Референдум за изоляцию: Швейцария будет голосовать за отход от своих международных обязательств

25 ноября уже в четвертый раз в этом году в Швейцарии пройдет день голосования, когда швейцарцы получают возможность высказаться по вопросам как местного, так и общегосударственного значения.

Для этого в Швейцарии действует такой механизм прямой демократии, как референдум. В том числе он дает возможность внесения изменений в Конституцию по народной инициативе.

Для его проведения инициаторы должны в течение 18 месяцев собрать минимум 100 тысяч подписей (из числа примерно 5,2 млн граждан с правом голоса). Инициатива считается одобренной, если в день голосования ее поддержит большинство принявших участие в голосовании и при этом она получит большинство как минимум в половине из 26 швейцарских кантонов.

В это воскресенье, среди прочего, швейцарцы будут определяться по так называемой "Инициативе по самоопределению".

Как продать популизм

Эта инициатива – типичный пример того, как европейским избирателям "продают" идеи популистов.

Она исходит от Швейцарской народной партии – правопопулистской партии, которая на последних выборах в парламент в 2015 году получила почти 30% голосов, а сейчас недовольна тем, что Верховный суд Швейцарии подверг сомнению некоторые из ее последних инициатив, ссылаясь в своих решениях на международное право.

А еще Народной партии не нравится, что некоторые из ее предыдущих инициатив, поддержанные на референдумах с очень небольшим преимуществом, не были, по ее оценке, должным образом реализованы – также из-за неполной совместимости с международным правом.

Поэтому теперь партия хочет придать народному волеизъявлению больший вес. Предлагается, чтобы результаты референдумов стали более весомыми, чем международные обязательства Швейцарии.

Даже ценой разрыва международных соглашений, если какая-либо поддержанная на референдуме идея входит с ними в противоречие.

Учитывая прошлые инициативы популистов, которые были остановлены из-за требований международного права, под угрозой – даже базовые международные соглашения.

Так, несмотря на поддержку на референдуме 2014 года, не была внедрена "Инициатива по противодействию массовой миграции", за ограничение свободного передвижения рабочей силы между ЕС и Швейцарией (мотив тех, кто это поддержал, во многом был схож с мотивами британцев, голосовавшими за Brexit). Решение референдума тогда не выполнили, ведь следствием стал бы разрыв всего связанного пакета двусторонних соглашений Швейцарии с ЕС, известного как Bilateral I – а в него входят и экономические, и торговые соглашения, и договоренности о свободном движении.

Другой пример – под угрозой оказывается Европейская конвенция по правам человека. Еще в 2010 году на референдуме победила "Инициатива по депортации криминальных иностранцев", где речь шла об очень упрощенном механизме депортации тех, кто совершил уголовное преступление. Но из-за противоречий с Конвенцией ее реализовали с исключениями.

Агитация в пользу инициативы.

Народная партия считает эти решения "ошибками" и желает их исправить.

Для агитации за свою инициативу инициаторы референдума взяли на вооружение простой, позитивный и эмоционально окрашенный лозунг: "Прямой демократии – да!". То, что этот лозунг, по сути, является манипулятивным и автоматически записывает в "антидемократов" всех противников, партийцев не смущает. Напротив, это является частью их агитационной стратегии.

На самом деле одобрение этой инициативы очень быстро может привести к последствиям, не имеющим связи ни с демократией, ни с волей избирателей.

Если выполнить то, что предлагает Народная партия, то Швейцария почти наверняка вскоре денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека (то есть выйдет из состава Совета Европы). А это не только лишит швейцарцев доступа к Европейскому суду по правам человека, но и создаст кризис в отношениях с Евросоюзом. Нечего и говорить о последствиях разрыва соглашений с ЕС, если на повестке дня встанет и этот вопрос – а это, как говорилось выше, тоже возможно.

Так маленькая Швейцария, встав на путь отказа от своих международных обязательств, может превратиться в своеобразный "остров" в центре Европы и прослыть недоговороспособным партнером.

Кстати, знаменитый швейцарский нейтралитет, по сути, тоже является следствием международных соглашений. Так почему же другие должны их соблюдать, если Швейцария в любой момент может отказаться от своей части обязательств?

Поэтому противники инициативы настаивают: нельзя противопоставлять правовое государство и демократию, ведь эти вещи взаимосвязаны!

Как противостоять таким идеям

Популизм в политике – это точно не украинский феномен. Сегодня его можно увидеть практически в любом демократическом государстве, и Швейцария – не исключение.

Популисты часто используют сильные эмоциональные посылы, в то время как их оппоненты вынуждены доказывать правоту с помощью сухих фактических аргументов, которые при всей своей рациональности часто звучат заумно и высокомерно, у них меньше шансов быть услышанными, а следовательно – они нередко проигрывают в борьбе за голоса избирателей.

Между тем, в Швейцарии знают рецепты противодействия популизму. Наилучшее средство для этого – сам процесс организации референдумов.

В Швейцарии нет парламентской оппозиции к правительству, однако правительство связано процессом постоянного согласования (нем.: Konkordanz, фр.: concordance), в котором участвуют все партии. Пространство для популизма при такой системе существенно уменьшается. Есть и негативное последствие: очень долгие дискуссии и медленный процесс принятия решения.

Дополнительным заслоном от популизма является швейцарская децентрализованность: она работает на то, чтобы привлекать даже периферийные силы, вместо того, чтобы их изолировать и, как следствие, радикализировать.

Также важно, что референдумы проходят и на уровне общин и кантонов. Их предметом, конечно, является не высокая политика, а очень конкретные вопросы, которые имеют прямое влияние на жизнь избирателей – от того, каким образом провести ремонт школы, до размера налога на владельцев собак.

Они служат своеобразными "упражнениями в здравом смысле" для избирателей, что затем пригодится во время общенациональных голосований.

Конечно, Швейцария все равно не защищена от популизма.

Бывают случаи, когда привычных механизмов оказывается недостаточно. Тогда антипопулистские силы оказываются в своеобразном шпагате: чтобы достучаться до людей, приходится искать для своих профессиональных аргументов эмоциональную обертку.

Хорошим примером является агитация против нынешней "Инициативы по самоопределению", которую использует Социалистическая партия Швейцарии с лозунгом: "Швейцария не станет в один ряд с правителями, нарушающими права человека" и схематичными изображениями Дональда Трампа, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Агитация против инициативы популистов

Не злоупотреблять эмоцио, пока работает рацио

К счастью, к эмоциональным средствам антипопулистам приходится обращаться не так часто, так что чисто профессиональные аргументы еще рано списывать в утиль. Так, в 2012 году швейцарцы отклонили инициативу, которая требовала шести недель отпуска для всех, когда выяснилось, что это повредит основе экономики – малым и средним предприятиям.

Есть и новые примеры – две инициативы, которые голосовались в сентябре этого года: "Честные продукты" и "Продовольственный суверенитет". Названия звучат привлекательно, и инициаторы расписали их в ярких красках: развитие биологического и местного сельхозпроизводства, защита рабочих мест в сельском хозяйстве, высокое качество продуктов и т.п.

Но избиратель услышал и понял контраргументы правительства: что, с одной стороны, Швейцария изолирует себя в мире, нарушив правила ВТО, а с другой – получит большее вмешательство государства в экономику. А граждане в итоге будут платить за продукты питания больше. Поэтому швейцарцы проголосовали против.

Очевидно, швейцарские рецепты вряд сработают в другом государстве – например, в Украине.

Основы для этой системы обеспечивают укоренившиеся демократические традиции и столетия опыта. Избиратели привыкли, что им порой приходится разбираться в профессиональных вопросах, отдавая свой голос за тот или иной путь развития страны. Быстро научиться такому, к сожалению, невозможно.

Тем не менее, отвергать этот опыт не стоит. Отдельные его элементы вполне могут сработать и в украинском обществе.

В частности, местные референдумы – это тот элемент прямой демократии, который вполне мог бы заинтересовать и Украину в качестве площадки для "упражнений в здравом смысле".

Авторы: Саша Волков, Марк Линдт,

Украинское общество в Швейцарии

Авторы не являются членами ни Народной, ни Социалистической партии и будут голосовать против "Инициативы по самоопределению"