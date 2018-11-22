Приключения банкира с диктофоном: Польшу накрыл коррупционный скандал

В течение недели с первых страниц польских газет не исчезают заголовки, касающиеся коррупционного скандала, произошедшего в Комиссии по финансовому надзору.

СМИ предполагают, что скандал, в котором замешаны близкие сотрудники председателя партии "Право и справедливость" (ПиС) и неформального лица № 1 в Польше – Ярослава Качиньского – может всерьез дискредитировать польское правительство.

Разговор под запись

Во вторник, 13 ноября, одно из основных оппозиционных изданий – Gazeta Wyborcza – опубликовало статью с противоречивым заголовком: "40 миллионов – и проблем не будет".

Дело весьма запутанное, однако основная идея статьи предельно ясна: глава Комиссии по финансовому надзору Марек Хшановский должен был сделать коррупционное предложение стоимостью около 10 миллионов евро Лешеку Чарнецкому – президенту крупных польских банков: Getin Noble Bank (GNB) и Idea Bank.

Всё началось 25 марта, когда GNB и Idea Bank попали в неприятности из-за новых законопроектов, выпущенных Министерством финансов. На их основе был повышен обязательный капитал, который должны хранить банки. GNB и Idea требовалась рекапитализация или реструктуризация.

Уже три дня спустя их проблемами решил воспользоваться Хшановский.

28 марта он пригласил Лешека Чарнецкого в штаб-квартиру финнадзора и сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Конкретнее – предложил закрыть глаза на проблемы банков и удалить из Комиссии по финансовому надзору Здислава Сокала. Последний является ярым сторонником реализации так называемого "Плана Здислава" – процедуры приобретения банков, которые не соответствуют критериям капитализации (в том числе GNB и Idea) через другой банк (скорее всего, государственный) за символическую сумму.

В свою очередь, Чарнецкий должен был нанять друга Хшановского, адвоката Гжегожа Ковальчика, который должен был "помочь" банку избежать неприятностей. Его зарплата должна была составить всего 1% от стоимости GNB – около 10 млн евро.

Фигурант скандала Марек Хшановский с президентом Анджеем Дудой Фото Gazeta Wyborcza

Обо всем этом мы, вероятно, не услышали бы, если бы не факт, что президент уязвимых банков, ожидая, что во время разговора с Хшановским будут затронуты не только общесоциальные темы, взял с собой прослушку. Глава Комиссии по финансовому надзору не был наивен и догадывался, что банкир может записать их разговор. Поэтому он включил устройство для глушения записи, которое назвал "шумяха" (от слова "шуметь").

"Шумяха", однако, не заглушила запись, и разговор двух джентльменов записался в отличном качестве. Это побудило президента банков отказаться от такого заманчивого предложения.

"План Здислава"

Глава Комиссии по финансовому надзору, вероятно, возлагал надежды на свою систему глушения и решил наказать непокорного бизнесмена. Началась реализация "Плана Здислава".

В конце октября в Сейм поступает законопроект, позволяющий приобретать банки. Теоретически, закон должен по большей части касаться кооперативных банков, к деятельности которых действительно возникают вопросы.

Однако потихоньку в закон вносится поправка, делающая возможным приобретение любых банков.

Все это стало возможным благодаря тому, что с начала своего правления "Право и справедливость" успели приучить поляков к рассмотрению законов в ускоренном режиме, часто в 3–4 часа утра. Поэтому никого не удивило, что уже 9 ноября законопроект мгновенно принимается в Сейме и попадает в Сенат.

В этот момент президент GNB решает обнародовать скандальную запись.

Gazeta Wyborcza получает запись со встречи Чарнецкого и Хшановского, на которой тот делает коррупционное предложение. После этого, банкир подает в суд на главу Комиссии, а в качестве адвоката выбирает Романа Гертыха — бывшего вице-премьера и одного из самых дорогих и известных польских адвокатов.

Дело набирает обороты. Глава Комиссии по финнадзору 13 ноября, в день публикации, находится в Сингапуре. В срочном порядке он решает вернуться в Варшаву и в тот же день подает в отставку.

Правительство понимает, что ситуация драматическая. Акции польских банков и всей фондовой биржи в Варшаве падают. О деле Хшановского пишет весь мир.

Кто проконтролирует следствие?

В такой ситуации премьер-министр Матеуш Моравецкий (в прошлом – президент крупного банка Bank Zachodni WBK) решает действовать быстро.

В здание финнадзора 14 ноября входит Центральное антикоррупционное бюро. Их задача – обеспечить защиту данных в компьютерах и документах, а при подозрении в коррупционных действиях — начать расследование.

Хшановский все же возвращается из Сингапура за день до вхождения ЦБА в штаб-квартиру Комиссии. Журналисты замечают, как он тайно покидает здание через подземную парковку. Вероятно, вынося с собой материалы, которые могли бы усугубить его положение.

В это же время правительство запускает все ресурсы, чтобы защитить себя от последствий скандала. Все люди партии ПиС единогласно твердят, что финансовый сектор в Польше стабилен и ему ничего не угрожает, а с обвинениями в сторону главы Комиссии нужно подождать до окончания следствия.

Проправительственные средства массовой информации сначала молчат о скандале, а затем сообщают в основном о том, как эффективно работало нынешнее правительство по сравнению с предшественниками из партии "Гражданская платформа".

Быстро появились также идеи о том, как исправить ситуацию. Премьер-министр Моравецкий предложил, что он лично будет наблюдать за деятельностью Комиссии. Не так давно, однако, международные финансовые институты критиковали Польшу за слишком маленькую независимость Комиссии по финансовому надзору. В результате реализации предложения премьер-министра эта незначительная независимость и вовсе бы исчезла.

С другой идеей выступил председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский, предложивший взять на себя задачи Комиссии финансового надзора. Забавным в этой ситуации является то, что бывший глава Комиссии Хшановский является хорошим знакомым Глапиньского, это по его рекомендации он попал в эту организацию. Сам Глапиньский считается банкиром партии "Право и справедливость" и обвиняется оппозиционными СМИ в участии в коррупционном деле.

Ситуация вокруг скандала не успокаивается, а, наоборот, разрастается.

В выходные Роман Гертых, адвокат банкира, объявил, что имеет в своем распоряжении очередные записи.

СМИ сообщают также, что в здании Комиссии в конце октября был замечен другой польский бизнесмен, владелец Plus Bank Зигмунд Солаж-Жак. Не исключено, что и он мог получить коррупционное предложение в обмен на охрану.

В это же время проект спорного закона попал в Сенат. И это создает интригу: будет ли готова правящая партия (а именно "Право и справедливость" имеет большинство в Сенате) к дальнейшему углублению этого корупционного скандала?

Приведет ли коррупционный скандал к смене правительства "Права и справедливости"? Вряд ли.

В польском обществе сильно развита социальная поляризация. В основном оно разделено на сторонников и абсолютных противников нынешнего правительства. Каждая из этих групп живет в отдельном, герметичном медиа-пузыре.

До электората "ПиС", а это около 40% голосующих граждан, поступает дозированная информация проправительственных СМИ, из которой парадоксально следует, что коррупционный скандал, в первую очередь, доказывает эффективность правительства.

Автор: Мацей Заневич