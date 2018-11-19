От Крыма до криминала: репортаж с антиправительственных протестов в Чехии

Многотысячные митинги, выброшенные на помойку цветы от премьера и президента и даже большой украинский флаг посреди толпы – Чехию вновь охватили акции протеста.

Старт им дало журналистское расследование о том, как премьер-министр Андрей Бабиш прятал сына от следствия в аннексированном Крыму. История о том, как прошлой осенью, по поручению отца, Андрея Бабиша-младшего вывез в Крым (да еще и якобы против воли!) его охранник россиянин Петр Протопопов, шокировала многих чехов.

"Никто не понимает, что это было. Зачем Крым? Неужели его нельзя было спрятать в безопасном месте? Кто этот русский, которому премьер доверил своего сына?" – все эти вопросы звучат в Чехии, но остаются без ответа.

Сам премьер предпочитает избегать вопросов, признав лишь факт посещения его сыном аннексированного Крыма. Доходит до абсурда: дав несколько пресс-конференций (одну – в шесть утра), Бабиш каждый раз ограничивался экспрессивной речью, обвиняя журналистов в преследовании психически больного сына, требовал оставить его семью в покое, а дальше – на нервах покидал встречу, не ответив ни на один вопрос.

Тем более чехов разозлило заявление Бабиша-старшего о том, что он ни за что не уйдет с должности.

"Я только хотел сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда", – повторял он на специально созванном брифинге. В этом его поддержал президент Чехии Милош Земан, пообещав в случае необходимости снова назначить Бабиша премьером.

"Моментом истины" должна была стать субботу 17 ноября, на которую назначили главный митинг противников скандального премьера. "Европейская правда" решила следить за событиями из их эпицентра.

"Никто не хочет читать, что сказал Земан"

"Это не Чехия, а какой Абсурдистан", – дедушка с такой табличкой важно идет в субботу по центру Праги.

В этот день здесь и без Бабиша должны были собраться тысячи людей.

Тут и далее – фото Aktuality.cz и ЕвроПравды

17 ноября – особый день в истории Чехии. Именно тогда в 1989 году начались протесты против советской власти, которые впоследствии получили название Бархатной революции. Каждую годовщину во многих чешских городах проводится Фестиваль свободы, причем организуют его не власти, а общественные организации.

На Фестиваль свободы идем вместе с журналисткой Петрой Прохазковой. Недавно она и другие журналисты, которые ушли из изданий, принадлежащих премьер-министру, основали независимое издание denikN.cz. Оно финансируется за счет краудфандинга и уже в скором времени планирует выпустить печатную версию. А пока Петра вместе с сыном и племянниками решили раздать участникам фестиваля его сигнальный экземпляр.

Те, кто отмечает годовщину революции, как правило, негативно настроены и к Бабишу, и к одиозному президенту Земану.

"Когда будешь говорить, что в газете есть интервью с президентом – обязательно уточняй, что с президентом (Словакии Андреем) Киской. Никто не захочет читать, что сказал Земан", – инструктирует Петра сына.

"Кажется, я видел вас по телевизору", – узнает журналистку один из протестующих, который держит в руках плакат с изображением Бабиша за решеткой. Он приехал в Прагу из города Табор и привез значки. На них портреты Бабиша и Земана сопровождает надпись: "Уйди, сатана". "Очень боялся, что мой заказ не успеют выполнить до митинга. Но ради такого дела мне пошли навстречу", – рассказывает он.

На подходе к Вацлавской площади есть и немногочисленные альтернативные митинги. Например, около 30 сторонников левой идеологии с красными флагами митингуют в одном квартале. "Мы требуем не только отставки Бабиша, а полной очистки от всех олигархов", – скандирует кто-то в микрофон.

А еще в этот день был и митинг в поддержку Бабиша.

Утром возле станции метро "Малостранская" два десятка человек установили свечи в виде сердца, зажгли их, а потом объясняли прохожим, что это делается в знак поддержки премьер-министра.

Трусы "тюремной расцветки"

Впрочем, самые непримиримые оппоненты Бабиша собрались в другом месте. В последний момент они решили не смешивать историю и политику и провести отдельный протестный митинг.

Чисто политический протест начался у Пражского града, оттуда протестующие колонной пошли к Староместской площади.

Там, в самом центре старой Праги, собралось около 20 тысяч человек – по чешским меркам, очень много. В толпе – много самодельных транспарантов. А те, кто не успел сделать себе креативный плакат, крепят к одежде простые листы бумаги с одним только словом: "Отставка" – и все понимают, к кому обращен этот призыв.

