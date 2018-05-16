10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина

10 лет назад Украина получила полноценное членство во Всемирной торговой организации.

Хороший повод задать себе ряд вопросов. В первую очередь – получили ли мы хоть какой-то позитив от вступления в ВТО?

Сложно обосновать это цифрами. Прошло 10 лет – и экспорт из Украины стал меньше в абсолютных цифрах в долларах, чем в 2008 году. Экспорт промышленной продукции существенно снизился.

Едва ли не единственный бум – экспорт зерновых. В 2007/2008 году мы экспортировали 4,4 млн тонн, а в прошлом сезоне – почти 44 млн тонн. Рост в 10 раз. Правда, сегодня этой цифры все скорее стесняются, потому что это признак нашей сырьевой ориентированности в мировой экономике.

Так ли уж на самом деле нам надо было вступать в ВТО?

Простого ответа на этот вопрос не существует просто потому, что прошедшее десятилетие было очень бурным для украинской экономики. По меньшей мере, два макрофинансовых шока – 2008-2009 и 2014-2015 годов. Девальвация валюты и ограничение торговли и движения капитала. Изменение отношений с ключевыми торговыми партнерами. Соглашение об ассоциации с ЕС, укрепившее наши торговые связи. Длительная торговая агрессия России, имевшая признаки системности с 2011 года (надеюсь, это будет доказано в делах против РФ, которые мы ведем в ВТО).

Наконец, агрессия со стороны РФ и физическая кража и уничтожение доли нашей экономики. В таких условиях говорить о линейном развитии торговли сложно.

Но все равно участие в ВТО стало для нас полезным.

За эти 10 лет мы перестали быть тенью УССР, которая зависит только от экспорта в страны бывшего Советского Союза. Сейчас география экспорта все больше расширяется и украинские компании за рубежом действуют все смелее. Это все признаки отношения к Украине как к цивилизованной торговой нации.

Конечно, больше всего этим воспользовались аграрии, ощутившие кураж в международной торговле. Это не только экспорт зерновых, но и предприятия животноводства, которые наращивает экспорт мяса птицы и молочной продукции.

Открытостью торговли воспользовались новые малые и средние компании.

Их доля в торговой статистике – совсем небольшая. Но истории о кожаных куртках для американских байкеров, сшитых в Виннице, изоленте из Бахмута в Германии и другие подобные случаи всегда вдохновляют. И доказывают, что украинский бизнес конкурентоспособен.

Пожалуй, единственный сектор, в отношении которого существует предубеждение, что вступление в ВТО скорее нанесло ему ущерб – это крупная промышленность, унаследованная от СССР. Но и здесь не все так однозначно плохо.

Металлургам вступление в ВТО дало новые инструменты борьбы против ограничений на экспорт их продукции во многие страны мира. Получение рыночного статуса в ЕС (достигнутое в контексте вступления в ВТО), отмена квот на экспорт, возможность обжаловать антидемпинговые меры – все это стало полезным в борьбе за место под солнцем на сложном глобальном рынке стали.

Но в целом именно промышленные производители жалуются на открытость украинской экономики. Странно, потому что пошлины на импорт промышленной продукции были ниже обязательств в рамках ВТО еще до вступления в организацию. Возможно, с единственным исключением – автомобили, но автомобилестроительная сага в истории украинской экономики – это отдельная тема.

Если и был риск от массированного импорта, то для аграрной продукции. Но здесь как раз все вышло наоборот.

Поэтому 10 лет в ВТО – лучшее доказательство того, что первопричиной успеха является не протекционизм и помощь государства (они, конечно же, могут быть полезными), но именно конкурентоспособность бизнеса.

ВТО также запустила колесо истории во внутренней государственной политике. Дискуссии о налогах и сборах в правительстве и парламенте теперь всегда коррелируются с тем, что можно и что нельзя делать в соответствии с правилами ВТО. Иногда это спасает наших экспортеров от бессмысленных ограничений.

Успехи в реформе ветеринарии и санитарии, благодаря которым мы открываем новые рынки для мяса и молока, берут свое начало с первой волны изменений в законодательство в этой сфере в 2005 году. Пусть даже нам понадобилось 10 лет, чтобы привести все в порядок, но теперь так приятно слышать, что мы продаем в ЕС больше 100 тыс. тонн мяса птицы и занимаем второе место в продаже на этом рынке сливочного масла. А также слышать новости об очередном открытом для нас рынке (на этой неделе это говядина и Турция).

Все эти изменения запустились, собственно, во время переговоров о вступлении в ВТО.

В нашей деятельности в рамках ВТО были и успехи, и скандалы. Не очень удачной была попытка пересмотреть условия вступления в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ. Неудачными – и ограничения на рынке автомобилей и проигранное дело Японии.

Но довольно неплохо – это "месть ЕС" за издевательства во время вступления в ВТО в виде давления на Черногорию. Хотя все и возмущались давлением Украины на небольшую страну перед ее вступлением в ВТО, но это был верный ход, чтобы доказать, что мы не будем просто послушными участниками в этой организации, а будем бороться за свои права.

Практический результат для нас - соглашение о свободной торговле с Черногорией. Которая дает преимущества теперь и снимает проблему на будущее, когда Черногория станет членом ЕС. Этот опыт нам пригодится, когда ЕС будет бороться за более благоприятные условия для вступления других балканских стран.

Откровенным провалом было политическое решение не особо вмешиваться в переговоры о вступлении в ВТО России.

И по инерции была потеряна возможность дожать Казахстан. Потому что это было в те времена, когда мы и чихнуть в ту сторону боялись. Теперь все проблемы, которые создают нам ЕАЭС и Россия, надо попытаться решить в ходе переговоров о вступлении в ВТО Беларуси. Это последний шанс урегулировать проблемные вопросы, и мы не можем им не воспользоваться.

ВТО стала очень хорошей площадкой для противостояния РФ.

Есть три иска против РФ, и есть надежда, что уже скоро арбитры признают, что РФ все-таки ограничивала системно импорт украинской продукции.

ВТО также дала нам возможность модернизировать торговлю в СНГ (соглашение 2011 года содержало много отсылок именно на право ВТО), заключить очень амбициозное Соглашение об ассоциации с ЕС, соглашение о свободной торговле с Канадой и дальше создавать новые возможности для экспорта.

Но главное – за это время и бизнес, и правительство поняли, что ВТО – это не организация, которая диктует правила, а место, где государства отстаивают свои интересы. И во время больших сражений, таких, которые затеял Трамп со своими пошлинами и санкциями, стоит быть внутри этой организации, иметь полноценный голос и активно его использовать.

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-2011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации