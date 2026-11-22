Аэропорт норвежского Тромсё "Лангнес" был эвакуирован после того, как во время проверки безопасности был обнаружен подозрительный предмет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Предмет оказался зажигалкой в форме ручной гранаты.

Сотрудники аэропорта сообщили в полицию после того, как обнаружили предмет в рентгеновском аппарате.

Эвакуация аэропорта на данный момент отменена, и полиция пытается найти владельца багажа.

Напомним, в ноябре многие европейские авиарейсы задерживались из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. В начале месяца в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов и призвали страныпроводить собственные расследования этих инцидентов.