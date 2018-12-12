Три перестрелки, час террора: что известно о нападении в центре Страсбурга

Протягом усієї минулої ночі поліція Страсбурга та французького департаменту Нижній Рейн безуспішно намагалася затримати злочинця, який розстріляв людей у центрі міста у районі різдвяних ярмарків.

Повідомлення про нові жертви розстрілу надходили до пізньої ночі: кілька нападів на людей та перестрілок із поліцією залишили по собi трьох загиблих та 11 поранених.

Ще ввечері французька поліція визнала у розмові з журналістами, що може йтися не про звичайний кримінал, а про напад із терористичним підґрунтям. Поліція відразу перекрила доступ до будівлі Європейського парламенту, засідання якого саме відбувалося у Страсбурзі. Не відомо, чи є співробітники ЄП в числі тих, хто зазнав нападу, та серед свідків вони точно були. А поруч із місцем нападу перебував український посол.

Вкрай незвичним є те, що особа нападника була відома від початку: 29-річний неодноразово засуджений уродженець Страсбурга був добре відомий поліції. В тому числі – через свій релігійний радикалізм.

"Європейська правда" публікує зведення всієї інформації про цей напад, що відома на даний момент.

Година пострілів

Ті, хто стежив за новинами зі Страсбурга, напевно звернули увагу на те, як змінювалася інформація про жертв нападу – у повідомленнях про це спершу йшлося про 4 постраждалих, в тому числі одного загиблого, далі – про 7, про 11, 13 та, зрештою, 14 людей, троє з яких втратили життя.

Проти ночі поліція пояснила: річ у тім, що перестрілка не була одномоментною. Злочинець тероризував центр міста протягом трохи більше ніж години.

Перші пострілі пролунали о 19:50 на вулиці Орфевр, неподалік від кафедрального собору ельзаської столиці. Далі мали місце ще дві перестрілки на інших вулицях, приблизно о 20:20 та 21:00.

В останні кілька років, зі зростанням терористичної загрози, в центральнiй частині міста постійно присутні озброєні патрулі поліції, а нині у період різдвяних свят - патрулювання посилене. Відомо, що поліцейські також застосували зброю та поранили страсбурзького стрілка, але зупинити його не змогли. Зрештою він застрибнув у таксі та втік від поліції. Згодом таксист підтвердив поліцейським, що його озброєний пасажир був поранений.

Що стосується поранених, то, за уточненими даними, 5 з них отримали серйозні ушкодження та 6 – незначні. Відомо, що незначне поранення рикошетом отримав один з поліцейських.

Грабіжник та радикал

Ще на початку історії у повідомленнях поліції наголошувалося, що особа нападника їм відома, і це – вкрай незвично у подібних атаках.

Згодом там розкрили деякі дані про стрілка.

Нападник, якого у поліцейських зведеннях позначать як Cherif C., є місцевим мешканцем, уродженцем Страсбурга. Йому 29 років і його непогано знають у місцевій поліції через неодноразові проблеми із законом. Чоловік вже не раз відбував покарання у в’язниці, в тому числі – через причетність до пограбування банку, причому він був засуджений як у Франції, так і у сусідній Німеччині.

Та профайл цього чоловіка у поліцейський базі даних містить також позначку про терористичну загрозу.

Саме це, у купі з іншими деталями нападу, дозволило поліції заявити, що "терористичний слід" не є виключеним.

Ще від 2016 року Cherif C. внесений до бази антитерористичних служб. У той час він перебував у в’язниці та відзначився як схильністю до насильства, так і релігійним радикалізмом, причому він сам намагався радикалізувати інших релігійних ув’язнених. Назва релігії у повідомленнях поліції не уточнюється, хоча припущення є очевидним, особливо – зважаючи на те, що ім’я Cherif у Франції є особливо популярним серед вихідців iз Середземномор’я.

Водночас впевненості у релігійному підґрунті нападу немає.

Невдале затримання

Річ у тім, що нападник саме перебував у розшуку за інший, "звичайний" злочин.

На так давно він, як стверджується, скоїв інший, "звичайний" злочин – групове пограбування із загрозою вбивства

Всі його спільники саме були затримані у вівторок, на свободі лишався тільки Cherif C. Тож не виключено, що у якийсь момент вiн цілком міг, приміром, сприйняти когось із перехожих за поліцейського агента. Власне, у вівторок вранці поліція його вже мала затримати – група захоплення з 10 поліцейських прибула до нього додому, та чоловіка там у той час не було.

Все це ставить серйозні питання щодо саме релігійного підґрунтя розстрілу у Страсбурзі – але поліція наразі має саме таке припущення і вже долучила до слідства антитерористичні підрозділи.

За офіційним повідомленням, розслідування відкрите "у зв’язку з множинним вбивством та спробами вбивства, пов’язаними із терористичною активністю".

Станом на зараз, на щастя, немає даних про українців, які могли постраждати внаслідок цієї атаки – попри те, що наші громадяни точно були поруч з її епіцентром. Один iз них – голова представництва України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Так сталося, що на момент стрілянини я був за 200 м від місця події на офіційній вечері. Але наша спецслужба спрацювала швидко і разом з французькими колегами провела евакуацію. За що дуже дякую", - написав він вже після опівночі.