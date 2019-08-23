Кремлевскому лидеру не место в элитном клубе: совместное обращение к Макрону из Украины

Украинские общественные организации призывают президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношение к сотрудничеству и стратегическому партнерству с Россией – государством, которое грубо нарушает права человека, нивелирует нормы и принципы международного права и использует вооруженные конфликты и насилие для удовлетворения своих геополитических интересов. По мнению украинских общественных организаций, возвращения президента РФ в клуб демократических государств G7 станет еще одним доказательством безнаказанности государства-нарушителя международного права и будет подталкивать его к новым незаконным действиям.

Вскоре во Франции начнется ежегодный саммит G7.

Накануне Эммануэль Макрона провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, значительную часть которой посвятил "ситуации в Украине". Впоследствии СМИ сообщили, что в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом Макрон инициировал приглашение России на саммит G7, который состоится в США в следующем году.

Елисейский дворец не опроверг эту информацию. Кроме того, лидеры других государств-членов G7 подтвердили, что идея приглашения России на саммит действительно вынесена на обсуждение.

После оккупации Крыма Россию отстранили от встреч в формате G8. За эти пять лет Кремль не только не выполнил ни одного из требований международного сообщества, но и продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права, права человека и основные свободы.

Крым до сих пор оккупирован, и ситуация с соблюдением прав и свобод на полуострове только ухудшается.

Бывший курорт ускоренными темпами превращается в мощную военную базу.

Российские флот, авиация и ракеты уже представляют угрозу для Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме этого, происходит незаконное перемещение населения, а против несогласных развернута целая система организованных преследований.

Украина каждую неделю хоронит погибших в войне на Донбассе. Кремль до сих пор незаконно удерживает режиссера Олега Сенцова, донецкого журналиста Станислава Асеева и сотни других граждан Украины за решеткой в ​​России, в оккупированных Крыму и на Донбассе, на что многократно обращали внимание как правительства государств-членов G7, так и международные организации (в частности, в последней резолюции Европарламента 2019/2734 (RSP) от 18 июля этого года).

В этом году Франция уже поддержала попытку изменить политику Кремля через ослабление политического давления, когда согласилась на возвращение делегации РФ в ПАСЕ без выполнения ею выдвинутых ранее требований. Однако события последних месяцев показали, что это произвело эффект, противоположный ожидаемому.

Обсуждение участия Владимира Путина в следующем саммите G7 происходит на фоне грубых разгонов мирных демонстраций за свободные выборы в Москве и 40 других городах России. В "глубоко европейской стране", как назвал ее президент Франции, российские силовики показательно бьют мирных протестующих и травят их собаками. Среди пострадавших – люди с инвалидностью, пожилого возраста, женщины и дети.

Впечатляют и масштабы организованных репрессий. Только после одной очередной акции 27 июля, по информации правозащитников, в Москве были задержаны 1388 человек, которые развезли по 80 отделениям полиции. По уголовной статье "массовые беспорядки" на данный момент проходят уже 13 человек, среди которых студент, победитель всероссийской научной олимпиады, а также человек, выбросивший на землю пустой бумажный стаканчик. Всем им грозит лишение свободы до 15 лет.

Отдельно следует упомянуть системные нарушения прав человека в Чечне и декриминализацию домашнего насилия в России, что приводит к постоянным человеческим трагедиям.

Мы подчеркиваем, что проблему неравенства, которая является приоритетом французского председательства в G7 в этом году, невозможно решить без обеспечения прав человека и основных свобод, поскольку именно они являются необходимым условием для развития каждой человеческой личности.

Мы обращаемся к президенту Франции с просьбой пересмотреть отношение к сотрудничеству и стратегическому партнерству с государствами, которые нарушают права человека и способствуют увеличению неравенства.

Лидеру авторитарного кремлевского режима, который презирает и цинично нарушает права человека внутри страны, нормы и принципы международного права за рубежом, использует вооруженные конфликты и насилие для достижения своих геополитических интересов, не место за столом G7.

Соавторы обращения:

Центр гражданских свобод

Редакция крымского издания BlackSeaNews

Луганский областной правозащитный центр "Альтернатива"

Центр противодействия коррупции

Центр экономической стратегии

ОО "Европейская правда"

Фундация DEJURE

CO "Transparency International Ukraine" (ОО "Трансперенсі Інтернешнл Україна")

ОО "Автомайдан"

Центр глобалистики "Стратегия ХХІ"

Центр "Нова Європа"

ОО "ВГО "ОПІРОРГ"

ОО "StateWatch"

Фундация Открытый Диалог

Украинский кризисный медиа центр

Совет внешней политики "Українська призма"