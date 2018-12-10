Война с предшественниками и "дружба" с Москвой: какой станет Армения после победы Пашиняна

Армянская революция официально завершилась.

В воскресенье 9 января в стране прошли внеочередные парламентские выборы. Чуда не произошло – более чем убедительную победу одержал блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Он набрал более 70% голосов, но мандатов получит меньше, только две трети: таково требование армянского закона о выборах. Еще треть мест распределят между двумя меньшими партиями, набравшими всего 15% голосов.

Но не стоит предаваться слишком большому оптимизму в связи с победой армянской революции.

Ведь ключевые проблемы, в том числе в отношениях с РФ, еще впереди. В Ереване в этом не сомневаются.

Полная перезагрузка

В понедельник утром армянский ЦИК объявил результаты внеочередных выборов. Блок "Наш шаг" во главе с Николом Пашиняном одержал оглушительную победу – его поддержали 70,44% избирателей, пришедших на участки.

При этом точное количество голосов за главную революционную партию не имеет значения.

Дело в том, что избирательный кодекс Армении гарантирует оппозиции не менее трети мандатов в парламенте. В случае, если партия-лидер получает слишком много голосов, часть ее мандатов перераспределяется между другими победителями гонки.

Но есть вопрос, будет ли в "парламенте Пашиняна" настоящая оппозиция.

Ведь его настоящие противники в парламент просто не попали.

Провал вчерашней партии власти – второй принципиально важный результат выборов. За Республиканскую партию, до сих пор единолично контролировавшую парламентское большинство, отдали голоса 4,7% избирателей, то есть она не преодолела проходной барьер.

Обе партии, прошедшие в парламент вместе с блоком "Наш шаг", поддерживали и революцию, и, по крайней мере до поры до времени – самого Пашиняна.

Второе место получила "Процветающая Армения" – популистский проект олигарха Гагика Царукяна, который набрал 8,27%. В Национальном собрании прошлого созыва это была крупнейшая оппозиционная партия (результат конфликта председателя партии с тогдашним президентом Сержем Саргсяном), которую, впрочем, часто обвиняли в подыгрывании власти.

Не исключено, что такую же ​​роль сторонники армянского олигарха будут выполнять и сейчас.

К слову, во время революции " Процветающие" были на стороне протестов и сначала поддержали Пашиняна, получив несколько портфелей в его правительства, но затем стали голосовать вместе с тогдашней властью – за что премьер выкинул ее ставленников из правительства.

На третьем месте – еще одна "прореволюционная", а до недавнего времени оппозиционная партия "Просветленная Армения" – она ​​получила 6,37% голосов. В прошлом парламенте эта партия была в одном блоке с партией Пашиняна, однако показала себя как менее склонная к жесткому противостоянию с тогдашней властью, а больше – к поискам компромиссов.

Мандаты для оппозиции

Армянская избирательная система – очень сложная. Заранее неизвестно даже то, сколько депутатов будет в новом парламенте – их количество увеличивается в зависимости от результата партии-лидера. Идея в том, чтобы партия-победительница гарантированно имела большинство – но не могла единолично контролировать конституционное большинство, то есть 2/3 мандатов.

А поскольку блок "Наш шаг" получил рекордную поддержку на выборах, то и количество мест в парламенте будет увеличено – туда доберут больше "оппозиционных" депутатов, чтобы уравновесить ими голоса власти.

Как уже подсчитало издание news.am, количество депутатов в нынешнем Национальном собрании предварительно составит не 101, а 132. Из них политсила Пашиняна получит 88 мандатов, а две другие партии – 26 и 18.

Но все это не означает, что у партии Пашиняна не будет голосов для изменения конституции, если возникнет такая необходимость. В конце концов, оппозиция к нему в парламенте не является непримиримой.

Есть еще два важных момента, которые касаются выборов.

Во-первых, эти выборы, в отличие от многих предыдущих, получили в целом положительную оценку от международных наблюдателей ОБСЕ (до того армянские выборы одобряли только наблюдательные миссии СНГ).

Во-вторых, что еще важнее – голосование прошло при невысокой явке.

На участки пришли лишь 48,6%. Для сравнения, на очередных выборах в апреле прошлого года явка составила 60,8%.

