного финансирования.

И что важно, пока это единственная из девяти организаций по стандартизации Канады, стандарты которой можно получить бесплатно.

Canadian Standardization Association (CSA Group) – другая мощная организация по стандартизации Канады, которая специализируется на таких товарах, как электроприборы, строительные материалы, транспортные средства и тому подобное. Например, авторству CSA принадлежит Электрический Кодекс Канады (Canadian Electrical Code) – это собирательное название для стандартов, устанавливающих требования к подземным и наземным распределительным сетям, уличному освещению и бытовым приборам.

Обязательными стандарты становятся тогда, когда на них есть ссылка в регуляторных актах Канады (Regulations).

Регуляторные акты Канады несколько схожи по своей природе с подзаконными актами в Украине – они детализируют и дополняют положения законов (в Канаде – Acts). Так, например, в дополнение к Закону о безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety Act) было принято около 35 регуляторных актов.

Государственные органы Канады все больше используют стандарты при разработке регуляторных актов – стандарты (или их части) инкорпорируются в регуляторные акты и становятся обязательными.

По последним подсчетам, в регуляторных актах на федеральном уровне есть ссылка на примерно 1000 стандартов. Еще на сотни стандартов есть ссылки в регуляторных актах на уровне провинций.

Что касается органов по оценке соответствия, то их в Канаде более 400. Их также аккредитует Совет по стандартизации Канады (Standards Council of Canada).

Что это означает для украинского экспортера на практике?

Ключевой вопрос: как выяснить, какие требования предъявляются именно к вашему товару? Лучший способ – это контактировать с регулятором в Канаде. Не поверите, но эта рекомендация прозвучала из уст самих регуляторных органов в Канаде. И наш опыт показывает, что такие запросы воспринимаются серьезно и ответ приходит в течение одной-двух недель (в зависимости от сложности запроса).

Например, медицинское оборудование, игрушки, пестициды, лекарственные препараты, радиационное оборудования находятся в сфере управления Министерства здравоохранения Канады (Health Canada). Телекоммуникационным оборудованием занимается Министерство инноваций, науки и экономического развития Канады (Innovation, Science and Economic Development Canada), транспортными средствами и шинами – Министерство транспорта Канады (Transport Canada).

Дополнительно необходимо обращать внимание на требования на уровне провинций, которые могут отличаться от общих требований на федеральном уровне.

Например, требования к электроприборам содержатся в Canadian Electrical Code, который был разработан CSA и принят на федеральном и провинциальных уровнях (в десяти провинциях и трех территориях Канады). Однако в провинции Онтарио действуют дополнительные требования (так называемые deviations), изложенные в Ontario Electrical Safety Code.

Учитывая существование Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, многие производители рассматривают Канаду как хаб для экспорта в Северную Америку или как начальную точку для экспорта в США. С точки зрения технического регулирования, этот подход может быть вполне оправданным, поскольку

многие стандарты США и Канады гармонизированы или разработаны совместно.

Так, CSA имеет американскую аккредитацию (аккредитовано American National Standards Institute), а AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) – американская ассоциация производителей средств отопления, кондиционирования и охлаждения – аккредитована Советом по стандартизации Канады.

Наконец, стоит вспомнить известную фразу о том, что кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины.

Причин бояться канадских стандартов может быть много, однако возможностей экспортировать в Канаду – гораздо больше. Поэтому смело обращайтесь к канадским регуляторным органам, приводите свой продукт в соответствие с канадскими стандартами и расширяйте горизонты своего бизнеса.

Автор: Александра Бровко,

старший эксперт по торговле и инвестиционной политике

проекта CUTIS (Canada-Ukraine Trade Investment Support)