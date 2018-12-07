Организация по изоляции России в Европе: как встреча ОБСЕ завершилась победой Украины

У украинских дипломатов, включая главу МИД Павла Климкина и посла в ОБСЕ Игоря Прокопчука, сегодня есть все основания говорить о своем успехе. В пятницу закончилась юбилейная, 25-я министерская встреча организации, которая доказала, что изоляция России только усиливается.

Ни один из 56 других членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не решился поддержать российские тезисы о "конфликте в Украине", при этом проукраинский фронт на заседании оказался весьма мощным. И едва ли не самое главное – мы получили новое государство-председателя организации, которое заранее заявило о намерении сделать украинский вопрос своим приоритетом.

В конце концов, наглядным доказательством того, что Россия не чувствовала себя победителем на встрече ОБСЕ, стал не на шутку раздраженный Сергей Лавров, который сыпал обвинениями и был вынужден оправдываться.

Конечно, все это не сделает эту организацию "антироссийской" – право вето позволяет Москве блокировать любые решения, даже если она единственная из 57 членов выступает против. Именно поэтому нынешняя встреча, как и все предыдущие с 2014 года, завершилась без принятия итогового совместного заявления. И именно поэтому Россия даже в изоляции не ставит вопрос о выходе из ОБСЕ – в отличие от Совета Европы, где такая перспектива становится все более реальной.

Российский десант

В четверг утром в центре аккредитации ОБСЕ почти не было людей, только раз в несколько минут заходили один-два журналиста. Но в какой-то момент, когда автор этих строк как раз завершил оформление своего пропуска на встречу министров иностранных дел, комнату вдруг заполнила толпу русскоязычных людей. Объяснение оказалось простым: перед входом в здание в центре итальянского Милана стоял автобус, на лобовом стекле которого была прикреплена большая надпись кириллицей: "СМИ".

А позже, в пресс-центре министерской встречи, русский язык был слышен даже чаще, чем английский или итальянский.

Россию очень интересовало лояльное освещение событий в Милане в своих медиа – от "Интерфакса" до откровенно пропагандистского телеканала "Звезда" или сайта News-front. Снимать им тоже было что. К примеру, в Милан в качестве "общественного активиста" привезли и аккредитовали Елену Бережную, мать бывшей депутатки-регионалки Ирины Бережной. На мероприятии для российских СМИ она делилась впечатлениями об "украинских фашистах", якобы виновных в гибели в автокатастрофе ее дочери, которая "входила в топ-10 украинских политиков".

На "общественном" форуме ОБСЕ, который проходил параллельно с "дипломатическим", украинцы были значительно менее активными, чем россияне. Главный упор Киев сделал на последнюю составляющую.

Конец "зеленых человечков"

В четверг произошло событие, беспрецедентное для встреч ОБСЕ.

Вечером, когда большинство министров еще были в Милане, а в зале продолжались последние выступления национальных делегаций, рядом с "министерским" залом началась еще одна, отдельная встреча. Ее соорганизаторами, наряду с Украиной, стали еще 10 государств-членов ОБСЕ – США, Канада, Дания, Швеция и восточноевропейские Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Тема заседания – действия России по милитаризации Крыма, Азовского и Черного морей.

Большой зал был полон. На уровне ниже министра или главы национальной делегации в ней приняли участие и ряд других государств. Пришли ли туда и российские дипломаты – неизвестно, но если и так, то новости их точно не удивили.

Поддержка Украины со стороны участников мероприятия была безусловной.

Одной из самых ярких, несомненно, стала речь министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Повторив по-английски позицию канадского правительства о том, что агрессия РФ на море недопустима, что Россия должна немедленно освободить пленных моряков, захваченные суда и т.д., министр извинилась перед всеми присутствующими иностранными дипломатами за то, что будет говорить на непонятном им языке – и перешла на украинский.

"Я знаю, что здесь есть журналисты из Украины, и хочу обратиться через них ко всем украинцам. Я хочу, чтобы вы знали, что у вас есть поддержка. Мир вас поддерживает и не оставит", – сказала она.

Отдельного внимания заслуживает речь главы американской делегации, помощника госсекретаря Вэсса Митчела. Он снял все сомнения: у США сейчас нет никаких колебаний по поводу поддержки Украины в контексте нападения россиян на Черном море.

Митчел отдельно подчеркнул, что претензии "к обеим сторонам", которые звучат от отдельных мировых игроков, некорректны, поскольку Украина не несет ответственности за эти события: "Украина даже не открывала огонь. Это не та ситуация, когда можно обвинять две стороны. Виновата одна сторона, и это – Россия". "Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым – это Украина. По сути, РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!" – добавил топ-представитель Госдепа.

А польский министр Яцек Чапутович добавил, что атака на украинские корабли, да еще и в нейтральных водах, изменила юридическую картину. Заверения России, что она не причастна к агрессии против Украины, отныне теряют смысл. "Теперь Россия не может говорить, что она не является стороной конфликта. Теперь они не могут спрятаться за какими-то "зелеными человечками", – отметил министр.

