Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании

Эта статья – editorial, то есть текст, который не имеет персонального авторства, а отражает общую позицию редакции "Европейской правды". Мы публикуем такие статьи в моменты, знаковые для европейского будущего Украины.

Наш editorial впервые посвящен событиям, которые еще не начались: в нем говорится о предстоящих сложных переговорах с Великобританией. Но то, как действуют британские чиновники; то с каким пренебрежением они иногда относятся к украинцам, не оставляет другого варианта. Эту борьбу придется начать.

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Год назад безвизовый режим с Евросоюзом стал действительно весомым достижением Украины, это признают даже скептики. Чтобы прийти к этой цели, Киев должен был выполнить немало задач.

Е-декларации, система спецконфискации, антикоррупционные органы, новая паспортная система, десятки других изменений - многие из них могли остались на бумаге, если бы не обещанная "морковка" безвиза.

Требования эти взяты не "с потолка". ЕС сам определил реформы, которые должны были доказать: Украина не представляет миграционной угрозы.

Львиная доля из них (в частности, переход на биометрику) касалась безопасности документов. Это дало ЕС уверенность, что в Украине нет налаженных схем продажи или подделки паспортов. Антикоррупционные реформы уменьшили риск подкупа "паспортистов". Защита прав меньшинств дала гарантию, что, например, ЛГБТ-активисты не будут просить в ЕС убежища. А еще речь шла о контроле за границей, противодействии международной преступности, миграционной политике - массе важных, хотя порой и незаметных изменений.

Их выполнение оценивали "под микроскопом". Были желающие затормозить безвиз, и в конце концов все признали: Киев требования выполнил. С 2017 года Евросоюз стал для нас безвизовым.

За исключением Великобритании.

В то время, как вся Европа смягчала требования к Украине, Лондон закручивал гайки.

Даже официальная статистика отказов украинцев выросла до неприемлемого уровня. А еще нужно добавить "скрытые отказы" - когда визу выдают слишком поздно. Таких случаев действительно много. Потерянные билеты и деньги, разрушенные планы туристов, сорванные бизнес-встречи и даже участие в спортивных соревнованиях - стали повседневностью.

Однако британский Home Office - словно считая украинцев "людьми третьего сорта", - заявляет, что не видит в этом проблемы! Это не образное выражение, ЕП располагает письмами этого ведомства, в которых заметно пренебрежение к украинским путешественникам (ЕП готовит отдельную публикацию по этому поводу).

Даже вмешательство британского МИД не решило проблему. Home Office продолжает настаивать, что не будет говорить с Украиной о визовой либерализации.

Формально они правы. Европейское законодательство о безвизе не распространяется на Великобританию (и заодно и на Ирландию). Лондон вправе отказывать в визах любому. Вправе создавать искусственные преграды для партнерства Украины и Великобритании. Но это не значит, что мы должны молчать.

Официальный Киев обязан требовать изменений. Тем более - сейчас, когда у нас появился уникальный рычаг давления.

Как известно, сейчас британцам не нужна виза для поездки в Украину - указ об односторонней отмене виз подписал еще президент Ющенко.

Но дело в том, что 30 марта 2019 года действие безвиза для британцев прекратится.

Продолжит ли Петр Порошенко безвизовый режим для граждан Соединенного королевства?

"Европейская правда" убеждена: если Лондон не изменит отношения к украинцам, нам также следует восстановить визы для британцев. Это не будет местью. Это - взаимность, один из основных принципов международных отношений.

Стоит отдельно подчеркнуть: несмотря на "визовые" претензии, британцы - наши друзья.

Великобритания - один из самых преданных партнеров Украины в борьбе с российской агрессией. Мы действительно благодарны за помощь, которую она предоставляет. А чтобы визовые вопросы не вредили дружбе Лондона и Киева, есть единственно верное решение - начать переговоры об изменении визовой политики.

Возобновив визовый режим, Украина поможет британцам решиться на этот шаг. А давление общественности должно не позволить официальному Киеву поступить иначе.