Есть и большой украинский флаг.

Его принесли активисты "Пражского майдана" – украинцы, которые живут в чешской столице и каждое воскресенье устраивают информационный пикет на Староместской площади.

А еще обращают на себя внимание... огромные трусы. Такая деталь гардероба, красного цвета, уже стала официальным символом неприятия Милоша Земана.

На этот раз вместе с красными по площади носят такие же огромные трусы, но в черно-белую полоску. "Мы решили, что Бабиш тоже заслужил труселя, но долго думали, какого цвета. А потом решили, что тюремный стиль ему подойдет лучше всего", – шутят трусы-носители.

Тема уголовного преследования Бабиша – одна из ключевых. На многих плакатах крупными буквами написано "БАБИША В КРЫМ" или "БУРЕША В КРЫМ" (это – позывной, под которым Бабиш в советское время сотрудничал со спецслужбами). Здесь игра слов – на чешском языке Крым и криминал звучат одинаково.

Также часто обыгрывают названия партии премьера ANO ("Да") и информационного портала iDnes ("Сегодня"), который принадлежит Бабишу и освещает этот конфликт в выгодном для владельца свете. "Врал ли Бабиш вчера? Ano, i dnes! (Да, и сегодня тоже!)" – один из таких плакатов.

Новая тема для возмущения – возложение цветов Бабишем и лидером ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой к монументу на Национальном проспекте. Премьер решил возложить цветы ночью, потому что потом должен был вылететь к сыну в Швейцарию.

Активисты позже выбросили эти букеты на помойку.

Впрочем, чехов больше всего возмутило именно ночное возложение цветов.

"Он что, теперь и работать будет только по ночам, чтобы не пересекаться с народом?" – "Он больше года не хотел видеть сына, а теперь зачем-то срочно летит к нему, даже не дожидаясь утра?" – говорят со сцены.

Ответ на второй вопрос вскоре становится известным. Дело в том, что журналисты, которые раскопали историю с крымским турне сына премьера, именно 17 ноября должны были лететь к нему в Швейцарию на новое интервью. Как оказалось, сделать это им помешали охранники чешского премьера.

Оппозиционный митинг длился недолго – около часа. А после, создав колонну, протестующие пошли к Вацлавской площади и присоединились к Фестивалю свободы.

Там, чередуя речи против действующей власти с выступлениями рок-групп, митинг-концерт продолжался до полуночи.

"Отборный КГБист"

Митинг 17 ноября показал массовое возмущение чехов действиями главы правительства. Однако станет ли этот протест долгосрочным? Или, к радости Земана и Бабиша, чехи потеряют волю к противостоянию?

Стоит признать, несмотря на масштабность протестов, отставка Бабиша пока выглядит маловероятной. Даже в случае выхода из коалиции социал-демократов (в среду или пятницу эта партия должна провести съезд и наконец определиться со своей позицией). К тому же часть партийцев, в частности лидер партии Ян Гамачек, выступают против выхода из коалиции.

В то же время безусловная поддержка со стороны Милоша Земана может позволить Бабишу даже при сценария распада действующей коалиции сформировать новое правительство, пусть даже и меньшинства, сохранив за собой пост ее руководителя. И это – одна из причин, почему власть категорически отказывается от любых уступок.

Более того, Бабиш показал, что готов идти на повышение ставок.

Пока – политических. Возложив цветы вместе с Томио Окамурой, он послал сигнал социал-демократам – в случае их выхода из коалиции им уже есть замена. В таком случае вместо коррумпированного, но в целом проевропейского Чехия может получить откровенно пророссийское правительство.

Но самая главная проблема – такой сценарий откровенно выгоден президенту Земану, который пока больше всех выиграл от политического кризиса. Угроза отставки премьера снова увеличивает политический вес самого пропутинского главы государства ЕС.

И это может стать проблемой для всех, и для Украины тоже.

В конце концов, своим крымским скандалом Бабиш-старший показал свое истинное отношение к международному праву. Теперь, когда скандал вышел наружу, смысла притворяться премьеру Чехии больше нет.

Впрочем, такие расклады не слишком пугают противников Бабиша. "Да, мы знаем, что будет очень трудно. Нам противостоит отборный КГБист. Но выхода уже нет – надо бороться", – сказал один из протестующих.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды", из Праги