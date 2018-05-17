Под прикрытием НАТО: за что СБУ "повязала" чешского полковника, продвигавшего реформы в Украине

Истории, когда дипломатов подозревают в совершении преступления, не всегда развиваются "по правилам". Но то, что произошло в Украине – вообще нетипично.

СБУ задержала в Киеве гражданина Чехии, который пытался продать спецаппаратуру, в том числе устройства для прослушивания. Эта новость могла так и остаться незамеченной, но чех вышел под залог и заявил, что вел в Украине легальные переговоры о продаже оборудования при посредничестве НАТО, а пострадал – из-за нежелания платить откат.

А еще он рассказал, что вместе с ним СБУшники "повязали" дипломата, представителя миссии НАТО, тоже чеха – полковника Мирослава Пеликана, ответственного за помощь Украине в проведении реформы армии в сфере логистики. Также он фигурировал в СМИ как советник концерна "Укроборонпром". Его быстро освободили благодаря дипломатическому иммунитету и срочно "эвакуировали" из Украины.

Но действительно ли Альянс имеет отношение к этой истории? Информация, собранная "Европейской правдой", дает основания усомниться в этом. А вот причастность чешских властей к странной торговле до сих пор остается вполне реальной версией. Вместе с тем не исключено участие в незаконных сделках и украинских чиновников.

Этот скандал сейчас гремит в чешских СМИ. И хотя многие детали остаются неясными, он уже навредил репутации и НАТО, и Чехии. Не только из-за факта задержания "дипломата", но также из-за особенностей полковника Пеликана (таких как его любовь к полуобнаженным девушкам), которые довольно сложно сочетаются с дипломатическим статусом.

"Заместитель министра был в восторге!"

Новости о задержании в Украине двух граждан Чехии, в том числе одного дипломата, появились в СМИ еще в конце апреля. Чешский МИД оперативно опроверг информацию о том, что за решетку попал дипломат, но признал, что у одного гражданина по имени Людек Вокал действительно возникли проблемы.

Вскоре появилось решение суда, который позволил выпустить Вокала под залог в 140 тыс. грн. Из этого решения стало известно, что его обвиняют в "незаконном сбыте специальных технических средств негласного получения информации... по предварительному сговору группой лиц". Что это за "группа лиц"? Постановление суда оставило этот вопрос открытым; во время судебного заседания, где присутствовали чешские журналисты, не прозвучало никаких упоминаний о загадочном дипломате.

История о задержании в Киеве могла уйти в небытие, но Людек Вокал решил, что молчать – не в его интересах. Он согласился пообщаться с изданием Aktualne, одним из ключевых СМИ Чехии, и подтвердил главное: его действительно "повязали" вместе с "чешским дипломатом", представителем миссии НАТО в Киеве. Чешские СМИ не стали называть полное имя дипломата, приведя лишь инициалы (М.П.) и отметив: в НАТО он занимался вопросами логистики. Но в представительстве Альянса не так много сотрудников, поэтому найти, о ком идет речь, было несложно.

Чех Мирослав Пеликан не только работал над реформой логистики в украинской армии – он возглавлял это направление.

Некоторые детали, изложенные Людеком Вокалом, добавляют сомнений относительно правдивости его слов, но узнать их стоит.

Вокал – бывший полицейский, а ныне представитель компании, торгующей спецоборудованием – аппаратурой для перехвата телефонных переговоров, "глушилками" для блокировки других устройств прослушивания и т.п. Он не отрицал, что пытался продать в Киеве свой товар, но в то же время возложил на Пеликана всю ответственность за незаконность этих действий (продажа аппаратуры для прослушивания в Украине является уголовно наказуемой).

"Я же не просто дилер, я прибыл в Украину по приглашению сотрудника миссии НАТО, который заверил меня, что подготовил контракт в полном соответствии с местными законами", – заявил он.

Вокал настаивает, что должен был продавать спецтехнику украинскому государству, а Пеликан инициировал эти переговоры и оказывал содействие в их проведении.

