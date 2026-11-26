Сьогодні у Брюсселі стартував дводенний спеціальний саміт Євроради, на якій обговорюють питання семирічного бюджету ЄС і фінансування України.

Кушнер звинуватив Україну у затягуванні переговорів через удар резиденції правителя Росії і висловив компліменти Путіну.

Трамп каже, що просив господаря Кремля припинити усі військові агресії проти територій по всій Європі, а також закликав Росію і Україну не розширювати війну.

Все важливе і цікаве за четвер, 26 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Саміт ЄС шукає гроші Україні

26 листопада лідери держав ЄС зібралися у Брюсселі на дводенний спеціальний саміт Європейської ради. Обговорюють наступний бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки та фінансування України у 2027-му й надалі.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що чує зараз "значну підтримку" ідеї пов’язати фінансування України з переговорами щодо бюджету. Він акцентував: ці два питання нерозривно пов’язані.

"Якщо Європейський Союз щось фінансує, то робить це як Європейський Союз. А цей Європейський Союз складається з 27 членів, а не з 23 чи 24", – сказав німецький канцлер.

Також на саміті обговорюють і виділення Україні у 2027 році додаткового кредиту на 45 млрд євро.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що їхня країна готова долучитися до нового кредиту Євросоюзу для України на 45 млрд євро у 2027 році, але лише до його невійськової складової обсягом 20 млрд євро.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр критично висловився про шанси лідерів ЄС досягти згоди щодо семирічного бюджету Євросоюзу і підтримки України під час саміту у Брюсселі 26 листопада.

Джерела "Європейської правди" повідомили, що на цьому саміті не очікують досягнення фінальної домовленості з питань фінансування України у 2027 році та у межах наступного довгострокового бюджету ЄС.

Прийняття рішення перенесуть на грудень.

Один із дипломатів повідомив "Європейській правді", що цей саміт – для того, щоб продемонструвати розбіжності.

Про те, що являє собою довгостроковий бюджет Євросоюзу, щодо чого сперечаються його держави-члени та яке місце у цих переговорах посідає Україна – в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України.

Щодо переговорів

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Україна затягнула перемовний процес з РФ через нібито "атаку" на резиденцію очільника Кремля Владіміра Путіна взимку минулого року.

Також він назвав Путіна "гросмейстером політики" і похвалив перемовників РФ.

Президент Румунії Нікушор Дан не має особливого оптимізму щодо укладення мирної угоди між Росією і Україною до кінця року, бачить більше шансів на це навесні.

"Росіяни сподіваються, що зима допоможе їм через тиск на українське суспільство, через труднощі з енергетичною мережею в Україні. Гадаю, більше шансів на мир буде весною наступного року", – сказав він.

Нікушор Дан наголосив на важливості продовження підтримки України і тиску на Росію.

Звернення Трампа до Росії і України

Президент США Дональд Трамп у свої соцмережі Truth Social написав, що під час зустрічей з правителем РФ Владіміром Путіним у Китаї просив його зупинити всю військову агресію в Європі.

Він також повідомив, що напередодні приймав у своїй резиденції в Мар-а-Лаго генерального секретаря НАТО Марка Рютте та поінформував його про результат розмов з Путіним.

До своєї публікації він додав спільну заяву з генсеком Альянсу, а якій йдеться про важливість того, щоб "Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, що навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни" та якомога швидше досягли завершення війни.

Слід зазначити, що у спільній заяві Рютте і Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, у цьому контексті згадується лише РФ.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг Україну від "географічного" розширення конфлікту з Росією на тлі нещодавніх українських атак на російські кораблі в Середземному та Балтійському морях.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, також застерегла від поширення війни на Середземне море.

Загроза Європі з боку Росії

Видання The Wall Street Journal повідомило, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре телефонували правителю РФ Владіміру Путіну минулого місяця, щоб запобігти зіткненню в Балтійському морі.

У Великій Британії попередили резервістів про потребу бути готовими до мобілізації на війну. До штаб-квартири Королівського флоту Британії надійшли погрози вибухом.

В Міноборони Молдови попередили про шахраїв, які телефонують від імені військкоматів.

У Фінляндії продовжать на два роки дію закону про захист кордону через ризики з РФ.

У Литві не бачать потреби закривати кордон з РФ.

До Польщі прибули ще два винищувачі F-35, а в Естонії протестують систему EE-ALARM зі звуковим сповіщенням у телефоні.

П’ять європейських країн закуповують бойові машини у компанії BAE Systems.

За даними видання Rapporteur, Сполучені Штати відклали оголошення про перегляд своєї військової присутності в Європі.

Щодо підтримки України

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для F-16. Кошти для цього надали Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.

Угорщина приєднується до коаліції за повернення українських дітей.

Велика Британія виділить понад 9 млн фунтів на будівництво вітроелектростанції в Україні.

Росія і Південний Кавказ

Вірменія планує припинити діяльність прикордонників Росії на своїй території.

Спецпосланець прем’єр-міністра Грузії з питань зв’язків із РФ Георгій Зурабашвілі заявив, що Росія використовує переговори з Тбілісі для тиску на керівну партію "Грузинська мрія".

А у Європарламенті засудили винесення вироків опозиціонерам у Грузії і закликали ЄС ввести санкції.

Самоспалення заради українців

Посольство України у Польщі офіційно підтвердило, що громадянин України підпалив себе у середу ввечері біля Президентського палацу у Варшаві: наразі він у критичному стані.

Газета Fakt дізналася, що громадянин України вимагав, щоб у Польщі до українців ставилися так само, як і до поляків.

За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студентом Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард. До Президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому мав легкозаймисту рідину та документи.

Решта новин

Посли ЄС погодили кандидатуру нового глави Європейського центробанку.

Співголова "АдН" засудила плани однопартійця вести переговори про газ з посланцем Путіна.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський став найпопулярнішим політиком Польщі, обійшовши президента Кароля Навроцького.

В одній з німецьких земель заборонили учням носити одяг, що повністю закриває обличчя.

У Сербії визначили дату виборів президента.

У 12 країнах Європи пройшли масштабні рейди у справі про відмивання грошей.

Естонія більше не прийматиме до в'язниць міжнародних воєнних злочинців.

Італія повідомила про загибель своїх громадян внаслідок удару іранського дрона по Кувейту.

В Єврокомісії кажуть, що платформа Temu погодилася змінити практику роботи в ЄС.

У Німеччині затримали двох чоловіків, які планували напад на синагогу.