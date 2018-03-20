Между новым правительством и перевыборами: куда ведут масштабные протесты в Словакии

Олеся Басараб, Братислава, для Европейской правды _ Вторник, 20 марта 2018, 15:25

Отставка премьер-министра не смогла разрешить политический кризис в Словакии. Как показали многотысячные протесты, которые прошли в конце прошлой недели по всей стране, общество не воспринимает такой путь и продолжает требовать досрочных выборов.

Тем более, что новый состав правительства, которое предложили президенту Андрею Киске, поддержки не нашел. Кризис развивается дальше.





Тень Сороса

Премьер-министр Роберт Фицо довольно долго, как для крупного политического кризиса, тянул с отставкой.

Еще 8 марта, во время встречи со специальной делегацией Европарламента, Фицо об отставке не беспокоился. Он активно нападал на президента Киску, обвиняя его в попытке свержения правительства и объявления досрочных выборов.

А самой шокирующей частью его заявления стал намек на сговор президента и венгерско-американского миллиардера Джорджа Сороса. Фицо заявил, что у него есть "очень законный вопрос": о чем Киска и Сорос говорили на встрече, которая состоялась еще в сентябре прошлого года. Правда, в отличие от коллеги из Венгрии, Фицо все же не стал напрямую говорить о попытке переворота, и в убийстве журналиста он их не обвинил. Для этого у правительства есть дружественные дезинформационные сайты.

Заявление о Соросе имело противоположные последствия.

Фицо, который старательно создавал себе имидж проевропейского политика, разрушил его одним заявлением.

По мнению бывшего министра культуры Марека Мадярича, к отставке правительства во многом привело как сохранение должности за министром внутренних дел, так и спекуляции премьера на тему заговора оппозиции с Соросом.

Между тем небрежное проведение расследования отразилось на рейтингах власти. Исследование общественного мнения, проведенное 7-13 марта, показало, что только 11,8% респондентов полностью доверяли премьеру, 18,8% не считали отставку необходимой, но доверие теряли. А 62,2% словаков высказывались за его отставку.

Помимо самого Фицо, словаки требуют отставки главы полиции Тибора Гашпара, руководителя Национального антикоррупционного агентства Роберта Краймера и специального прокурора Душана Ковачика. Гашпара и Креймера обвиняют в коррупционных связях со скандальными олигархами, а Ковачик имеет на своем счету не один скандал с прикрытием нужных правящей партии людей.





Призрак Майдана

Идея досрочных выборов витала в воздухе. Существуют три возможности для объявления выборов: принятие закона о досрочных выборах (90 голосов), невозможность парламента выполнять свои обязанности (постоянно отсутствуют 75 депутатов), голосование за недоверие правительству (76 голосов). Из них две последние выглядят вполне реальными.

Роберту Фицо выгодна была бы картина небольшого мятежа, который бы он успешно ликвидировал и тем поддержал свою легитимность в глазах граждан, испуганных перспективой общественно-политических катаклизмов. Словаков действительно интенсивно пугали угрозой "катастрофического Майдана, который, сами видите, к чему привел Украину".

Протест в Братиславе

Словацкая оппозиция оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, она не может активно включиться в народные протесты. Те изначально организуются без участия партий. Организаторы очень сфокусированы на том, чтобы не дать ни одной политической партии нажить политический капитал на их общественных акциях (такое впечатление, что у них есть представление о граблях, на которые постоянно наступают украинцы).

Впрочем, хотя Фицо интенсивно провоцировал оппозицию на активные действия, и немало сил пытались спровоцировать демонстрантов, оппозиция вела себя довольно инертно. Словацкая оппозиция оказалась не только раздробленной, но и переполненной личными конфликтами и противоречиями.

И хотя представители оппозиции высказываются за досрочные выборы, остается впечатление, что на самом деле они их боятся.

Действительно, придя к власти, оппозиция должна была бы хоть немного разгрести авгиевы конюшни словацкой коррупционной системы. Это при том, что многие из оппозиции имеют связи с одной из крупных словацких финансовых групп – холдингом Penta, а потому им будет непросто удержаться от соблазна сохранить какие-то традиционные схемы.





"Поручик Пеллегрини"

Новое правительство отнюдь не способствует оптимизму.

Формировать его поручили бывшему вице-премьеру Петеру Пеллегрини. На него пал выбор Фицо, но должность вице-премьера и так делала из него первоочередного кандидата на премьерское кресло.

Выдвинули Пеллегрини с лозунгами обновления. Однако его кандидатура сразу вызвала скепсис – им как "перспективным мальчиком" и раньше затыкали дыры после скандалов. Но сейчас ему уже 43-й год, в политике он не новичок, и след за собой он оставил не слишком хороший.

Чешские журналисты называют его "кованый фицовец", а словацкие еще обиднее – "поручик".

Нужно уточнить: это прозвище происходит не от воинского звания, а от фразы po ruke ("при руке"). И действительно, новый глава правительства производит впечатление несамостоятельного.

Это подтверждают и факты из карьеры Пеллегрини. За плечами у него – посты министра образования и вице-премьера по инвестициям и информатизации. Именно при его вице-премьерстве произошел скандал, когда 600 млн евро европейского финансирования на науку и исследования распилили по фирмам, в основном связанным с партией SMER, а об университетах банально "забыли".

Петер Пеллегрини

Более того, его реформы порой имели обратный эффект. Например, пообещав бороться с распилом дотаций, он изменил правила доступности информации так, что нельзя было раскопать коррупционные связи или некомпетентность комиссий.

Если до Пеллегрини, например, возник скандал с тем, что дотации на научные и исследовательские проекты выдавали некомпетентные комиссии, то Пеллегрини просто-напросто закрыл доступ к информации о составе этих комиссий.

Немало вопросов вызывает и предложенный состав нового правительства.

Самый неприятный сюрприз – это кандидат на должность министра внутренних дел Йозеф Раж. У него "в анамнезе" – не только работа чиновником в министерствах обороны и здравоохранения и семейный бизнес (ресторан, гостиница и большой ночной клуб), но и давняя дружба со своим предшественником.

А вице-премьером по инвестициям и информатизации должен стать Рихард Раши, депутат от SMER, мэр города Кошице, министр здравоохранения в одном из предыдущих правительств Фицо. С Кошице за ним тянется длинный хвост коррупционного скандала в местной системе здравоохранения.

Остальные министры должны были остаться на своих местах.

Поэтому не случайно президент Андрей Киска решил пока не назначать правительство, дав коалиции время подобрать более подходящие кандидатуры.

По словацким медиа и соцсетям разошлась фотография Роберта Фицо после вручения заявления об отставке президенту, на которой экс-премьер уходит с широкой счастливой улыбкой.

Конечно, это скорее была нервная гримаса, но в массовом восприятии это была улыбка в стиле "мы вас развели, как котят". "Я ухожу, но на самом деле не ухожу", – так комментировали это фото, а решение Фицо называли "якобы отставкой".

А это значит, что у словаков еще достаточно оснований продолжать протесты. Пока в разных городах продолжаются памятные встречи-концерты в честь погибшего журналиста и его подруги.

Однако уже через несколько дней организаторы обещали объявить о новых протестах.

Но уже в следующую пятницу протесты продолжатся – под лозунгом "Za slušné Slovensko" ("За достойную Словакию") люди будут требовать независимого расследования, а также принципиально нового правительства, заслуживающего доверия общества.

Автор: Олеся Басараб,

аффилированная исследовательница

"Групи стратегічних та безпекових студій"