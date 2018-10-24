Давление Европы, безопасность от США: какой помощи ждут украинцы от Запада

Евросоюз должен оказывать больше давления на украинские власти для ускорения реформ в нашей стране. Это требование – хотя оно и не нравится многим представителями власти – отныне является социологически доказанным.

Именно оно чаще всего звучит от рядовых украинцев, да еще и с большим преимуществом над всеми другими вариантами возможной помощи от ЕС, утверждает исследование, проведенное центром "Нова Європа" совместно с фондом "Демократические инициативы" и КМИС. Есть в опросе и варианты-аутсайдеры. Меньше всего... тех, кто верит, что стоит рассчитывать на помощь США вместо поддержки от Евросоюза.

Примечательно, что ожидания украинцев, касающиеся помощи от США, существенно отличаются. Здесь нет явного варианта-лидера, но каждый пятый украинец считает, что Штаты должны предоставить гарантии безопасности для Украины.

А вот деньги Запада для украинцев – не в приоритете.

И это – едва ли не единственное, что объединяет запросы наших сограждан к европейским и американским властям. В обоих случаях этот вариант оказался "в хвосте". Гораздо больше люди стремятся увидеть изменения качества украинского управления.

Еще одна хорошая новость: абсолютное большинство опрошенных заявили, что проевропейские реформы необходимо продолжать, даже если ЕС не предоставит Украине перспективу членства.

Ниже – подробнее об этом и других результатах исследования.

Помощь лишней не бывает

Страны Европейского Союза и США начали поддержку реформ в Украине фактически сразу после развала Советского Союза. Помощь стала значительно больше и разнообразнее после начала российской агрессии в 2014 году.

Речь идет не только о многомиллиардной финансовой помощи для продвижения реформ, но и о консультационной, а также – что особенно важно – о политической поддержке. И это не остается незамеченным: украинцы особенно ценят и отмечают содействие международных партнеров в сфере безопасности.

Конечно, мнения не единодушны, и это хорошо заметно по риторике украинских политиков, от которых все чаще звучат заявления о "внешнем управлении" или "потере суверенитета" из-за поддержки со стороны Запада. В основном такие идеи распространяют политики пророссийского крыла (фактически повторяя риторику, свойственную информационному пространству России).

Но социология доказывает: эти мнения далеки от мейнстрима. Наоборот, украинцы в целом убеждены в необходимости помощи со стороны ЕС и США. В то же время исследование показало, что в Украине нет единодушия по поводу того, какая именно помощь нужна стране больше всего.

Ответы граждан на вопросы центра "Нова Європа" собраны в рамках опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 16 по 28 августа 2018 года. Опрошен 2041 респондент, погрешность не превышает 2,3%.

Помощь не для Востока?

Итак, главный вывод исследования: необходимость помощи со стороны ЕС и США как таковая не ставится под сомнение украинским обществом.

Относительно небольшое число граждан выступает категорически против помощи ЕС (12,1%, восьмой результат из всех предложенных вариантов). Заметно больше противников помощи США (16,5%, третий результат).

Как несложно было спрогнозировать, больше всего тех, кто бы отказался от внешней поддержки, живет на Востоке Украины (Харьковская область, подконтрольные части Донецкой и Луганской областей).

Более того,

тут число противников западной помощи зашкаливает, и этот вариант становится основным ответом.

34,2% опрошенных жителей восточных областей заявили, что категорически отказались бы от помощи Евросоюза, 42,4% – от помощи США.

Но уже в южном макрорегионе (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская области) "сопротивление Западу" – заметно слабее. Здесь с поддержкой ЕС не готовы мириться 13,6% опрошенных, с американской – 22,8%.

Стоит заметить, что и другие варианты ответа получили в восточных областях результат, существенно отличающийся от остальных регионов страны.

Запрос на европейское давление

Хотя ни один из предложенных видов поддержки украинских реформ со стороны Европейского Союза не набрал абсолютного большинства голосов, опрос четко определил "лидера симпатий".

Граждане Украины отдают предпочтение более мощному давлению на власть имущих.

"ЕС должен оказывать большее давление на украинскую власть в вопросе реформ" – этот вариант украинцы выбирали чаще всего (28%). Ни один другой вариант не набрал похожего уровня поддержки.

Примечательно, что единственным макрорегионом, где этот вариант не попал в число лидеров, стал Восток.

Здесь идею более сильного давления ЕС на Киев для проведения реформ поддержали лишь 5,7% опрошенных.

При этом исследование опровергло популярный миф о том, что больше всего украинцы ждут от Запада финансовой помощи. Лишь 7,1% опрошенных выбрали ответ "ЕС должен давать Украине больше денег". Еще меньше, 4,7%, ждут денег от США (отметим, что опрашиваемые могли выбрать до трех вариантов желаемой помощи).

Более того, второе место по популярности занял ответ "ЕС должен прекратить давать деньги, потому что их разворовывают".

Такой вариант поддержали 16,5% опрошенных, причем здесь Восток и Запад, Север и Юг показали примерно схожие результаты.

Эти результаты сложно объяснить чем-то другим, кроме как тотальным недоверием к государственным институтам в Украине и большим доверием к западным странам.

Следует подчеркнуть, что это – не новая проблема. Наоборот, можно говорить, что недоверие понемногу спадает.

