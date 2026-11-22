Бывший глава итальянской полиции Джанни Де Дженнаро, в отношении которого велось расследование по подозрению в попытках воспрепятствовать новому расследованию убийства в 1992 году ведущего судьи, боровшегося с мафией, покончил жизнь самоубийством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

78-летний Де Дженнаро занимал пост главы национальной полиции с 2000 по 2007 год. Будучи одним из самых влиятельных чиновников в сфере безопасности Италии, он сыграл ключевую роль в борьбе с организованной преступностью, в частности в кампании против сицилийской мафии "Коза Ностра" в 1980-х и 1990-х годах.

Менее чем неделю назад прокуроры в Калтаниссетте (Сицилия) пытались поместить его под домашний арест в рамках расследования предполагаемых попыток воспрепятствовать следствию по делу о взрыве автомобиля в Палермо в 1992 году, в результате которого погибли антимафиозный судья Паоло Борселлино и пять полицейских из его охраны.

Судья отклонил этот запрос, но прокуроры подали апелляцию, и решение ожидалось в ближайшие недели.

Новость о расследовании потрясла многих в Италии, в том числе и самого Де Дженнаро, по словам близких к нему людей. Он отрицал свою вину.

"Он был глубоко потрясён", – рассказал газете La Repubblica его адвокат Франческо Берторотта, который общался с ним в течение недели.

"На мой взгляд, он звучал растерянным, вынужденным защищаться от обвинений, которые считал несправедливыми и клеветническими", – добавил он.

По сообщениям итальянских СМИ, Де Дженнаро был найден мёртвым в своём загородном доме в Тоскане после того, как родственники подняли тревогу, не сумев связаться с ним.

Прокуратура города Гроссето, тосканской провинции, где расположен загородный дом Де Дженнаро, начала расследование по подозрению в подстрекательстве к самоубийству.

Следователи обнаружили записки, адресованные членам семьи, которые, как считается, были прощальными посланиями, а также другие документы.

Расследование убийства Борселлино остаётся одной из самых противоречивых страниц новейшей истории Италии. Менее чем за два месяца до убийства мафиозная бомба унесла жизнь антимафиозного судьи Джованни Фальконе, близкого соратника Де Дженнаро.

Полиция установила подозреваемых, которых впоследствии признали невиновными. В ходе дальнейших расследований проверялись обвинения в том, что в ходе следствия были получены ложные признания.

Причины этих событий остаются спорными, и до сих пор продолжаются усилия по установлению всех обстоятельств и выявлению лиц, ответственных за введение следствия в заблуждение.

Семья Борселино неоднократно призывала к прояснению обстоятельств и с сожалением отреагировала на новость о смерти Де Дженнаро.

Смерть Де Дженнаро вызвала реакцию со стороны всего политического истеблишмента. Премьер-министр Джорджа Мелони выразила соболезнования, тогда как некоторые союзники утверждали, что внимание СМИ было несоразмерным, учитывая отсутствие доказательств против него.

Ранее в этом году итальянская финансовая полиция изъяла активы компаний на сумму более 200 млн евро в рамках расследования дела об отмывании средств, полученных от наркоторговли, связанной с покойным мафиозным боссом.

В феврале прошлого года на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранительных органов против мафиозного клана Cosa Nostra, в ходе которого было задержано более 180 человек.