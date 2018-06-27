Протесты в "захваченой Молдове": приведет ли отмена выборов к революции у соседей

Волна массовых протестов, охвативших Кишинёв в последние дни, обозначила линию противостояния между партией олигарха Владимира Плахотнюка и проевропейской оппозицией накануне осенних парламентских выборов.

А заодно – дала повод политическим силам задуматься о секрете "успеха" правящего режима.

И еще раз показала, что нынешняя власть Молдовы (декларативно проевропейская) считает своими главными оппонентами внепарламентскую проевропейскую оппозицию, тогда как ни пророссийские социалисты, контролирующие четверть депутатских мест, ни их бывший председатель Игорь Додон, ставший в 2016 году президентом страны, особого дискомфорта им не доставляют.

Правосудие по-молдавски

Повод для "взрыва" общественного недовольства молдаван – серьёзнее некуда: суд отменил результаты выборов столичного мэра.

Эти выборы завершились ещё 3 июня: во втором туре кандидат от правой проевропейской оппозиции, лидер платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе победил представителя пророссийской Партии социалистов Иона Чебана.

Примечательно, что сам протест направлен против Демократической партии и её лидера Владимира Плахотнюка, которые в выборах формально вообще не участвовали, но полностью контролируют власть в стране.

Решение об отмене результатов голосования, вынесенное судом 19 июня, стало полной неожиданностью для обоих кандидатов-лидеров.

Дело в том, что хотя тяжба и началась на основании жалобы, которую подал представитель Иона Чебана, в его иске вообще не было требований об аннулировании выборов.

Проигравший кандидат обвинял своего оппонента в агитации на Facebook-странице в день голосования и, формально, добивался лишь признания этого факта.

Но суду оказалось выгоднее принять решение, о котором истец и не просил.

Теперь молдавским СМИ остается лишь писать об "особенностях" и сомнительных доходах судей, задействованных в процессе – и констатировать, что судебное решение является окончательным, возможности еще раз оспорить его законодательство Молдовы не дает.

Масштаб протестов

Отмена выборов прогнозируемо вывела сторонников оппозиции на улицу.

Нынешний протест стал первым массовым выступлением оппозиции с прошлого лета, когда граждане выступали против совместного законопроекта действующей власти и социалистов по переходу от партийной к смешанной системе выборов.

Самый массовый митинг прошёл в минувшее воскресенье и собрал, по разным оценкам, до 10 тыс. граждан.

Воскресный митинг в Кишиневе Фото newsmaker.md

Ещё одним лидером манифестаций стала бывший министр образования, лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Социалисты, позиционирующие себя как левая оппозиция, в акциях не участвовали, хотя и высказывали недовольство отменой выборов.

По мнению политического аналитика Алексея Тулбуре, именно уровень протестов имеет ключевое решение. В том числе – он может определить тактику правящей Демпартии на предстоящих парламентских выборах.

"Очевидно, что Плахотнюк своим решением о непризнании итогов голосования проверяет, насколько далеко он может пойти, пытаясь сохранить власть сейчас и после парламентских выборов. Он проверяет, каковы будут реакции на его беззакония со стороны общества и внешних партнёров", – считает Тулбуре.

Более того, многие считали, что массовые протесты убедят Плахотнюка "отмотать" ситуацию назад и отказаться от отмены выборов... Однако 25 июня Высшая судебная палата поставила точку в судебном процессе и окончательно подтвердила решение первой инстанции и апелляции об аннулировании результатов выборов.

Пикантности ситуации придаёт то, что выборы градоначальника были досрочными. А поскольку от даты окончательного судебного решения до очередных выборов остаётся менее года, то, по молдавскому законодательству, новые выборы сейчас проводиться не могут.

Так что столица остается на "ручном управлении" и будет жить в этом режиме также в период парламентской кампании.

Негодующий Запад

Вердикт суда вызвал вал критики в адрес правящего режима со стороны западных партнёров.

В день, когда ВСП вынесла окончательное решение, делегация правительства Молдовы во главе с премьером Павлом Филипом как раз была в Вашингтоне, где премьер, среди прочего, встречался с главой Госдепа США Майком Помпео. Поговорили они, конечно же, и о выборах в Кишинёве.

"Госсекретарь напомнил премьер-министру Филипу, что свободные и справедливые выборы являются отличительной чертой демократического правительства и должны отражать волю граждан страны без политического вмешательства", - говорится в сообщениии Госдепа.

Чуть более прямолинейным было посольство США: "Решение (высшей судебной инстанции) укрепило общественное мнение о политическом вмешательстве в молдавскую систему правосудия".

