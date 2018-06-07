Министерство визового бизнеса: кто в Британии создает проблемы для украинских путешественников

Редакционная статья "Европейской правды" о визовых отношениях Украины и Великобритании наделала шума.

Напомним: выяснилось, что в марте 2019 года из-за выхода Великобритании из состава ЕС для британцев прекратится действие указа Виктора Ющенко об отмене "коротких" виз. Возникает вопрос: стоит ли нам вводить новый безвиз "просто так", без встречных шагов Лондона? Ведь то, как сейчас украинцы получают визы для поездок в Британию, иначе как позором не назовешь.

К высокому проценту официальных отказов добавляются "скрытые" – когда визу выдают, но это происходит слишком поздно. Потерянные билеты и деньги, разрушенные планы туристов, сорванные бизнес-встречи и даже участие в спортивных соревнованиях стали повседневностью. Подробнее об этом – в редакционной статье ЕвроПравды "Безвиз без взаимности".

Официальный Киев еще должен определиться, как ему действовать. Но важно понять и другое: кто и что является причиной этих проблем? К кому обращаться украинской власти? И пытался ли Киев исправить ситуацию? Первый из этих вопросов – особенно интересный. К тому же, в распоряжении редакции оказались документы, которые удивляют, если не шокируют.

Об этом – в нашей новой публикации.

Недружественный Home Office...

То, что визовая проблема получила такую ​​огласку, не стало неожиданностью для британцев, они давно слышат о ней от украинских коллег. Но это не мешает им "закручивать гайки" в течение последних четырех лет.

Мало кто знает, что до 2013 года включительно Киев и Лондон даже вели переговоры об отмене виз, а дальше Великобритания просто остановила диалог, потому что Лондон изменил политику в отношении виз и миграции. Именно тогда было принято решение прекратить выдачу виз в Киеве. Вообще. С тех пор все визы печатают в Варшаве, их отправляют в Украину, и уже здесь визовую "наклейку" ставят в украинский паспорт.

Именно так: посольство Великобритании в Киеве теперь вообще не имеет отношения к визам. В отличие от большинства стран мира, в Британии визами занимается не МИД (Foreign Office), а Министерство внутренних дел (Home Office). И именно с последним следует вести переговоры.

Одна беда – они не хотят говорить с украинцами.

Автор этих строк лично видел немало писем, обращений официального Киева к британским коллегам. Ответ Лондона копируется из документа в документ: у нас нет планов по пересмотру визового режима для граждан Украины.

Фрагмент одного из ответов Home Office

Посольство Украины в Лондоне в письменном комментарии ЕП подтвердило, что получает отказ за отказом.

Home Office только в течение 2017 года четыре раза (!) подтверждал отсутствие намерения менять визовый режим для Украины... В 2018 году посольство дважды предлагало провести консультации, в т.ч. по поводу задержек в выдаче виз, необоснованных отказов, возможности обжалования решений, возмещения расходов и т.п. Все ответы британской стороны были отрицательными. Комментарий посольства Украины в Великобритании

ЕвроПравда также столкнулась с нежеланием Лондона говорить на эту тему. Еще 11 мая (!) редакция направила журналистский запрос в два ведомства - Foreign Office и Home Office. За это время ни одно из них не ответило.

Но то, как обстоят дела, известно и без их комментариев: ЕвроПравде удалось найти копии переписки между этими ведомствами.

...и "безвизовый" Foreign Office

Британское внешнеполитическое ведомство действительно было бы радо помочь Киеву, ведь нынешняя ситуация с визами создает одни проблемы для дипломатов. Foreign Office поднял этот вопрос в правительстве и пытался убедить Home Office в том, что дела плохи.

Но безуспешно.

ЕвроПравда имела возможность ознакомиться с прошлогодней перепиской между этими ведомствами. В октябре прошлого года Алан Дункан, министр по делам Европы и Америки (отвечает за украинское направление в британском МИД) написал очень подробное письмо Home Office, где перечислил недостатки в работе визовой службы и предложил коллегам пути их решения.