Далее в статье - подробнее о том, что же происходит с британскими визами, и о том, на что стоит рассчитывать Украине. А в ближайшие дни "Европейская правда" опубликует новую информацию по этому поводу.

"Дружественная" визовая политика

Нашли бизнес-партнеров в Великобритании, через неделю переговоры? Договорились об экспорте и должны лететь в Глазго? Через две недели в Ливерпуле матч любимой команды, и вы достали билеты? Это прекрасно, но если у вас нет действующей британской визы - забудьте о планах. Лондон считает украинцев слишком опасными, чтобы позволять им такие поездки.

В свое время мы возмущались, что "шенгенок" порой приходилось ждать неделю. Но для короткой британской визы, стоимость которой составляет 111 евро, стандартный срок - месяц! Сейчас, в июне, чтобы попасть в визовый центр, надо записываться на 7-9 дней вперед. Срок рассмотрения заявок - еще 15 рабочих дней, то есть три недели. И к этому надо добавить несколько дней... на пересылку паспортов по почте в Варшаву и обратно!

Это нонсенс, но британцы принципиально не держат в Украине оборудование для печати виз.

Все заявки из Украины и других государств региона обрабатываются в Варшаве. Решение довольно бессмысленное, ведь поляки за визами вообще не обращаются - у них, как у членов ЕС, есть право свободных поездок. Львиная доля варшавских виз "штампуется" в паспорта из Украины.

Этот подход делает невозможным быстрое оформление виз. Даже украинский дипломат или министр не сможет срочно отбыть в Лондон на переговоры, если нет старой действующей визы.

Британцы рассказывают, мол, такая продолжительность оправданна, потому что заявки "тщательно прорабатывают". Это - неправда. Решение по большинству виз принимается за считанные минуты, все остальное время документы просто "ждут в столе". Кого волнует время украинцев?

Интересная деталь: если вам очень нужно, то за деньги все сроки сокращаются. Хотите податься без записи? С вас 2400 грн. Нужно удобное время подачи, prime-time? С вас еще 107 евро. Хотите уменьшить время ожидания заявки "в столе" с 15 до 5 дней? Еще 251 евро! Есть также практика, когда заявителей заставляют платить дополнительные деньги, без этого документы не берут (редакции известно о таких требованиях к семьям с детьми).

Такая вот узаконенная коррупция - когда чиновник делает то, что и так должен делать, но за дополнительные деньги менее активно тормозит процесс. То, что оплата идет не в карман, а на счет, меняет немногое (к примеру, похожую практику в украинских больницах все считают коррупционной).

Вместе с "бонусной оплатой" цена срочной визы даже на одну поездку приближается к 500 евро! Но и она, даже при честной цели поездки, не дает никакой гарантии.

Страна, где вас не ждут

В мае, когда Киев готовился к финалу Лиги чемпионов, только ленивый не обсуждал проблемы европейских фанатов, решивших поехать на праздник футбола в Украину.

В прошлом году финал проходил в Великобритании, в Кардиффе. Но и там не все было радужно. Особенно для украинцев. Это может подтвердить главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч, потерявший два билета на футбол (по 390 фунтов каждый), билеты на самолет и оплаченный отель. А все потому, что он подался за 15 календарных дней, а не рабочих. Никаких оговорок от визового центра, к слову, не прозвучало. А Варшаве было все равно, когда именно запланировано путешествие.

Кстати, "официальные" сроки рассмотрения тоже не были соблюдены - паспорт с визой вернулся в Киев более чем через неделю после финала.

Плата за срочность не всегда помогает - в комментариях к посту Сыча свою историю рассказывает Анастасия Топольская. Она оплатила ускоренное оформление, за 5 дней, но Варшава "мариновала" документы более 2 недель. Запланированное выступление в Лондоне сорвалось.

Иногда кажется, что британцы просто издеваются - как в случае Елены Макеевой, авторитетного экономиста и заместителя министра финансов в 2015-2016 годах. За последние 10 лет она трижды подавалась на визу и каждый раз получала паспорт после того, как самолет уже улетел. Последний раз - зимой этого года.

