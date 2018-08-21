"Никто не знал, как выглядели погибшие": новые детали о советском вторжении в Чехословакию

Ровно полвека назад, 21 августа 1968 года, в Чехословакию вошли войска Варшавского договора, чтобы подавить "Пражскую весну". Танки СССР и союзников стали ответом на политическую либерализацию в Чехословацкой социалистической республике и поставили точку на попытках этого государства выйти из сферы влияния СССР.

Вот уже 50 лет историки, политики, общественные деятели и обычные граждане изучают и анализируют это роковое событие, но расставить все точки над "i" до сих пор не удается.

Неизвестно даже точное количество жертв. Еще десять лет назад в скорбном списке значилось 108 имен, однако сейчас историки пражского Военно-исторического института установили, что в первые месяцы после вторжения, с августа по декабрь, погибло не менее 137 человек.

"Европейская правда" публикует статью об этих событиях, подготовленную русской службой Radio Praha к прошлой годовщине советского вторжения по материалам книги "Оккупация 1968 и ее жертвы" и на основе бесед с ее авторами, чешскими историками.

Новые имена

Книга "Оккупация 1968 и ее жертвы" вышла в свет к прошлой годовщине тех трагических событий. Архивы и встречи с родственниками погибших помогли ее авторам собрать подробности обстоятельств гибели ряда чешских граждан и восстановить их биографии.

Ситуация тогда была очень сумбурной, говорят авторы публикации. Полицейские протоколы, составленные в те августовские дни, были далеко не полными, в них отсутствуют подробности, не хватает даже элементарных данных о погибших. В ряде случаев каких-либо официальных записей вообще не делалось...

"Отличительная особенность новой книги о событиях 1968 года – это фотографии. Во многих случаях никто не знал, как же выглядели погибшие. Сейчас их имена и лица вновь возвращаются на страницы истории нашей страны", – подчеркивает соавтор книги Прокоп Томек.

Так, после этой публикации в списках погибших во время событий 1968 года появилось имя Антонина Абрагама.

"Это – самый пожилой погибший. Его жизнь прервалась в первые часы вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Он был чехословацким легионером, служил на бронепоезде "Орлик", прошел всю Транссибирскую магистраль. 23 августа 1968 года 91-летнего мужчину в Праге задавил советский танк", – рассказывает еще один соавтор книги Иво Пейчох.

"К нам привезли 10 мертвых, 50 раненых"

21 августа 1968 года исполнилось ровно три недели, как Прешемысл Соботка поступил на работу хирургом в больницу города Либерец в 100 км к северо-востоку от Праги. У молодого врача тогда не было никакого опыта, но волею судьбы он оказался в центре событий.

"Помню, как у нас всех побежали мурашки по коже, когда мы увидели самолеты в небе, а потом по радио узнали о том, что случилось. Мы немедленно бросились в больницу и только успели совершить утренний обход пациентов, как в 7 часов 23 минуты со всеми нами попрощалось "Чехословацкое радио", передав в эфире гимн страны.

В 7.35 в город, на улицах которого раздавался сухой треск, выехали санитарные машины. На площади стреляли. Когда привезли первых раненых, от неожиданности мы даже забыли о необходимости их как-то распределить, но потом собрались и разошлись по операционным. В первой волне в больницу привезли 40 раненых", – вспоминает Прешемысл Соботка, заместитель гетмана Либерецкого края, бывший председатель Сената Чешской Республики.

"Только-только мы успели хоть как-то справиться с ситуацией, как в 10.30 вновь загудели сирены санитарных машин, выехавших в город. На площади танк врезался в аркаду. Эта фотография есть в книге. В первый же день к нам привезли 10 мертвых и почти 50 раненых.

Для маленького города – это кошмарное число.

Для меня это стало последней каплей. Мой отец мне говорил, что любой "-изм" – это кошмар. Его слова получили подтверждение 21 августа 1968 года", - добавил он.

Примечательная деталь: в числе активистов, сопротивлявшихся советскому вторжению в Либерце, был легендарный Вацлав Гавел – драматург, который позже стал президентом Чехословакии, а впоследствии - Чехии.

В те дни Гавел по стечению обстоятельств находился в этом небольшом чешском городке, вспоминает Прешемысл Соботка. 50 лет назад, в ночь с 20 на 21 августа, он вместе со всеми сбрасывал с ремонтных лесов на советские танки части деревянных мостков.

Если бы тогда танк развернул свою башню, то Вацлав Гавел мог бы и не стать главой Чехословакии после "бархатной революции" 1989 года…

Гибель солдат от рук демонстрантов? Данные не подтвердились

Собирая материалы для своей книги, историки Иво Пейчох и Прокоп Томек искали информацию также о гибели советских солдат во время операции.

В ряде случаев удалось сравнить сообщения о таких случаях с официальными протоколами.

"Мне кажется, нам удалось доказать, что ни один из советских солдат не был застрелен "контрреволюционерами", как до сих пор кое-где можно прочитать. Если речь и шла о гибели в результате огнестрельного ранения, то это были перестрелки между собой или же несчастные случаи", – говорит Иво Пейчох.

"Мы сравнивали информацию о фамилиях, опубликованных на сайте ветеранов Центральной группы войск СССР, с чешскими и словацкими архивными документами. Некоторые советские солдаты оказались в чехословацких больницах, или же их имена нашлись в протоколах службы общественной безопасности. Мы не обнаружили ни одного случая убийства советского солдата чешскими или словацкими гражданами", – подчеркивает Прокоп Томек.

Примечательно, что Россия не дает доступа к советским документам о вторжении.

В начале 1990-х годов казалось, что советские, ну а потом уже российские архивы, станут более открытыми для иностранных исследователей. Этого так и не случилось, рассказывают историки. Открытость коснулась лишь далеких по времени периодов, максимум – до Второй мировой войны.

Российские архивы, относящиеся к более близким к нашему времени событиям, особенно столь животрепещущим, до сих пор практически не доступны для иностранцев.

Гнев и ненависть... остались в прошлом

Отдельная тема - разгон демонстрантов, протестовавших против вторжения "союзников Чехословакии".

Всегда утверждалось, что впервые подобное имело место в 1969 году. Историки выяснили, что разгон демонстраций происходил уже 28 октября (в День образования независимой Чехословакии) и 7 ноября 1968 года (в годовщину Великой октябрьской революции в СССР).

"На 7 ноября вывешивались советские флаги. В 1968 году это вызвало неожиданно сильную ненависть и злобу чехословацких граждан. Тогда в целом ряде городов прошли большие демонстрации.

Советские флаги срывали, жгли, портили всяческими способами, крали.

В Праге прошла особенно крупная демонстрация, были стычки с полицией. Органы правопорядка действовали достаточно жестоко.

7 ноября считалось советским праздником, вызвавшим тогда реакцию полного неприятия", – комментирует Прокоп Томек.

Тогда для чехов Советы были символом агрессии против их государства. Но сегодня – полвека спустя – эти чувства остались в прошлом. Вторжение 1968 года и оккупация Чехословакии воспринимаются гражданами как история, не более того. О том времени вспоминают, главным образом, в годовщину агрессии – 21 августа.

"А в обычной же жизни, в другие дни, мне кажется, люди уже не воспринимают все настолько же остро. У них уже нет такого острого ощущения унижения и несправедливости, как было тогда", – заключает историк Прокоп Томек.

Автор: Антон Каймаков,

Русская служба Чешского радио

Статья опубликована на сайте Radio Praha / Czech Radio

