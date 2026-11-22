Британский министр Хэмиш Фалконер стал очередной политической фигурой, осудившей высказывания президента США Дональда Трампа о российском лидере.

Об этом он заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Министр назвал Путина "мясником" и осудил "варварскую, незаконную войну России".

"Цена войны оказалась чрезвычайно высокой", – сказал он.

"Россия ужасно страдает от этой незаконной войны. Она жестока. Она лишает российскую молодежь множества возможностей, о чем вы слышите непосредственно от них самих. Так является ли Владимир Путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании", – заявил Фалконер.

На вопрос, выразит ли правительство Великобритании свою позицию по поводу комментариев о "дружбе", Фалконер добавил: "Премьер-министр регулярно общается с президентом и совершенно не скрывает сильных эмоций, которые испытывает вся Великобритания в связи с российским вторжением в Украину".

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social серию фотографий со своего недавнего визита в Китай. На одной из них виден американский президент вместе с правителем России Владимиром Путиным. Фотография подписана: "Мой друг".

Трамп также назвал Путина своим другом, когда встретился с ним в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

В пятницу американский президент заявил, что глава Кремля заверил его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем, а также сказал, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он начал против Украины.