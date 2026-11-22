Пожар на российском судне "Sparta II" ещё не полностью потушен, но его уже можно буксировать.

Об этом сообщил телеканалу Yle командир Илья Ильин из штаба пограничной службы, передаёт "Европейская правда".

Наблюдение за судном велось с помощью тепловизионной камеры.

"Внутри судна либо происходит тление, либо есть пламя, которое снаружи не видно. Поэтому работы по охлаждению продолжаются", – говорит Ильин.

По словам Ильина, по предварительным оценкам, буксировка судна начнется в течение ближайших нескольких часов.

"Я считаю, что к концу дня это судно покинет территорию Финляндии", – говорит Ильин.

Он отметил, что судно можно буксировать, даже если пожар на нем еще не полностью потушен.

"Это, вероятно, не является препятствием для буксировки. Охлаждение можно продолжать во время буксировки, а сам процесс можно растянуть на достаточное время, чтобы избежать опасности для буксира", – добавил он.

Накануне Илья Ильин заявил, что 21 ноября российское судно было поражено украинскими беспилотниками.

Финская армия обороны зафиксировала атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.