"Поражение Путина" и первые сомнения в Зеленском: как мировые СМИ оценили выборы в Украине

Триумфальная победа партии "Слуга народа", которая по результатам выборов может самостоятельно сформировать большинство в новой Раде (к тому же с огромным запасом!), удивила всех наблюдателей – и украинских, и западных.

Но время удивляться прошло, пришло время анализировать.

Примечательно, что оценки, которые дают ведущие западные медиа по итогам парламентских выборов, отличаются от тех, что звучали сразу после победы Зеленского в апреле.

Кредит безусловного доверия к нему начинает исчерпываться.

Нет, о резком изменении отношения речь не идет. Новый лидер Украины и его политическая сила до сих пор пользуются поддержкой на Западе и, по всем признакам, могут сохранить ее в будущем, но наряду со словами поддержки теперь обычно звучат и конкретные требования или ожидания от новой власти.

Более того, в ведущих западных СМИ впервые активно обсуждают то, что не все обещания нового президента заслуживают безусловного доверия. Появилась также прямая критика действий и подходов Зеленского и его команды, чего не было еще несколько недель назад.

При этом никто не ставит под сомнение, что новая власть Украины искренне стремится отдалиться от России. Несомненными считают и европейские стремления, и намерение вступить в НАТО, но способность новой команды к этому движению уже не выглядит очевидной.

Хроники "молодого реформатора"

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский оказался в уникальной ситуации: несмотря на беспрецедентную поддержку 73% избирателей, у него не было такой же единодушной поддержки со стороны украинских медийщиков и экспертов: в адрес нового главы государства нередко звучали скепсис и критика.

Но в то же время в европейских и североамериканских СМИ и экспертных кругах Зеленского восприняли очень положительно (мы анализировали этот феномен еще после первого тура).

А поддержка западных правительств вообще была потрясающей: ни в Украине, ни в других странах-соседях не было президента, которого бы с таким энтузиазмом приветствовали зарубежные лидеры.

Конечно, за три месяца это отношение не могло просто исчезнуть.

Не исчезло и расхождение между украинскими и западными оценками. В то время как в Украине обсуждают немалую поддержку пророссийских партий и полсотни мест "Оппоплатформы" в ВР, для Запада достаточно того, что они останутся в оппозиции и не имеют шансов на участие в формировании правительства.

Более того, многие западные обозреватели считают, что триумфальная победа "Слуги народа" на парламентских выборах – это свидетельство... поражения Кремля в Украине.

В Украине это многих удивит, но на Западе многие обозреватели считает Зеленского антиподом Путина.

Об этом, в частности, пишет в британском The Independent постоянный автор издания, бывший министр по делам Европы Денис Макшейн.

"Владимиру Путину нужно не присоединение Украины к Российской Федерации – нет, для него жизненно важно, чтобы в Украине сохранялись коррумпированная экономика, контролируемая олигархами, и отсутствие эффективного верховенства права... А вот растущая, энергичная Украины, окончательно входящая в европейскую демократическую орбиту, станет для Путина стратегической потерей", – объясняет он британским читателям.

"Если Зеленский сможет направить свою президентскую власть и парламентское большинство на реформирование полиции, прокуратуры, служб безопасности и судебной системы, поставив реформаторов во главе этих учреждений, Украина сможет двигаться вперед", – пишет он, называя Зеленского "молодым реформатором".

И это не единичное мнение. О стремлении президента к реформам, прежде всего антикоррупционным, написали все мировые агентства, освещавшие выборы в Украине – а именно они формируют львиную долю упоминаний о нашем государстве в западных СМИ.

"Наши главные приоритеты, я повторяю это для каждого украинца – завершить войну, вернуть наших заключенных и победить коррупцию, которая закрепилась в Украине", – цитирует речь Зеленского в штабе партии "Слуга народа" Agence France-Presse.

"Его список обязательных действий (при поддержке собственного парламентского большинства) включает... конкретные шаги по борьбе с коррупцией и непотизмом богатейших украинских олигархов", – утверждает в редакционной статье на Deutsche Welle руководитель украинской службы этого вещателя Бернд Йоганн.

Первые ростки сомнений

Уверенность в том, что президент Зеленский стремится изменить Украину и сблизить ее с Западом, осталась у иностранных обозревателей на том же уровне, что и сразу после выборов. А вот его способность к проведению таких изменений теперь не воспринимается так безоговорочно, как это было в марте или апреле.

Более того, действия президента и его команды уже стали поводом для публичного беспокойства и критики.

