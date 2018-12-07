Возвращение техосмотра: как Грузия проводит реформу, которая забуксовала в Украине

С Нового года в Грузии начинается завершающий этап введения технического осмотра автомобилей – начнут проверять легковые машины. Еще с начала 2018-го техосмотр по европейским стандартам там проходят грузовики и пассажирский транспорт, а также автомобили, принадлежащие государственным структурам и юридическим лицам.

Таким образом Грузия выполняет соответствующие положения Соглашения об ассоциации с ЕС – точно такие же записаны и в соглашении между Евросоюзом и Украиной.

"Европейская правда" неоднократно обращалась к этой теме: в собственных и экспертных статьях, а также предоставляла слово представителям профильного государственного органа – Министерства инфраструктуры. Тем интереснее для нас грузинский опыт.

Похожие требования, разное исполнение

В Украине техосмотр для легковых авто был отменен в 2011 году, в Грузии – еще в 2004-м. Причина одинакова – коррупционность сферы. Соответственно, возобновление проверки автомобилей – в некоторой степени не только чисто технический, но и серьезный социальный и даже политический вопрос.

Хотя Украина и Грузия должны имплементировать одну и ту же директиву ЕС, в соглашениях есть некоторые различия относительно этапов и длительности введения европейских норм.

Украина обязалась ввести техосмотр по стандартам ЕС в течение года после даты вступления соглашения в силу для пассажирских автобусов (учитывая начало временного применения документа с 1 ноября 2014 года, этот срок истек еще 1 ноября 2015 года). Три года на имплементацию соглашения отведено для грузовиков (это должно было произойти до 1 ноября 2017 года) и пять лет для наиболее чувствительного элемента – легковых авто (1 ноября 2019 года).

Таким образом, Украина уже просрочила часть обязательств – и скорее всего, то же самое произойдет с остальными. Почти три года идет работа над соответствующими законопроектами, но результата нет.

В отличие от Украины, Грузия свои обязательства выполнила и даже перевыполнила.

В "грузинском" Соглашении об ассоциации записано несколько иначе: два года на внедрение техосмотра для автобусов и грузовиков (то есть до 1 сентября 2018-го – опять же, с учетом временного применения) и четыре года для легковушек (1 сентября 2020 года).

Как сказано в начале, для первых двух категорий технические проверки начались 1 января прошлого года, и с 1 января 2019-го они стартуют для самого массового и чувствительного сегмента.

Однако важны не только сроки, но и содержание вводимых европейскими директивами правил.

Реформа со многими неизвестными

Напомним самые существенные претензии к нынешнему правительственному законопроекту – собственно, как и к нескольким предыдущим версиям. По крайней мере те, что потенциально способны серьезно затронуть интересы рядовых владельцев автомобилей.

Первое – основания для проведения техосмотра.

Самое экзотическое из них, не имеющее логических объяснений и аналогов в мире – автомобили должны проходить осмотр перед выездом за таможенную территорию Украины. То есть перед каждым выездом за границу.

Это не соответствует не только положениям директивы ЕС, которую Украина должна имплементировать, но и элементарному здравому смыслу. Если легковой автомобиль вчера прошел плановый техосмотр, а через месяц или два должен отправиться за границу – значит, снова надо ехать на техстанцию? Почему авто из Польши не проходят проверку перед каждым пересечением границы, например, с соседней Чехией – а там действует та же директива Евросоюза, которую должна имплементировать Украина? Разумных объяснений таким "новациям" нет.

Другая дискуссионная норма – техосмотр при регистрации и перерегистрации авто, смене собственника.

Правила ЕС этого не требуют – однако оставляют государствам-членам свободу в применении такого основания для техосмотра. Однако по этой логике и согласно правительственному законопроекту техосмотр должен проходить и только что купленный в салоне новый автомобиль – ведь его надо зарегистрировать. Или же новый или почти новый автомобиль, который сменил владельца. Тогда как четкое требование директивы ЕС: первый осмотр – после четырех лет эксплуатации нового авто, и затем каждые два года.