Три года назад аналитики Центра "Нова Європа" уже проводили аналогичное исследование. Тогда каждый пятый украинец (22%) отметил, что ЕС должен прекратить давать Украине деньги, чтобы их здесь не разворовывали; сейчас этот уровень на четверть снизился.

Косвенно недоверие к украинской власти проявляется и в другом варианте ответа: "ЕС делает достаточно, теперь пора действовать украинской власти". В 2015 году этот показатель был одним из лидеров, достигнув почти 27%, а сейчас существенно снизился, менее чем до 10%. Таким образом, за три года украинцы пришли к мнению, что самостоятельно, без помощи достичь успеха в реформировании государства будет непросто.

Но есть то, что почти не изменилось за прошедшие годы.

В 2015 году украинцы так же, как и сейчас, хотели большего давления ЕС на украинскую власть в вопросе реформ (30,1%).

Реформы – даже без перспективы членства

Примечательно, что, по мнению украинцев, отсутствие перспективы членства в ЕС не является поводом для сворачивания реформ – так считает абсолютное большинство, более 60% опрошенных.

39,3% респондентов говорят, что такие реформы нужны прежде всего самой Украине, и поэтому государство должно и дальше внедрять проевропейские изменения, даже если ЕС откажется предоставлять перспективу членства.

Еще 20,8% ответили, что у Украины просто нет другого выбора, кроме как двигаться в направлении евроинтеграции (независимо от членства).

Лишь 17,4% украинцев убеждены, что эти так называемые "европейские реформы" Украине не нужны, еще 6,8% – что в случае отсутствия перспективы членства в ЕС Украине нужно развернуться в сторону интеграции в Евразийский союз с Россией. У остальных нет четкого ответа на этот вопрос.

Так что сторонников еврореформ "при любой погоде" в Украине почти втрое больше, чем оппонентов.

Респонденты, выступающие за разворот в сторону России, проживают на Юге и Востоке, но и там они составляют меньшинство – 15% и 10,4% соответственно.

Да, это не ошибка, на Юге сторонников союза с РФ сейчас больше всего.

Возможно, причина в том, что жители Донецкой и Луганской областей за последние годы получили личный печальный опыт российской "поддержки"...

Также на Юге больше всего тех, кто считает, что проевропейские реформы просто не нужны нашей стране (28,1%, на Востоке – 21,2%), и меньше всего тех, что считает, что реформы надо проводить и без перспективы членства, потому что они идут на пользу Украине (21% на Юге, в то время как на Востоке этот вариант имеет солидную поддержку, 38,4%).

Еще немного внимания к изменениям в ожиданиях украинцев от ЕС по сравнению с 2015 годом. Выше отмечалось, что в Украине существенно (с 26,9% до 9,7%) снизилось число тех, кто считает, что Евросоюз делает все, что может, а действовать теперь должна украинская власть.

Другое изменение: три года назад вдвое больше украинцев считали, что ЕС должен отправлять к нам своих советников (в 2015 году этот показатель составлял 12,6%, сейчас – 6,2%). Ранее практически каждый пятый украинец хотел, чтобы ЕС больше поддерживал талантливую молодежь (19,74%), сейчас этот показатель упал до 13,1%.

И об опасной тенденции.

Хотя неприятие европейской помощи в Украине до сих пор низкое, этот показатель заметно растет. В 2015 году категорически против помощи ЕС выступали 4,7%, а сейчас – 12,1% опрошенных.

Мечты о безопасности

Среди вариантов помощи ЕС третье место занял ответ "ЕС следует более открыто противостоять России" (его выбрали 16,3% опрошенных, и этот показатель почти не изменился за три года). Также 15% украинцев считают, что ЕС должен проявлять больше интереса к защите украинской границы и предоставить Украине оружие.

Неудивительно, ведь в войне с Россией поддержка Запада крайне важна.

Но больше всего украинцы в сфере безопасности рассчитывают на помощь не Евросоюза, а США.

Здесь с безопасностью связана первая тройка ожиданий.

На первом месте ответ о гарантиях: 20,6% респондентов считают, что США должны предоставить такие гарантии Украине.

Второе место (17,8%) – ожидания того, что США введут новые санкции против РФ. Третий по популярности вариант – США должны поддержать членство Украины в НАТО (14%).

Четвертый по популярности вариант ("США должны оказывать давление на украинскую власть в вопросе реформ", без уточнения, идет ли речь о военных или гражданских реформах) набрал 12%.

Интересно, что на Востоке и Юге преобладают ожидания поддержки социальной направленности. В частности, 17,4% респондентов Востока считают, что США должны поддерживать гражданское общество.

А вот помощь США в борьбе против России до сих пор остается неприемлемой для жителей Востока Украины. Лишь 2,8% опрошенных в восточном регионе выбрали среди приоритетов помощи США вариант о новых санкциях против РФ, 2,9% – об американской поддержке членства в НАТО.

И даже идея о гарантиях США – несмотря на войну – не находит здесь популярности. Этот вариант поддержали лишь 6,7%.

Это, конечно, не очень удивляет, если учесть, что 42% опрошенных на Востоке высказались категорически против любой помощи со стороны США. Похоже, тезис российской пропаганды о "войне между США и РФ на территории Украины" лег на подготовленную почву. И такие мнения наших соотечественников – это та реальность, с которой можно не соглашаться, но приходится считаться.

Подготовлено редакцией ЕП по материалам исследования Центра "Новая Европа"