"Он был посредником в переговорах со многими украинскими генералами и высокопоставленными чиновниками, не говоря уже о чешских. А для одного из украинских заместителей министра мы даже подготовили трехчасовую презентацию возможностей перехвата... Этот заместитель министра был в абсолютном восторге!" – заявил Вокал, заверив, что у него есть доказательства проведения всех упомянутых встреч (они происходили еще в прошлом году).

Фальшивые доллары и арест

Никаких имен украинских чиновников чешский бизнесмен пока не назвал.

С января, по его словам, генералов и чиновников на переговорах заменили другие люди, похожие на "мафиозных бизнесменов" – которые одновременно, по его словам, действовали от имени государства. Мол, на встречах обсуждался откат, "10% для СБУ", оплата госзаказа наличными и тому подобное.

Вокал, конечно же, утверждает, что не делал ничего незаконного и настаивал на безналичной оплате.

Но он все же привез в Украину часть заказанной спецтехники.

Именно после этого его и представителя НАТО "взяла" группа захвата СБУ. Как настаивает Вокал, непосредственно перед появлением спецназа в комнату, где шли переговоры, кто-то подбросил чемодан с "очевидно фальшивыми долларами".

Есть все основания предполагать, что представитель НАТО и его чешский друг на этом этапе стали жертвами оперативной разработки СБУ, а их "партнерами на переговорах" с украинской стороны во время встречи 23 апреля также были спецслужбисты. По крайней мере, других представлений на арест в результате этой спецоперации не было, о чем свидетельствует реестр судебных решений.

"Европейская правда" обратилась в СБУ с просьбой изложить их версию событий; на момент публикации статьи комментариев от спецслужбы не поступало.

"Укроборонпром" в комментарии ЕвроПравде опроверг любую причастность к этой истории, объяснив, в 2017 году завершил сотрудничество с Пеликаном, и даже когда это сотрудничество происходило, у чеха не было полномочий для переговоров о торговле оборудованием специального и двойного назначения.

Без защиты НАТО

Торговля спецаппаратурой – это та сфера, где коррупция и откаты являются обычным делом.

Это известно как в Киеве, так и в Праге (интересная деталь: несколько чехов, с которыми общалась ЕП при подготовке материала, упомянули во время разговора публикацию издания НВ "Служили два товарища" о коррупции в этом секторе). Но для уверенности в том, что Вокал действительно вел переговоры с украинскими властями, оснований недостаточно.

Прежде всего потому, что его слова о поддержке этих переговоров со стороны НАТО опровергают как действия, так и заявления Альянса.

На письменный запрос ЕП о том, были ли авторизованы переговоры, контакты или сотрудничество Мирослава Пеликана (в рамках его работы с НАТО в Киеве) с чешским торговцем спецоборудованием, в Альянсе ответили категорически отрицательно: "У НАТО не было никакой связи с Людеком Вокалом".

Альянс не встал на защиту своего ключевого эксперта, и это – довольно показательно.

Если бы действительно речь шла о переговорах и о контрактах, авторизованных представительством НАТО, то союзники по крайней мере потребовали бы объяснений от украинского МИД, а этого не было. Зато есть все основания предположить, что руководитель направления НАТО решил воспользоваться случаем и "подзаработать" в качестве посредника при продаже спецтехники.

Примечательно также, что в Альянсе поспешили отмежеваться от ответственности за полковника Пеликана, отметив, что не отбирали его на эту работу. "Он гражданин Чехии, поэтому спрашивать о нем стоит у властей Чехии. Он до недавнего времени работал в представительстве НАТО в Украине в рамках "добровольного национального вклада" со стороны Чехии, а по этой программе вся ответственность лежит на национальной власти", – говорится в письменном комментарии представителя НАТО.

К слову, реформа логистики украинских вооруженных сил, над которой работал чешский полковник в миссии НАТО, вообще не касается торговли спецоборудованием для прослушивания телефонных переговоров. А значит, есть все основания предполагать, что "услуги по посредничеству" не были связаны с его работой в Альянсе.

