Конец эпохи Меркель: канцлер запустила процесс смены власти в Германии

Последний срок Ангелы Меркель стал для нее процессом непрерывного маневрирования от кризиса к кризису. Сверхсложное формирование коалиции, постоянные ссоры в правительстве, катастрофическое падение рейтинга блока, и наконец – два подряд провала на местных выборах: в Баварии и Гессене.

Коренные изменения на политической сцене казались неизбежными. И в понедельник Ангела Меркель впервые публично о них заговорила. "Мутти" (это прозвище канцлера, которое в переводе с немецкого означает "мама", действительно широко употребляется) обозначила свой путь ухода из немецкой и европейской политики.

Комментируя удручающие результаты голосования в Гессене, Меркель сделала как минимум два важных заявления.

Во-первых, с декабря она уйдет с поста лидера партии, Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую коалицию вместе с сестринским Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией (СДПГ).

Во-вторых, Меркель больше не будет канцлером. Эта каденция для нее – последняя, и если все пойдет по плану, она завершится в 2021 году.

А значит, в Германии официально началась подготовка к "эпохе без Меркель".

Когда эта эпоха наступит – четко через три года или раньше – определят несколько факторов.

Например – то, выйдут ли из коалиции партнеры из СДПГ, которые тоже "зализывают раны" после последних поражений. Определяющей станет и фигура преемника Меркель во главе партии, с которой канцлеру придется сотрудничать.

Два поражения

Выборы в Гессене еще до их завершения называли судьбоносными. В этой федеральной земле, где расположен финансовый центр Германии Франкфурт-на-Майне, христианские демократы Меркель традиционно правили в коалиции вместе с "зелеными". Многие называли здешнее голосование референдумом доверия к Меркель.

Формально ХДС победил, набрав 27% голосов. Более того, партия даже останется у власти благодаря высокому результату "Зеленых": их двухпартийный союз будет иметь минимальное большинство в земельном парламенте с перевесом в один голос.

Однако ХДС потерял более 11% по сравнению с предыдущими выборами 2013 года. В Гессене практически повторился баварский сценарий, где две недели назад союзник Меркель по коалиции, Христианско-социальный союз, тоже победил, но теперь ему нужны партнеры для формирования земельного правительства.

Но и этим проблемы правительства Меркель не исчерпываются. Наихудший результат в истории в этой земле показали и социал-демократы: они получили лишь 19,8% голосов, потеряв 10,9% за 5 лет.

Эти выборы подкрепили то, за чем с опасением наблюдали в Берлине: правящая коалиция теряет популярность. Так называемые "большие народные партии", которые на протяжении десятилетий формировали повестку дня страны, перестают быть таковыми.

Их вытесняют нецентристские силы, претендующих стать партиями будущего.

Это прежде всего "Зеленые" с очень хорошими результатами – в Гессене их поддержали 19,8% избирателей, почти вдвое больше, чем на прошлых выборах.

Кроме того, и дальше набирает вес правая евроскептическая "Альтернатива для Германии" (АдГ). Как и в Баварии, партия с легкостью прошла в парламент Гессена с 13,1% – впервые в истории этой земли.

Теперь АдГ представлена ​​не только в Бундестаге, но и абсолютно во всех региональных парламентах страны.

Покаяние канцлера

В этой ситуации Ангела Меркель не могла избежать ответственности за драматически низкие показатели своей партии и союзников.

"Как канцлер и председатель ХДС, я несу ответственность и за победы, и поражения", – сказала она в своих первых комментариях, посвященных выборам в Гессене. Результат голосования назвала "горьким и неутешительным".

Ангела Меркель возглавляла ХДС в течение 18 лет, 13 из них провела на посту канцлера. Неофициально в Германии уже некоторое время обсуждали, что четвертый срок станет для нее последним.

В понедельник это заявление впервые прозвучало из уст самого канцлера.

"Пришло время начать новую главу", – объявила о своем отказе баллотироваться на выборах главы ХДС в декабре Ангела Меркель. Затем она подтвердила, что не планирует избираться в Бундестаг в 2021 году и, соответственно, выдвигаться на пятый срок.

Обращаясь к прессе, Меркель не жалела самокритики и резких слов в адрес "большой коалиции": "Картина, которую представляет собой федеральное правительство, неприемлема", – отметила она. Говорит, проблема лежит значительно глубже, чем плохая коммуникация между союзническими партиями.

Публичное объявление Меркель о завершении политической карьеры не означает ее отставки с поста канцлера уже сегодня: свой последний срок она планирует доработать до конца.

Надо сказать, что ее решение абсолютно противоречит позиции, которую она выражала до сих пор.

Во-первых, Меркель до последнего убеждала, что будет баллотироваться в лидеры ХДС – хотя вчера заявила, что решила отказаться от лидерства еще перед началом летних парламентских каникул.