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и сохранить Киев на пути в ЕС и НАТО, тепло приняли сторонники Киева за рубежом. Но его недавний призыв к люстрации тех, кто работал с его предшественником (президентом Порошенко), страны G7 осудили. Накануне выборов в воскресенье беспокойство усугубилось из-за обысков на предприятиях, связанных с Порошенко, и на заводе, который принадлежит ArcelorMittal, крупнейшему национальному инвестору", – пишет британская газета с мировым именем Financial Times.

Интересно, что в публикациях из США сомнения в способности "Зе-команды" читаются чаще всего.

Примечательно, что в американской критике незаметна партийность. Критика звучит и на CNN, и, к примеру, на умеренно "республиканском" The National Interest. И это должно привлечь внимание команды Зеленского, которая работает над организацией его визита в Штаты.

"Хотя Зеленский получает высокие оценки избирателей, остается неясным, сможет ли он выполнить свое обязательство по борьбе с коррупцией. Несмотря на позитивные сигналы, до сих пор не было существенных политических инициатив или прогресса в проведении реформ", – отмечает последнее издание.

Однако катастрофы не произошло. Даже те издания, которые сомневаются в способностях нового украинского президента, советуют Вашингтону сохранять поддержку новой украинской власти.

Интересно, что либеральный The Wall Street Journal видит в сверхвысоком результате "Слуги народа" дополнительную опасность.

"Проблемой является недостаток политического опыта у партии Зеленского. Он может считать, что предпочтительнее управлять в одиночку, но стране будет лучше с ветеранами-реформаторами и партией "Голос", которые могли бы войти в правительство", – пишет это издание и тут же добавляет, что, несмотря на все вызовы, поддержка Украины со стороны США должна сохраниться. "Для Путина нет большей опасности, чем сильная, демократическая и процветающая Украина, которая может стать образцом для его граждан. США должны сохранять поддержку этой страны, пока ее необычный лидер пытается выполнить свои обещания", – говорится в статье WSJ.

В свою очередь берлинская Die Tageszeitung написала о непрозрачном процессе избрания кандидатов от правящей партии, упрекнула Зеленского в отсутствии плюрализма и неприятии критики в партии, упомянув о том, как некоторых кандидатов выбросили из партийного списка по не всегда логичным основаниям.

"Те, кто так относится к внутрипартийной демократии, вряд ли смогут проложить путь к укреплению демократии в стране", – отметило авторитетное немецкое издание.

Власть стартап-партии

Есть по крайней мере одна вещь, по поводу которой сходятся и американские, и европейские, и украинские эксперты и обозреватели. Это – то, что парламентские выборы стали символом полного обновления власти в Украине. Отныне ответственность за изменения в Украине лежит исключительно на команде Зеленского, а не на предшественниках.

Все издания, пытавшиеся объяснить триумф "Зе-команды", сошлись во мнении, что его причиной стала попытка поменять старые политические элиты на что угодно другое, но обязательно поменять.

"Победа и Зеленского, и его партии отражает разочарование украинцев своими элитами, которые считаются коррумпированными и не способными прекратить войну и повысить уровень жизни в этой большой стране, подобной Франции", – пишет BFMTV.

"Это поразительно, что сегодня можно выиграть выборы со стартап-партиями. Но результат этих выборов очень четко отражает неудовлетворенность институтами. И это свойственно не только Украине", – замечает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

Но выиграть выборы – это только первый шаг. Дальнейшие шаги будут весьма непростыми для "стартаперов", считают в западных СМИ.

Особенно сложно будет выполнить обещание о прекращении конфликта с Россией.

Здесь Зеленского ждут те же вызовы, которые стояли перед Порошенко, ведь их решение – не во власти Киева.

"Зеленский взял более примирительный тон по отношению к Путину, чем был у Порошенко. Возможно, это поможет ему обменяться с РФ заключенными. Возможно, состоится их встреча. Но ключ к прорыву в решении конфликта и к установлению перемирия сохраняет Москва. И если украинский президент не откажется от своего желания присоединиться к НАТО – чего он, вероятно, не сделает, – ситуация вряд ли изменится. Таким образом, путь к миру остается непредсказуемым и далеким даже для нового украинского президента", – пишет немецкая SZ. подчеркнув, что у избирателей явно завышены ожидания по поводу изменений, которые должны принести "Зе" и его команда.

И это, по мнению многих западных наблюдателей, станет самым большим вызовом для нового президента.

"Зеленскому придется справиться с высокими ожиданиями, которые создает полученная им полная власть", – отмечает агентство Reuters.

"Теперь Зеленского ждут точно те же самые вызовы, с которыми столкнулся Порошенко, и мы можем стать свидетелями быстрого падения его популярности, если он не достигнет быстрого прогресса. Тем более, что к нему уже есть вопросы из-за близости к олигарху Игорю Коломойскому", – предупреждает The Guardian.

Мнения западных медиа собрал Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"