Саммит ЕС ищет деньги Украине, самосожжение ради украинцев, F-35 в Польше: новости дня
Новости — Четверг, 26 ноября 2026, 21:13 —
Сьогодні у Брюсселі стартував дводенний спеціальний саміт Євроради, на якій обговорюють питання семирічного бюджету ЄС і фінансування України.
Кушнер звинуватив Україну у затягуванні переговорів через удар резиденції правителя Росії і висловив компліменти Путіну.
Трамп каже, що просив господаря Кремля припинити усі військові агресії проти територій по всій Європі, а також закликав Росію і Україну не розширювати війну.
Все важливе і цікаве за четвер, 26 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".
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Саміт ЄС шукає гроші Україні
26 листопада лідери держав ЄС зібралися у Брюсселі на дводенний спеціальний саміт Європейської ради. Обговорюють наступний бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки та фінансування України у 2027-му й надалі.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що чує зараз "значну підтримку" ідеї пов’язати фінансування України з переговорами щодо бюджету. Він акцентував: ці два питання нерозривно пов’язані.
"Якщо Європейський Союз щось фінансує, то робить це як Європейський Союз. А цей Європейський Союз складається з 27 членів, а не з 23 чи 24", – сказав німецький канцлер.
Також на саміті обговорюють і виділення Україні у 2027 році додаткового кредиту на 45 млрд євро.
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що їхня країна готова долучитися до нового кредиту Євросоюзу для України на 45 млрд євро у 2027 році, але лише до його невійськової складової обсягом 20 млрд євро.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично висловився про шанси лідерів ЄС досягти згоди щодо семирічного бюджету Євросоюзу і підтримки України під час саміту у Брюсселі 26 листопада.
Джерела "Європейської правди" повідомили, що на цьому саміті не очікують досягнення фінальної домовленості з питань фінансування України у 2027 році та у межах наступного довгострокового бюджету ЄС.
Прийняття рішення перенесуть на грудень.
Один із дипломатів повідомив "Європейській правді", що цей саміт – для того, щоб продемонструвати розбіжності.
Про те, що являє собою довгостроковий бюджет Євросоюзу, щодо чого сперечаються його держави-члени та яке місце у цих переговорах посідає Україна – в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України.
Щодо переговорів
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Україна затягнула перемовний процес з РФ через нібито "атаку" на резиденцію очільника Кремля Владіміра Путіна взимку минулого року.
Також він назвав Путіна "гросмейстером політики" і похвалив перемовників РФ.
Президент Румунії Нікушор Дан не має особливого оптимізму щодо укладення мирної угоди між Росією і Україною до кінця року, бачить більше шансів на це навесні.
"Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде весною наступного року", – сказав він.
Нікушор Дан наголосив на важливості продовження підтримки України і тиску на Росію.
Звернення Трампа до Росії і України
Президент США Дональд Трамп у свої соцмережі Truth Social написав, що під час зустрічей з правителем РФ Владіміром Путіним у Китаї просив його зупинити всю військову агресію в Європі.
Він також повідомив, що напередодні приймав у своїй резиденції в Мар-а-Лаго генерального секретаря НАТО Марка Рютте та поінформував його про результат розмов з Путіним.
До своєї публікації він додав спільну заяву з генсеком Альянсу, а якій йдеться про важливість того, щоб "Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, що навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни" та якомога швидше досягли завершення війни.
Слід зазначити, що у спільній заяві Рютте і Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, у цьому контексті згадується лише РФ.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від "географічного" розширення конфлікту з Росією на тлі нещодавніх українських атак на російські кораблі в Середземному та Балтійському морях.
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, також застерегла від поширення війни на Середземне море.
Загроза Європі з боку Росії
Видання The Wall Street Journal повідомило, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре телефонували правителю РФ Владіміру Путіну минулого місяця, щоб запобігти зіткненню в Балтійському морі.
У Великій Британії попередили резервістів про потребу бути готовими до мобілізації на війну. До штаб-квартири Королівського флоту Британії надійшли погрози вибухом.
В Міноборони Молдови попередили про шахраїв, які телефонують від імені військкоматів.
У Фінляндії продовжать на два роки дію закону про захист кордону через ризики з РФ.
У Литві не бачать потреби закривати кордон з РФ.
До Польщі прибули ще два винищувачі F-35, а в Естонії протестують систему EE-ALARM зі звуковим сповіщенням у телефоні.
П’ять європейських країн закуповують бойові машини у компанії BAE Systems.
За даними видання Rapporteur, Сполучені Штати відклали оголошення про перегляд своєї військової присутності в Європі.
Щодо підтримки України
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для F-16. Кошти для цього надали Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.
Угорщина приєднується до коаліції за повернення українських дітей.
Велика Британія виділить понад 9 млн фунтів на будівництво вітроелектростанції в Україні.
Росія і Південний Кавказ
Вірменія планує припинити діяльність прикордонників Росії на своїй території.
Спецпосланець прем’єр-міністра Грузії з питань зв’язків із РФ Георгій Зурабашвілі заявив, що Росія використовує переговори з Тбілісі для тиску на керівну партію "Грузинська мрія".
А у Європарламенті засудили винесення вироків опозиціонерам у Грузії і закликали ЄС ввести санкції.
Самоспалення заради українців
Посольство України у Польщі офіційно підтвердило, що громадянин України підпалив себе у середу ввечері біля Президентського палацу у Варшаві: наразі він у критичному стані.
Газета Fakt дізналася, що громадянин України вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.
За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студентом Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.
Решта новин
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