Вторая спорная вещь – талон о прохождении техосмотра.

Его планируют сделать с микрочипом – несомненно, это удорожает техосмотр. Опять же, правила Евросоюза этого не требуют, как и "физического" талона о прохождении техосмотра в целом.

Все вместе это закладывает в предстоящую процедуру коррупционную составляющую. Очевидно желание чиновников загнать на техосмотр максимальное количество машин без реальной на то причины. Намерение выпускать дорогой талон только укрепляет подозрения. Тем более, уже были попытки дезинформировать общество относительно того же техосмотра, потребности перейти на "европейские" водительские удостоверения (которые, к слову, тоже планировали делать с микрочипом) и необходимости переходить на новые госномера. И все это – тоже якобы из-за необходимости выполнения Соглашения об ассоциации.

Кроме этого, у экспертов есть также вопросы к процедуре аккредитации станций техосмотра и их функционированию.

Техосмотр "здорового человека"

Грузинские реалии существенно отличаются от украинских планов.

Первое отличие – скорость утверждения и введения новых норм. Была нанята швейцарская компания, которая в течение года разработала необходимые регуляторные акты. В декабре 2017 года правительство их утвердило (в Грузии не надо для этого голосования в парламенте), и уже 1 января 2018 года техосмотр стартовал.

В Грузии есть два ключевых основания для техосмотра легковушки. Первое – машине больше четырех лет с даты выпуска, и второе – смена собственника, то есть перерегистрация. Причем если человек купил авто младше четырех лет, перерегистрация не является основанием для прохождения техосмотра. Так же, как и регистрация нового авто.

После четырех лет авто проходит техосмотр раз в два года, однако после достижения 8-летнего возраста – ежегодно. В украинском законопроекте последней нормы нет, соответственно – грузинская в этом случае жестче.

Проходят также техосмотр машины после переоборудования с бензина на газ – однако до того владелец должен получить разрешение на такое переоборудование. Причем в этом случае не важен возраст машины: даже если ей меньше четырех лет, все равно нужно пройти техосмотр.

Разумеется, нет требований по прохождению проверок легковыми машинами при выезде за границу – но есть такое требование относительно тяжелых грузовиков. Собственно, жесткие требования к пассажирскому и грузовому транспорту логичны.

Есть еще один интересный нюанс:

в Грузии ввели временное послабление для разрешенного уровня выбросов CO 2 из автомобиля, проходящего проверку.

Дело в том, что более 90% легковых машин в стране – старше 10 лет. Соответственно, доведение систем очистки выхлопных газов до европейских стандартов (установление катализаторов) стоит немало. Поэтому до 2020 года был введен переходный период, когда разрешается больший уровень выбросов. К слову, именно потребность уменьшить загрязнение воздуха стала в Грузии главным и очень весомым аргументом в пользу возобновления техосмотра. Это находит понимание в обществе.

Ну и что касается второго спорного момента украинского законопроекта.

Талон техосмотра в Грузии... отсутствует. Его просто нет – ни с чипом, ни без него. Техстанция "забивает" информацию о прохождении проверки в соответствующую электронную базу данных, доступ к которой имеет полиция. Все по-современному и дешевле для граждан.

Техосмотр в Грузии стоит, в эквиваленте, около 600 грн – это единая для всех техстанций цена. Если во время проверки выявлены недостатки и владелец исправил их в течение месяца – он не платит за повторный осмотр. Практически исключен человеческий коррупционный фактор. Каждая линия техосмотра на станциях находится под видеонаблюдением, значительная часть данных о техническом состоянии машины автоматически поступают от оборудования в компьютер.

Украинским чиновникам есть чему поучиться.

Введение техосмотра автомобилей – одна из сотен задач, которые стоят перед Украиной в рамках выполнения Соглашения об ассоциации. Собственно, ничего сложного.

Однако эта история уже стала наглядной иллюстрацией неспособности бюрократии вовремя выполнять свои обязательства, готовить качественные законопроекты – и одновременно способности порождать подозрения о намерениях реализации каких-то мутных схем.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"