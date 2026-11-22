Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар намекнул, что за оккупацией Чехословакии в 1968 году стояли украинцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Бланар заявил, что первый полк СССР, прибывший в Словакию, был украинским, и что "Брежнев был украинцем".

"Вы же не серьёзно", – отреагировал Михал Шимечка из оппозиционной "Прогрессивной Словакии", отметив, что СССР был тюрьмой народов, в том числе и украинского, и что Политбюро, принявшее решение о вторжении в Чехословакию, заседало в Москве.

Бланар заявил, что в переговорах правительства о комиссии между Словакией и Россией 17 ноября нет никакой символики. "Мы проводили заседание в рабочий день, который является государственным праздником, который мы отметили, как положено. Это праздник, который для нас важен", – сказал Бланар.

Бланар подчеркнул, что 17 ноября – это, в частности, и День студенчества, напомнив, что в 1939 году фашистская Германия после похорон чешского студента Яна Оплетала закрыла все высшие учебные заведения.

17 ноября правительство Роберта Фицо обсуждало вопросы сотрудничества с Россией.

Правительство Фицовозмутило оппозицию, отправив министра иностранных дел Юрая Бланара в Россию для переговоров о возобновлении экономического сотрудничества и других связей между двумя странами – впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Словакия и Россия договорились активизировать сотрудничество путем проведения заседаний межправительственной комиссии и рабочих групп.

Встреча состоялась 26 октября в Москве. Следующее заседание комиссии запланировано в Словакии на 2027 год.