Чтобы поставить визу, британцам потребовалось больше месяца!

Гугл у них, очевидно, отключили: иначе можно было за 2 минуты убедиться, что Макеева - "та, за кого себя выдает" и точно не останется в Лондоне нелегалом.

Таких историй - несметное количество. Они не попадают в статистику отказов - похоже, британцам приятнее иметь фальсифицированные статистические данные. "Европейская правда" намерена посвятить им отдельный материал (к слову, присылайте нам ваши истории!)

Но есть также впечатляющие официальные отказы. Например, журналистке Екатерине Сергацковой. Она выиграла престижную международную премию Kurt Shork Awards, но на церемонию вручения не попала. Британцы решили, что Екатерина не доказала потребность (?!) в таком путешествии.

Но самая позорная - история украинского атлета Евгения Гуцола, стоившая Украине участия в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира в Лондоне, в марте 2018 года. Британцы запутались в написании украинских фамилий латиницей и решили, что несовпадение одной буквы - серьезная проблема. Доплата за ускорение, звонки из правительства и посольства - ничего не помогло. Спортсмену не дали визу до начала соревнований, и украинскую команду дисквалифицировали.

А от британцев мы не услышали даже извинений.

Конечно, это не означает, что проблемы возникают у каждого, кто подается на визу. Большинство заявителей никуда не спешат, они вовремя получают визу и жалуются разве что на ее высокую стоимость. Но незаурядность тех случаев, где есть проблемы, не оставляет вариантов: с этим надо что-то делать.

Отголосок Brexit

Еще в 2005 году президент Ющенко отменил визовые требования для всех государств Евросоюза. Их не перечисляли "поименно", ведь тогда никто не представлял, что один из членов Союза решит из него выйти.

История сложилась иначе. 30 марта 2019 года Соединенное Королевство перестанет быть членом ЕС.

А значит, в этот день "безвиз Ющенко" перестанет действовать для британских граждан.

В посольстве Украины в Лондоне в ответ на запрос ЕП заявили, что уже предложили Лондону переговоры.

В свою очередь Лондон вообще не ответил на два письменных запроса ЕП по этому поводу. А дипломатическая переписка, которую нам приходилось видеть, подтверждает: там не намерены идти ни на какие уступки. Даже при нынешних проблемах с визами в Home Office считают, что работают "отлично" и говорить не о чем.

Британцы не соглашаются на переговоры, поскольку считают, что Порошенко не решится на конфликт и подпишет новый указ о безвизовом режиме для Британии.

Но этот расчет ошибочен.

"Европейская правда" сознательно вынесла "безвизовый конфликт" в публичное пространство. Мы убеждены: Киев не должен восстанавливать статус-кво, пока Лондон не сделает шаги навстречу. А давление общества должно это гарантировать.

Конечно, надо быть реалистами: Британия не отменит визы "за пару лет". Переговоры будут непростыми и долгими, но главное - начать их.

"Мы готовы обсуждать с британской стороной различные варианты упрощения визового режима... Стратегической целью является разработка "дорожной карты" поэтапной либерализации Великобританией визового режима для граждан Украины наподобие той, что была успешно выполнена на пути к безвизовому режиму с ЕС", - говорится в комментарии нашего посольства.

Но с нынешней позорной визовой практикой надо что-то делать уже сейчас.

Теперь это - дело принципа.

И не стоит бояться возобновления визового режима для граждан Великобритании.

Мы не в 2005 году. Никто не будет заставлять британцев стоять в очереди под посольством. В аэропортах работает система "визы по прилету", МИД выдает электронные визы. Их стоимость, конечно же, нужно уравнять со стоимостью британской визы для украинцев.

В конце концов, это поможет британским друзьям решиться и сделать шаг навстречу Киеву. Вернуть выдачу виз в Киев. Уменьшить визовый сбор. Выдавать не "смешные" полугодовые, а хотя бы двухлетние визы. А со временем - обязательно дойдем и до безвизового режима между нашими дружественными государствами.

Альтернативы этому нет.

Редакция "Европейской правды"