Статус Пеликана в представительстве НАТО в Украине – отдельная история. Мы все слышали о "трастовых фондах НАТО", призванных помочь реформировать украинскую армию. Значительную часть этих фондов составляет экспертная помощь. Чехия еще осенью 2014 года отправила в Киев Мирослава Пеликана и выделила средства для выплаты ему зарплаты – это стало чешским вкладом в трастовый фонд.

Но, похоже, выбор эксперта оказался не идеальным...

Тяга к девушкам

Реакция Чехии на этот скандал – пример того, как нельзя вести кризисную коммуникацию.

Сначала там, похоже, пытались скрыть информацию, не задумываясь о том, что она все равно станет публичной. В начале истории там просто отрицали задержание дипломата. Впоследствии проблему пришлось признать, но комментарии по ней чешские власти давали крайне неохотно. На это жалуются и чешские журналисты, которые расследуют этот скандал.

В посольстве Чехии в Украине эту историю вообще не комментируют и советуют обращаться в Прагу (хотя дипломаты в Киеве были напрямую приобщены к "разруливанию" скандала и помогали Людеку Вокалу в суде). В МИД Чехии в свою очередь перевели все стрелки на Министерство обороны, поскольку Пеликан "не является карьерным дипломатом и был направлен (в Киев) от Минобороны".

Наконец, в Минобороны признали, что Пеликан действительно покинул Украину и больше не вернется к миссии НАТО в нашей стране. Мол, "обязательства Пеликана как эксперта представительства НАТО подошли к концу". Хотя это не вся правда: несколько источников подтвердили ЕвроПравде, что он не "завершил миссию", а был отозван, поскольку его дальнейшая работа после этого скандала была неприемлемой как для Киева, так и для Альянса.

И только Прага не видит в действиях полковника ничего плохого!

По крайней мере, об этом говорится в официальном комментарии Минобороны.

На запрос "Европейской правды" о том, планирует ли ведомство провести хотя бы внутреннее расследование этой истории, из Праги пришел ответ пресс-службы о том, что они "не комментируют возможность расследования, поскольку не получали от украинской стороны конкретной информации о возбуждении дела в отношении господина Пеликана ". Занавес.

Такая стратегия Праги – вкупе с заявлениями НАТО об ответственности чешской стороны – только усиливает подозрения, что чешский полковник "отрабатывал" посредником в сомнительных сделках, защищая не только собственные интересы. Конечно, это лишь одна из версий. Как и говорилось в начале, в этой истории до сих пор – много вопросов.

Но напоследок стоит отметить, что этот скандал выявил проблемы с кадрами не только с чешской стороны.

Когда об этой истории стало известно в "дипломатической тусовке", дипломаты передавали друг другу ссылку на фейсбук-страницу Мирослава Пеликана. На ней действительно было на что посмотреть.

Стоит добавить, что этот профиль не был взломан, общие знакомые подтвердили, что это – настоящая страница полковника и его реальное общение.

На личное сообщение "Европейской правды" с просьбой о комментарии он не ответил.

Большинство сообщений составляют фото девушек, не всегда одетых, в которых те отмечают полковника-дипломата, а он – добавляет стандартные комментарии с пожеланиями хороших встреч на выходных (эти фото доступны для просмотра только "друзьям друзей" полковника). И хотя в таком стиле ведения персональной страницы, конечно же, нет ничего противозаконного, коллеги Пеликана (не только из миссии НАТО), с которыми приходилось общаться по этому поводу, признавали, что это не очень сочетается со статусом представителя Альянса.

Не исключено, что украинская история подтолкнет НАТО к тому, чтобы более внимательно отбирать своих представителей. Не только рекомендованных Чехией. Ведь, в отличие от веселых картинок, задержание дипломата по реальному уголовному делу – это серьезно. А репутация Альянса в странах-партнерах – точно не то, чем стоит рисковать.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"