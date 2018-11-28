Безопасность или лишняя проверка: ответ на критику проевропейского законопроекта

Два тижні тому на "Європейській правді" вийшла стаття експертів Українського центру європейської політики з критичним аналізом урядового законопроекту, який вносить зміни до української системи технічних оглядів транспортних засобів.

У Міністерстві інфраструктури, яке є автором цього законопроекту, відреагували на критику, надавши своє бачення реформи системи техогляду.

"Європейська правда" констатує, що у експертній спільноті є низка застережень до ініціативи міністерства - в тому числі щодо її відповідності європейським директивам. Але дискусіє є важливою, тому ми публікуємо урядову відповідь на критику з цього питання.



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Нещодавно знову отримали чергову порцію критики до нашого законопроекту, який має в майбутньому врегулювати питання з безпекою транспортних засобів та зробити пересування автомобілем загалом максимально безпечним та комфортним.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", який було розроблено спільними зусиллями Мінінфраструктури та європейськими експертами саме з метою максимального наближення норм нашого законодавства до законодавства ЄС.

Яка мета цього законопроекту?

Насамперед – убезпечити рух транспортних засобів всередині нашої країни шляхом проходження додаткових перевірок та техоглядів транспорту. Проте наша ініціатива зустріла жорстку критику.

Можливо, проблема полягає у тому, що громаді бракує пояснень, які б розкрили суть даного документа та його переваги для українців. Саме тому я хотів би почати саме з тих аспектів, які найбільше турбують українських водіїв.

Перереєстрація

Всі держави-члени ЄС мають визнавати свідоцтва придатності до експлуатації, видані іншими державами-членами.

Але (!) це не має впливати на право держави перевіряти свідоцтво придатності до експлуатації та ідентифікацію автомобіля під час перереєстрації. Крім того, держава має право вимагати проведення нової перевірки на придатність до експлуатації. Вважаю, що додаткові заходи безпеки ще нікому не завадили.

Повторні перевірки

Є й виняткові випадки, коли Директива 2014/45/ЄС, незважаючи на дату останньої перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації, дозволяє державі або компетентним органам вимагати повторення його проходження до настання дат, встановлених законодавством. Такі випадки включають:

- зміну власника свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- поставарійні "травми" авто, зокрема основні компоненти безпеки транспортного засобу (колеса, підвіска, зони деформації, системи подушок безпеки, рульове управління або гальма тощо);

- зміну або модифікацію систем безпеки і штучного клімату транспортного засобу;

- досягнення транспортним засобом пробігу у 160 тис. км;

- випадки серйозного порушення безпеки дорожнього руху.

При цьому, із вищевказаних підстав законопроектом передбачається проведення повторної перевірки транспортних засобів лише (!) у випадку зміни власника свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також у випадку зміни або модифікації систем безпеки і штучного клімату транспортного засобу.

Застосування інших підстав для повторної перевірки автотранспорту відбудеться після визначення їх у Порядку проведення перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації, який визначає, зокрема:

- категорії невідповідності за рівнем її небезпечності стосовно складових частин, систем транспортного засобу, що перевіряються;

- строки усунення виявлених невідповідностей;

- визначення підстав для проведення повторної перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації незалежно від дати проведення останньої перевірки тощо.

Необхідність перевірки транспортних засобів на придатність до експлуатації

незалежно від дати проведення останньої перевірки при виїзді за зону митного контролю України.

Автомобілі з несправними технічними системами впливають на безпеку дорожнього руху і можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими. Проведення додаткової перевірки транспортних засобів до моменту його виїзду за межі зони митного контролю України зменшить цей вплив.

При цьому мало хто усвідомлює, що за безпеку транспортного засобу в будь-якому разі несе відповідальність держава, адже відповідно до Директиви, перевірка на придатність до експлуатації є саме державною функцією, а отже, має здійснюватися або державою, або уповноваженими органами.

Тому, навіть якщо національна система уповноважує на це приватні органи, держава постійно несе відповідальність за перевірку на придатність авто до експлуатації.

Наразі перехідними положеннями законопроекту передбачено застосування таких норм добровільно до 1 січня 2022 року та в обов’язковому порядку з 1 січня 2022 року.

Ведення баз даних чи реєстрів про перевірку транспортних засобів до експлуатації

У нашому випадку це неможливо. Законопроектом передбачено внесення до Єдиного державного реєстру (який веде Міністерство внутрішніх справ) інформації про придатність транспортних засобів до експлуатації. До цієї інформації мають доступ працівники "Укртрансбезпеки" задля проведення придорожнього огляду транспортних засобів.

Своєю чергою до бази даних "Укртрансбезпеки" вноситься інформація про результати придорожнього огляду транспортних засобів, який здійснюється за методами контролю та іншими параметрами, ніж ті, які застосовуються під час перевірки на придатність транспортних засобів до експлуатації.

Отже, зазначена інформація, що заноситься до цих баз даних, не є тотожною, у зв’язку з чим їх об’єднання недоцільне.

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Директива про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів (2014/45/ЄС) фактично припиняє дію Директиви 2009/40/ЄС, проте в даному випадку це має лише полегшити умови пересування транспортних засобів всередині країни, а також зробити автошляхи України безпечнішими для водіїв та пасажирів.

Необхідно зазначити, що дані директиви не мають на меті ускладнити життя всім нам. Вони спрямовані на те, щоб захистити від негативних наслідків через невідповідне ставлення до власного транспортного засобу та його "здоров’я".

Зрештою, спитаймо себе, що краще: пройти додаткову перевірку чи ризикувати життям? А що оберете ви?

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