Но еще важнее то, что Россию критиковали не только на "Украинской панели". Та же тональность была и на общей встрече министров ОБСЕ.

При этом ни одно государство не встало на защиту россиян.

И США, и Польша, и тем более балтийцы, да и многие другие европейские государства, вплоть до Ирландии, отметили, что считают неприемлемыми действия России, связанные с блокадой Азова и/или нападением на украинские корабли.

Да, были отдельные государства (как то Таджикистан, Азербайджан или наши давние "друзья" из Венгрии), которые обошли украинский вопрос стороной. К примеру, венгры сконцентрировались исключительно на "угрозе от мигрантов", которую правительство Орбана в последние годы превращает в некую национальную идею.

Даже верные друзья РФ, обычно поддерживающие ее в международных организациях – Армения и Сербия, в выступлениях на министерском заседании не сказали ни слова в защиту россиян.

Зато Лавров не сдерживал раздражения.

"Русофобы вокруг нас"

Еще до завершения министерской встречи глава украинского МИД Павел Климкин объявил, что для нас это событие однозначно принесло победу.

Незадолго до начала заседания Сергей Лавров согласился предоставить украинским консулам допуск к военнопленным, которые находятся в следственных изоляторах. Климкин убежден, что это произошло благодаря международному давлению – Лавров должен был обезопасить себя от дополнительных обвинений на встречах в Милане.

"Положительный результат встречи ОБСЕ – то, что мы выбили у них (российских властей. – ЕП) ответ на вопрос, где находятся наши ребята, и график консульских посещений", – пояснил украинский министр, добавив, что все без исключения международные партнеры согласились надавить на Лаврова для освобождения украинских моряков и возвращения кораблей.

Действия россиян подтверждают слова Павла Климкина.

Еще в четверг утром, после первых встреч, Лавров не скрывал раздражения. Повторив известные тезисы о "перевороте в Украине" и "героизации нацизма", российский министр пожаловался коллегам на "нелегитимные санкции", которые вредят его доверию к Западу. В пятницу риторика не изменилась. Журналисты снова услышали о том, что "Евросоюз находится в плену русофобского меньшинства", рассказы о нелегитимной власти в Украине и о том, что Крым пришлось аннексировать, чтобы спасти его от "одного из лидеров Майдана Дмитрия Яроша".

Но главное – то, что Лавров подтвердил изоляцию России и давление на нее со стороны всех западных партнеров.

По его словам, украинский вопрос поднимали все западные коллеги, с которыми он встречался. "Это стало неким ритуалом – какая бы тема ни обсуждалась, говорить об Украине", – пожаловался журналистам российский дипломат.

Документальные инициативы РФ также не были одобрены.

"Россия подготовила четыре проекта решений. Ни одно из этих решений не было принято. Они не получили поддержки только потому, что их предложила Российская Федерация", – убежден Лавров. Последние слова, правда, вызывают сомнение – наверное, решения не приняли не только из-за авторства, но и из-за содержания. Среди прочего, россияне, несмотря на поддержку действий террористов на Донбассе, предлагали ОБСЕ проект решения о противодействии терроризму, а также продвигали принятие заявления о защите национальных меньшинств.

Когда же россиян накажут в ОБСЕ?

К сожалению, здесь утешительных новостей немного.

Несмотря на то, что нынешняя министерская встреча завершилась успешно для Украины, санкции против РФ в рамках организации не стали реальной перспективой.

ОБСЕ – не та организация, от которой стоит ждать жестких решений. Каждое государство-член, даже если оно является государством-агрессором, имеет безусловное право вето. А значит, ни одно решение об осуждении агрессии россиян не имеет шанса на одобрение.

ОБСЕ по-прежнему останется местом для разговоров, а не для решений.

Это, конечно, не означает, что на организации стоит ставить крест.

Нынешняя встреча стала очередным доказательством, что даже такие форматы порой на что-то влияют. А следующие два года Украина будет иметь дополнительное преимущество благодаря тому, что в организации будут председательствовать министры, у которых есть все перспективы показать преданность Украине.

В 2019 году председателем ОБСЕ станет глава МИД Словакии. Это государство одно из сложных – пророссийские настроения там довольно сильны. В то же время действующего министра Мирослава Лайчака вполне можно назвать другом Украины. И он уже объявил, что будет уделять Украине особое внимание (хотя это, как выяснилось, несколько раздражает Сергея Лаврова). Остается надеяться, что Лайчака не заменят другим дипломатом (к сожалению, такая вероятность обсуждается в Братиславе из-за внутреннего политического кризиса).

В 2020 году председательство перейдет к Албании, и это для нас тоже очень хорошо – хотя Украина и не входит в сферу албанских интересов. Дело в том, что Албания не просто является членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, она также – давний противник пророссийской Сербии. Российское влияние в этой стране – минимально.

А значит, откровенно пророссийские взгляды в ближайшее время почти наверняка не будут господствовать в ОБСЕ. И это для нас – действительно хорошая новость.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"