Но в МВД отвергли все его идеи и объяснили, что вообще не видят проблем.

Ответ тогдашней руководительницы Home Office, госпожа Эмбер Радд (датирован ноябрем), говорит твердое нет на все предложения. Кроме того, она вообще не увидела проблем в работе своих подчиненных, поэтому не планирует исправлять даже откровенные ошибки.

Тональность переписки заслуживает отдельного внимания.

Такое впечатление, что речь идет не о визах, а об обычной торговле. Причем Home Office осознает, что является монополистом – а потому видит за собой право ставить любые условия. В частности, глава МВД категорически не согласна с претензиями по поводу продолжительности рассмотрения заявок. Чего стоит только следующая цитата:

15 рабочих дней – это и так довольно конкурентное предложение. Эмбер Радд, глава Home Office в 2017 году

Где здесь "конкуренция" – остается неясным, ведь в других местах визу в Британию не оформишь.

Даже если речь идет о сравнении с другими странами, то Британия с тремя неделями на рассмотрение обычной визы проигрывает почти всему миру.

Стоит отдельно отметить: в прошлом месяце госпожа Радд ушла с должности, но позицию Home Office это не изменило. Команда министерства, которая, собственно, и превратила визовый сервис в прибыльный бизнес, осталась при должностях.

Бизнес на визах

Бизнес-подход монополиста читается по всему письма Home Office, занявшему три страницы печатного текста.

Украинцы жалуются, что платят до $500 за ускоренное рассмотрение в течение 5 дней (хотя есть сомнение, можно ли даже этот срок назвать "быстрым"), но британцы порой "теряют в столе" их документы и паспорта возвращаются через несколько недель. В МВД признали, что так бывает, но... подчеркнули, что принципиально не будут возвращать доплату "за скорость". Мол, "причину задержки сложно установить".

А если украинский заявитель из-за ошибок британцев пострадал, если у него сгорают билеты, срывается поездка, или он не понимает, где его паспорт (что бывает довольно часто) – то Home Office готов общаться и объяснять ему что-либо... только за дополнительные деньги.

Для этого у них есть платные телефонные номера и услуга платного ответа на е-мейлы (!!!).

В МВД не считают проблемой то, что визы для граждан Украины печатают в Варшаве, а не в Киеве. В конце концов, подобную систему "хабов" Великобритания ввела по всему миру, не только в отношении нашей страны.

Что ж, имеют такое право.

Но удивляет, что в Home Office вообще беспокоятся об имидже Великобритании.

На резонные замечания МИД собственной страны о том, что дипмиссия в Киеве (и лично посол) вынуждены тратить время на решение проблем, созданных Варшавой, руководитель этого ведомства, словно издеваясь, ответила: а вы не общайтесь с теми, у кого возникают проблемы, переадресовывайте на нас.

То есть посол должна игнорировать случаи, когда из-за задержки с визой украинскую сборную дисквалифицировали на чемпионате мира? Или когда возникают проблемы, которые становятся топ-новостями в Украине? Интересный подход. Новаторство в международных отношениях. К тому же ЕП известно достаточно примеров того, как из-за халатности Варшавы оказывались под угрозой срыва даже официальные визиты!

Отдельным пунктом министр отказалась предоставить посольству Великобритании в Киеве право печатать визы в сверхсрочных случаях.

И, как вишенка на торте, руководитель Home Office признала свой отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов. "Здесь есть измерение миграционной угрозы и угрозы национальной безопасности", – пояснила министр и предложила обсудить этот вопрос на межведомственном уровне. Источники ЕП рассказали, что дальнейшие переговоры успеха не принесли, но этот ответ сам собой показателен.

Если Home Office считает украинских дипломатов теми, кто может представлять миграционную угрозу или угрозу для безопасности, то дальше удивляться нечему: гражданам не приходится ждать достойного отношения к себе.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"