В четверг в Берлине начался судебный процесс над 57-летней женщиной немецко-украинского происхождения, которую обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки путем передачи информации агенту в российском посольстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Судебное заседание в Берлинском высшем региональном суде началось с затруднений: оно стартовало с опозданием более чем на три часа после того, как подсудимая обратилась за медицинской помощью.

Женщине оказали помощь парамедики, и был вызван врач. Её доставили в зал суда на инвалидной коляске после того, как слушание перенесли в другой зал, чтобы обеспечить ей возможность войти.

Обвиняемая, которая в зале суда без окон была в больших солнцезащитных очках, в начале заседания отказалась подтвердить свою личность, хотя впоследствии суду было предоставлено свидетельство о рождении.

Ее адвокаты позже заявили, что она не будет давать показаний в суде.

Федеральные прокуроры утверждают, что женщина поддерживала контакты с агентом по крайней мере с октября 2023 года и по его просьбе собирала информацию о политике Германии в области обороны и оборонной промышленности – в частности, в связи с войной России против Украины.

Как стало известно агентству dpa, этот агент был заместителем военного атташе России в посольстве в Берлине.

По версии прокуратуры, она информировала его о проведении громких форумов, панельных дискуссий, ужинов и лекций и помогала ему получить доступ к этим мероприятиям. Предполагается, что она сопровождала его на мероприятия, указывала на людей, которые его интересовали, и иногда представляла его как своего сотрудника. На немецко-украинском бизнес-форуме она, как утверждается, собирала для него визитные карточки.

В обвинительном заключении указано, что, будучи председателем ассоциации, женщина создала разветвленную сеть контактов в деловых, военных, дипломатических и политических кругах.

Прокуроры утверждают, что она пыталась "вербовать сотрудников Министерства обороны Германии и представителей оборонной промышленности" для оказания ей помощи и что ею двигли политические убеждения.

Прокуроры заявили, что она также несколько раз пыталась организовать якобы случайные встречи между российским агентом и своими контактами, в частности бывшим военнослужащим вооруженных сил Германии и представителем оборонной компании.

Защита обратилась в суд с просьбой вызвать в качестве свидетеля бывшего заместителя военного атташе. Её адвокаты заявили, что он подтвердит: она считала его сотрудником ВВС России и не знала о его разведывательной деятельности. Они предложили допросить его с помощью видеосвязи или через российские правоохранительные органы.

Защита также утверждала, что часть доказательств, полученных в результате перехвата телефонных разговоров, чатов и слежки, была добыта незаконным путем. Адвокаты оспорили материалы, собранные немецкими спецслужбами, а также информацию, которая, по их словам, поступила от зарубежных спецслужб, в частности от Центрального разведывательного управления США.

57-летняя женщина, имеющая немецкое и украинское гражданство, находится под стражей с января.

Обвинение в шпионаже в пользу России ей предъявили в сентябре.

После её задержания в январе Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинение "провокацией".