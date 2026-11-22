Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social серию фотографий со своего недавнего визита в Китай.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На одной из них виден американский президент вместе с правителем России Владимиром Путиным. Фотография подписана: "Мой друг".

Трамп также назвал Путина своим другом, когда встретился с ним в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Опубликованную в субботу Трампом иллюстрацию, на которой запечатлена его встреча с Путиным, распространил на своей странице и представитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

Трамп также опубликовал в своём профиле в соцсети, в частности, изображение, на котором его приветствует лидер Китая Си Цзиньпин. Оно также сопровождалось подписью "Друзья".

Среди опубликованных изображений есть также сравнение фотографии Иосифа Сталина, Франклина Делано Рузвельта и Уинстона Черчилля с Тегеранской конференции и фотографии, на которой изображены Трамп, Путин и Си. Иллюстрация подписана: "Великие державы. 1945, 2026".

Здесь американский президент допустил неточность, поскольку встреча в Тегеране состоялась не в 1945 году, а раньше – в 1943-м.

В пятницу американский президент заявил, что глава Кремля уверял его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.

Стоит отметить, что накануне спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США удалось добиться от РФ готовности рассмотреть концепцию, согласно которой любое соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет основываться на механизме, подобном 5-й статье НАТО.

Впрочем, президент Владимир Зеленский заявил, что он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".