Впрочем, по мнению армянских экспертов, низкая явка скорее свидетельствует о том, что на этих выборах гораздо меньше использовались "избирательные "газели" – так в Армении называют организованный подвоз избирателей на участки, которым бывшая партия власти традиционно "раздувала" свою поддержку.

"Посадки" – будут

Уверенная победа Никола Пашиняна никого не удивила – такие результаты выборов были заранее очевидны. Но остается важный вопрос: как он использует свой колоссальный уровень поддержки.

Ответ на него, похоже, дает другое громкое политическое событие в Ереване: в пятницу апелляционный суд оставил под арестом второго президента страны Роберта Кочаряна.

Последнего обвиняют в событиях 1 марта 2008 года, когда полиция и армия разогнали митинг против фальсификаций президентских выборов. Тогда погибли девять человек.

Расследование событий 2008 года началось только в этом году. Хотя с тех пор прошло более десяти лет, требование расследовать дело и наказать виновных было одним из ключевых во время революции.

Прокуратура квалифицирует тогдашние действия власти "как свержение конституционного строя".

По этому делу также предъявлены обвинения генсеку ОДКБ (в 2008 году – коменданту гарнизона Еревана) Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаэлу Араутюняну (сейчас скрывается в РФ).

Экс-президент Серж Саргсян на избирательном участке

Расследование тормозится из-за опасений свидетелей. В команде Пашиняна надеются, что арест экс-президента покажет: бояться уже нечего. А это, в свою очередь, должно помочь собрать доказательства и против третьего президента Сержа Саргсяна.

Впрочем, кроме внутреннего сопротивления, существует и немалое внешнее. В первую очередь – со стороны РФ.

Когда суд рассматривал вопрос об аресте Роберта Кочаряна, его показательно поздравил с днем ​​рождения Владимир Путин. Так в Кремле ясно продемонстрировали, что арест экс-президента крайне нежелателен для отношений с РФ.

Но новая власть Армении решила проигнорировать этот сигнал.

Российский ответ

В Москве регулярно напоминают, что уже и так сделали огромное исключение для Пашиняна и его сторонников.

Действительно, во время революции в РФ воздержались и не встали открыто на сторону тогдашней власти. В качестве ответного шага в Москве рассчитывают на лояльность новой власти и сохранение прежних правил игры в отношениях с РФ.

Впрочем, даже при всем желании Пашинян вряд ли сможет вообще не ссориться с Кремлем.

И речь идет не только об аресте экс-президента, у которого хорошие отношения с Путиным.

Многие из анонсированных действий нового правительства затронули интересы россиян.

Так, одним из шагов новой власти должна стать проверка тарифов российских монополистов.

А вдобавок в правительстве хотят "детализировать" (то есть пересмотреть) условия пребывания российских военных в Армении. И вообще – перейти в отношениях с Москвой от кулуарных договоренностей к четким и прозрачным соглашениям.

В такой ситуации у Москвы есть основания считать себя обманутой. И недовольство Кремля уже вылилось в практические шаги.

Первым наказанием для Еревана стало лишение председательства в ОДКБ – московском аналоге НАТО – после ареста генсека этой организации, уже упомянутого Юрия Хачатурова, подозреваемого по делу о подавлении протестов в 2008 году.

Еще больше Армению беспокоит продажа "союзниками" по ОДКБ военной техники Азербайджану. Самым громким скандалом стала продажа Беларусью реактивных систем залпового огня "Полонез". Ереван требует от "союзников" воздержаться от таких явно недружественных действий.

Однако услышат ли в Минске, а главное – в Москве новую и откровенно чуждую для них постреволюционную власть? А если услышат – то какую плату россияне будут требовать за это от армян?

Именно поэтому в Армении ожидают от новой власти быстрых экономических преобразований – и одновременно очень осторожной внешней политики, с постоянными напоминаниями о неизменности курса на сотрудничество с РФ.

"Вряд ли здесь следует ожидать каких-то изменений. Ереван и в дальнейшем, очевидно, будет оглядываться на Кремль, прибегая к тем или иным шагам в сфере внешней политики, в том числе в отношении Украины", – считает Александр Божко, посол Украины в Армении в 1996- 2001 и 2005-2010 годах.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"