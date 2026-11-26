Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что, по его мнению, в настоящее время в Великобритании обеспечивается достаточный уровень контроля над чистой миграцией после того, как её показатель снизился до 77 000 в год.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Энди Бернем отметил, что страна "приближается к тому состоянию, к которому общественность давно стремилась" в ситуации с миграцией, но добавил, что впереди ещё много работы.

Национальное статистическое управление сообщило, что 77 000 нелегальных мигрантов в год – это самый низкий показатель чистой миграции, зафиксированный с 1997 года, не учитывая период пандемии коронавируса.

Консерваторы заявили, что это снижение является преимущественно результатом изменений, которые они внедрили в правительстве, тогда как партия "Реформа Великобритании" отметила, что эти цифры "не являются поводом для празднования".

По оценкам Национальной статистической службы, за год, закончившийся в июне, в Великобританию иммигрировало примерно 738 000 человек, тогда как эмигрировало 661 000.

За предыдущие 12 месяцев чистая миграция в Великобритании составила 204 000 человек. Её пик пришёлся на год, закончившийся в марте 2023 года, – 944 000 человек.

Отметим, что 18 ноября в Великобритании Палата общин одобрила спорные реформы в сфере иммиграции. Эти реформы предусматривают продление базового срока пребывания мигранта в стране с пяти до 10 лет. В то же время этот срок будет сокращён для лиц с высоким уровнем дохода и продлён для беженцев.