Новая Украина и Совет Европы: много ли "зрады" в заявлениях Зе-команды о ПАСЕ

Те, кто интересуется внешней политикой и даже в эти жаркие августовские дни находит в себе силы следить за новостями, вряд ли могли не заметить "сериал" с участием Владимира Арьева и Богдана Яременко.

Первый – член команды Порошенко, действующий народный депутат и глава делегации Украины в ПАСЕ. Второй – в прошлом карьерный дипломат, новоизбранный депутат от "Слуги народа" и вероятный глава комитета ВР по иностранным делам.

Сериал, полный оскорблений и обвинений, намеков о сдаче интересов Украины и чуть ли не о сотрудничестве с РФ, завершился публичным сожжением мостов.

А поскольку началась эта история с расхождения позиций этих политиков относительно деятельности новой украинской власти в Совете Европы (в частности, в ПАСЕ), есть смысл проанализировать: так есть ли "зрада"? Много ли ее? Каковы опасности для нашего государства в случае, если (или "когда") политика и действия официальной Украины в ПАСЕ и в других организациях изменятся не только на словах, но и на деле?

И, наконец, есть ли основания прогнозировать действительно радикальные изменения не только в отношении Совета Европы, но и по другим направлениям?

Осень ассамблеи

Прежде всего, стоит кратко напомнить сценарий этого совсем не дипломатического сериала, а также события в Совете Европы, которые ему предшествовали.

Яременко дал "Интерфаксу" комментарий, из которого следует, что украинская делегация осенью почти наверняка возобновит работу в ПАСЕ – несмотря на болезненное поражение Украины на июньской сессии ассамблеи и коллективный демарш депутатов нескольких восточноевропейских государств.

Как известно, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы сняла санкционное давление с РФ и позволила россиянам вернуться к работе в Страсбурге без ограничений. Отчаянное сопротивление делегации Украины и нескольких дружественных государств, продолжавшееся до глубокой ночи, не остановило решения, которое проталкивали большинство европейских столиц, включая Берлин и Париж.

В тот же день украинская делегация объявила о демарше: в знак протеста депутаты покинули зал ассамблеи и пообещали, что не будут участвовать в ее работе, кроме голосований, касающиеся полномочий РФ. Срок действия этого решения в заявлении Украины тогда не уточнялся, хотя в разговорах депутаты признавались, что уходят из зала лишь до конца летней сессии – ведь осенью уже будет работать новоизбранный парламент, за который они не вправе что-либо решать.

А после того как потерпели фиаско и другие попытки наложить санкции на россиян, к украинскому демаршу присоединились представители еще ряда стран, которые заявили о намерениях координировать свои дальнейшие действия с Украиной.

Но вернемся к нашему политическому "сериалу".

Его "герои" и раньше не скрывали взаимного скептического отношения, поэтому ничего удивительного, что в заявлении Богдана Яременко о будущей деятельности Украины в ПАСЕ нашлось место для пусть небольшого, но упрека в адрес коллеги из "Евросолидарности". По его словам, делегация, которую возглавлял Арьев, "порой свою важную положительную работу неправильно акцентировала, несколько смещала акценты с политической целью".

Владимир Арьев ответил значительно жестче: он сделал вывод, что "Слуга народа" "не собирается бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ", и пошел еще дальше, заявив, что его оппоненты из фракции Зеленского, возвращаясь в Страсбург, демонстрируют, что "готовы смириться с Россией в ПАСЕ, дальше – с Россией в Крыму", "готовы принять и нарушение принципов Совета Европы" и т.д. (полный перечень выводов и обвинений значительно длиннее).

Яременко не замедлил с ответом на этот "наезд".

Его реакция оказалась еще жестче (хотя, казалось бы, куда уж больше).

Предупредив, что пишет без дипломатических экивоков, он возложил лично на Арьева вину за поражение Украины в ассамблее. Слова "лжец", "лузер" и "прикидывается дурачком" были далеко не самыми жесткими в его комментарии – в некоторых словах даже пришлось заменять буквы на точки для соблюдения границ цензурности.

Полемика продолжилась, но описывать все посты нет смысла. Главную характеристику дал сам Яременко: отныне мосты сожжены. "Надеялся сохранить мосты для сотрудничества в новой Верховной раде. Но если нет, то нет", – написал он.

А еще будущий нардеп прокомментировал и обосновал свои слова из комментария "Интерфаксу", с которого началась эта история. И мимоходом обвинил всю украинскую делегацию в работе над "виртуальными" задачами – мол, вся тематика санкций в Совете Европы была "высосана из пальца". Стоит отметить, что вскоре в интервью "Цензору" он скорректировал позицию, объяснив, что ставил целью задеть не всех, а только "двух-трех человек", и его слова были реакцией на оскорбления с их стороны, а другие "работали системно"...

Но вышло уже так, как вышло.

Предаст ли Зе-команда доверие друзей Украины?

Взаимное поливание грязью политиков, которые и без того враждовали, не стало бы поводом для такого подробного анализа, если бы не одна деталь: еще в своем первом сообщении Владимир Арьев, среди прочего, обвинил "Слугу народа" в том, что ее возвращение в ПАСЕ разрушит коалицию в поддержку Украины, которая была образована в ассамблее.

Речь идет прежде всего о делегации Грузии, Польши и трех стран Балтии, а также отдельных депутатах из Словакии, Швеции и Великобритании, которые публично заявили о готовности координировать с Киевом свою дальнейшую работу в ПАСЕ. Арьев настаивает, что возвращение Украины будет предательством доверия друзей. Яременко с этим категорически не согласен.

Вопрос не обыденный. Потеря поддержки государств-партнеров была бы для нас очень болезненной.