Во-вторых, ранее Меркель настаивала: для успешного управления и политической стабильности канцлерство и лидерство в партии должны быть в руках одного человека. Теперь – говорит, что из-за турбулентности в коалиции и потери доверия к правительству в Берлине она изменила точку зрения.

"Это риск, без сомнения. Но взвесив преимущества и недостатки, я решила, что он оправдан", – пояснила Ангела Меркель. Не исключено, что так она пытается успокоить критиков в партии и сохранить канцлерство.

Меркель не станет первым руководителем правительства, оказавшимся в такой ситуации. В истории немецкой политики уже были прецеденты, когда канцлер не возглавлял свою партию. В 2004 году Герхард Шредер ушел с поста лидера социал-демократов, но оставался канцлером еще 18 месяцев. Пятый канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, проработавший две каденции, никогда не возглавлял партию социал-демократов, к которой принадлежал.

Кто заменит Меркель?

Меркель уходит не только из правительства, но и вообще из политики. После 2021 года она не планирует занимать никаких должностей: ни в Германии, ни на европейском уровне.

Отказ Меркель от должности руководителя партии мгновенно дала старт партийной борьбе в ХДС. Нового лидера там будут выбирать в начале декабря.

И кто бы ни занял эту позицию, уже сейчас можно утверждать: легко не будет.

Ни у одного политика из ХДС и близко нет такого авторитета и влияния, как у Ангелы Меркель.

Хотя поддержка коалиционных партий в Германии падает, популярность самой Меркель остается достаточно высокой.

Кандидатура преемника Меркель важна для будущего ее канцлерства. Именно от этого человека зависит, сможет ли Меркель удержаться в кресле в течение запланированного срока. Обозреватели говорят, что если партийный съезд изберет лояльную Меркель фигуру, ее уход от власти пройдет спокойно и на удовлетворительных для нее условиях.

Такой приемлемой кандидатурой может стать генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая своей нынешней должности обязана номинации от Меркель. Крамп-Карренбауэр считается любимым кандидатом канцлера, у нее похожий прагматичный политический стиль.

Желание возглавить ХДС выразили и двое внутрипартийных оппонентов Меркель. Консервативный министр здравоохранения Йенс Шпан в прошлом часто критиковал канцлера за стиль ее руководства и выражал недовольство миграционной политикой.

За пост хочет побороться и бывший глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц. В свое время Меркель, поднимаясь по карьерной лестнице до канцлерства, вытеснила его из большой политики. Теперь он стремится вернуться и вполне может сделать последние месяцы Меркель невыносимыми.

А то, что однопартийцы способны протянуть неудобную для Меркель кандидатуру, практически не вызывает сомнений. Совсем недавно ее фаворит Фолькер Каудер провалился на выборах главы фракции ХДС в Бундестаге.

Коалиция под вопросом

Но даже если Меркель сможет сгладить острые углы в рядах своей партии, это еще не гарантирует безопасного завершения ее канцлерства. Причина – в сложных партнерах.

Сотрудничество с СДПГ никогда не была легким, а теперь руководство социал-демократов вынуждено объяснять сторонникам, почему после серии избирательных неудач партия продолжает работу в коалиции. Именно на партнерство с Меркель они возлагают ответственность за катастрофические падения рейтингов.

Последние опросы свидетельствуют: социал-демократов поддерживает лишь 14% населения. Это при том, что еще год назад на парламентских выборах за них проголосовали 20,5%. "За катастрофическую картину коалиции ответственен только блок Меркель", – заявил после поражения в Гессене депутат от СДПГ Йоханнес Карс.

Лидер социал-демократов Андреа Налес не стала объявлять о разрыве с блоком Меркель.

Но – заговорила на языке ультиматумов.

Она требует от партнеров реализации дорожной карты из насущных для избирателей проблем: реформы рынка труда, защиты климата, европейской политики. В противном случае угрожает прекратить альянс.

Правда, серьезность таких угроз сомнительна. Развал коалиции и досрочные выборы социал-демократам совсем не выгодны из-за гарантированного провала. Хотя давление на руководство со стороны внутрипартийных оппонентов, особенно молодежного крыла, остается значительным.

Не исключено, что изменения произойдут и в руководстве третьего участника коалиции – христианских социалистов. Лидером ХСС продолжает оставаться министр внутренних дел Хорст Зеехофер. После провала на выборах в Баварии ему пророчили скорую отставку.

Кризис в рядах христианских демократов активизировал и оппонентов Меркель за пределами коалиции. Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал к немедленной отставке Меркель. У свободных демократов – свой интерес. Они стремятся как к перевыборам, так и к потенциальному переформатированию правительства с надеждой попасть в новую коалицию. Такая возможность у них была в 2017-м, но тогда они отказались от коалиции "Ямайка" на фоне противоречий с Меркель. Без нее, надеются свободные демократы, "Ямайка" получит второй шанс.

Автор: Кристина Бондарева,

журналистка "Европейской правды"