Не остался в стороне и ЕС – посол Евросоюза Петер Михалко "выразил разочарование решением ВСП", отметив, что "воля народа, выраженная в свободных и справедливых выборах, не была соблюдена".

Шансы протестов

Единство западных партнёров, вероятно, сможет воодушевить уличный протест. Вопрос только в том, как далеко готовы идти лидеры оппозиции в этом противостоянии.

С одной стороны, Нэстасе и Санду призывают сторонников продолжать акции, но с другой - не делают ничего для перехода манифестаций в круглосуточный режим и организации мирной смены политического режима, как это недавно было в той же Армении.

Между тем, после решения ВСП требования граждан предсказуемо вышли на новый уровень.

Теперь речь не о должности мэра: люди требуют ухода всей нынешней власти.

Если жесткое противостояние и попытка взять власть "здесь и сейчас" Нэстасе не интересует, то ему придётся поддерживать протестную волну до парламентских выборов, которые ожидаются в Молдове в конце этого года.

Демократам же в этой ситуации остаётся рассчитывать на то, что потенциал протестов к ноябрю иссякнет.

Некая ясность на этот счёт появится до окончания весенне-летней сессии парламента, в ходе которой должна быть назначена точная дата выборов. Если власть чувствует себя готовой к электоральному испытанию, то выборы пройдут в срок, осенью. В противном случае, дату могут перенести на зиму, когда для уличных протестов будет наименее комфортное время.

На ход протеста может так же повлиять лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый, еще один критик режима Плахотнюка. На него в Молдове объявлен розыск, поэтому последние года полтора он проживает в Москве. Недавно Усатый завил о планах прибыть в Молдову со стороны румынской границы и в окружении толпы сторонников. Трудно сказать, говорилось ли это всерьёз, но прошлогодний опыт Михаила Саакашили говорит, что это может быть больше, чем просто шутка.

Если протестные планы Нэстасе и планы Усатого по возвращению в Молдову объединятся в единый сценарий, то риски для режима Плахотнюка значительно возрастут.

Отдельная история с Игорем Додоном. За 4 года из его уст звучали десятки угроз в адрес демократов, одна жёстче другой. Но реально никакого влияния президент на своих оппонентов не оказывал. Если такая практика продолжится, то часть сторонников социалистов может примкнуть к уличным протестам, не смущаясь присутствия чуждых им лозунгов.

Шаг в этом направлении сделал сам Нэстасе, который на одном из протестов обратился на русском языке к русскоязычным гражданам, составляющим костяк электората ПСРМ. Он призвал забыть про идеологические различия, языки и национальности и объединиться в борьбе с "общим врагом".

Захваченное государство

Плахотнюку удавалось выживать при любом политическом режиме. Став заметной бизнес-фигурой в период правления коммуниста Воронина, он легко пережил приход проевропейской власти в 2009 г. Позже он включился в политическую борьбу, приобрёл контроль над Демократической партией и сам стал олицетворением режима.

Демократы неизменно имели на выборах результат всего 10-15%, но в итоге получали рычаги управления страной. Например на выборах в парламент в 2014 году они взяли всего 19 мест, но к сегодняшнему дню фракция выросла до 42 депутатов. Плахотнюк установил контроль над большинством районов страны, "переварил" президента-социалиста.

Фактически Плахотнюк заменил своими структурами государственные институты.

Сегодня ключевые решения, будь то о реформе правительства или назначении глав дипмиссий за рубежом, объявляются лично лидером ДПМ, хотя он не занимает ни одного государственного поста. Такое положение дел в Молдове получило устойчивое выражение – "захваченное государство". Этот термин используют даже некоторые западные чиновники. Среди них - генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, который применил эти слова в статье о Молдове, опубликованной пару лет назад в The New York Times.

"Молдова - это захваченное государство, которое должно быть возвращено гражданам", - написал Ягланд, что тогда вызвало одобрение молдавских граждан – но не изменило ситуацию.

Секретом побед "захватчика" является не только влияние на прокуратуру и судебную систему, огромный медиахолдинг и спецслужбы. Возможно, главный секрет в том, что его многочисленные оппоненты, помимо борьбы с режимом, не менее усердно боролись друг с другом.

Нынешний кризис покажет, какие выводы сделали из такой ситуации молдавские политики, как те, кто заинтересован в сохранении "захваченного государства", и те, кто добивается его освобождения.

Автор: Вячеслав Крачун,

из Кишинева для "Европейской правды"