Поэтому стоит разобраться, где заканчивается реальность и где на ее место встают политика и партийная борьба.

Как обычно бывает, правда где-то посередине. Но она гораздо ближе к позиции Богдана Яременко. У ЕвроПравды достаточно доказательств в пользу этого. Конечно, это не значит, что рисков для Украины больше нет – но и преувеличивать их не стоит.

Начнем с принципиального. Должна ли Украина в принципе возвращаться в ПАСЕ, или ей лучше повторить российскую тактику и прекратить работу в ассамблее (а может, и во всем Совете Европы) надолго (а может, и навсегда)?

Ответ однозначен: побег из ПАСЕ навредит прежде всего самой Украине. Если ассамблея продолжит работу с участием России и без участия Украины, мы очень быстро станем свидетелями решений, которые будут учитывать мнение Москвы и противоречить нашим интересам.

А уговорив не ездить в Страсбург также одну-две другие делегации, мы только облегчим Москве работу. Хлопнув дверью, отбросив возможности нашего влияния, голосов и аргументов, мы можем дождаться даже решений ПАСЕ с мягким признанием аннексии, с критикой "украинских карателей" и подобного.

И не стоит тешить себя надеждой, что без Украины украинские вопросы рассматривать не будут. Вспомним, как мы в свое время сами продвигали резолюции с критикой россиян, которые принимали в Страсбурге в период бойкота со стороны российской делегации. Отсутствие депутатов РФ в то время существенно облегчало Украине путь к победе – в случае украинского бойкота то же самое повторится зеркально, против нас.

И то, что они – агрессор, а мы – жертва, с точки зрения процедур не имеет значения.

К слову, то же самое ЕвроПравда писала в своих рекомендациях к Раде еще в первый день после июньского поражения.

"Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ, но делает это временно. Мы должны вернуться в ПАСЕ самое позднее в январе 2020 года, чтобы принять участие в распределении мест в комитетах, получить влияние на принятие решений и т.п.", – говорилось в статье "Конец Совета Европы", датированной 25 июня.

Уже тогда эту логику поддержали и украинские дипломаты, и большинство депутатов, с которыми приходилось общаться. Даже старая украинская делегация, когда летом решилась на демарш, ушла из зала не навсегда, а возвращалась на рассмотрение вопросов, касающихся Украины и России. Так почему же сейчас нужно требовать от новоизбранной ВР более жесткого бойкота?

Но что же с нашими партнерами? Возможно, грузины, или литовцы, или поляки придерживаются иного мнения? Возможно, ждут, что мы все же выйдем из ассамблеи?

Вопрос резонный, и здесь в определенной мере следует согласиться с Владимиром Арьевым. ЕП приходилось видеть письма дружественных к нам депутатов-членов ПАСЕ из дружественных Украине государств, обеспокоенных тем, что они не понимают позиции новой власти Киева и не знают, как им дальше действовать в ПАСЕ. С этим обязательно нужно что-то делать – но не вредить ради этого самим себе!

Одну из рекомендаций ЕП уже публиковала: на инаугурационное заседание ВР стоит пригласить депутатов из стран-друзей Украины. Обязательно – из тех, которые поддержали нас в Страсбурге. И если Киев действительно не меняет отношение к РФ, то это знакомство позволит убедить друзей в этом. А еще – услышать и учесть их позицию. К слову, можно с уверенностью поставить на то, что они также не будут в восторге от идеи уйти из ПАСЕ, по собственной инициативе "отдав" ассамблею россиянам.

Между диалогом и конфликтом

Этот текст в значительной мере посвящен ПАСЕ, но мир ассамблеей не исчерпывается, а новую власть Украины ждет сотрудничество и с другими странами.

Поэтому было бы замечательно увидеть на событиях 29 августа не только балтийцев и поляков, но и других наших соседей. Конечно, не из страны-агрессора и не белорусских депутатов. Но, например, молдаван, где новая власть также ищет возможности для контактов с обновленной Украиной.

Ничто не помешает даже пригласить венгров и объяснить, что Украина и дальше остается целостной и унитарной. Пусть покажут, готовы ли они к диалогу; потому что если откажутся, то продемонстрируют, что к конфликту стремятся именно они, а не Киев.

Да, на этих встречах придется немало объяснять. Разъяснять свои слова. Возможно – спорить. Договариваться.

Именно так работает мировая дипломатия – через диалог (желательно на удобных условиях), а не через конфликты.

И очень жаль, что украинская политика работает совсем иначе – через враждебность. Конфликт Арьева с Яременко стал иллюстрацией того, как легко разжечь конфликт без всякого на то основания – и как в конце концов это не приносит пользы никому.

Особенно огорчает то, что и первый, и второй политик по собственному опыту знают, как важно работать на международном фронте. И первый, и второй не могут стерпеть даже малейшего сомнения в том, что они – проукраинские политики. Оба за последние годы сделали достаточно не только заявлений, но и действий для того, чтобы отрезать путь к сотрудничеству с РФ. Но несмотря на все это, оба публично доказывают, что другой – враг нашего государства. И разбираться, кто из них в большей степени прав, а кто в меньшей – дело хлопотное и бесполезное, хотя стоит обратить внимание на то, что Яременко с самого начала предлагал старой делегации в ПАСЕ сотрудничество – но этот тезис почему-то остался за рамками дискуссии.

К счастью, конфликт остановился на том этапе, когда он не помешал интересам Украины.

Но есть большое желание, чтобы все без исключения политики наконец поняли, что выборы завершились и пора работать на страну. Которая, очевидно, важнее личных обид и партийных антипатий.

Даже если для этого придется восстановить уже сожженные мосты.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"