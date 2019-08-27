Выполнение без желания: что заставит Россию освободить пленных моряков

В минувшие выходные прошли две даты, связанные со знаковыми событиями в российско-украинском конфликте.

Ровно девять месяцев назад, 25 ноября 2018 года, в Черном море близ Керченского пролива Россия захватила три украинских военных корабля и 24 моряков. А ровно три месяца назад, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и их экипажи, а также в месячный срок отчитаться о выполнении решения.

Несмотря на это решение, украинские моряки до сих пор находятся под арестом в России. Более того, недавно российский суд продлил им арест еще на три месяца.

Почему же Россия не выполнила предписание международного суда? Дело в том, что хотя решения Трибунала и носят обязательный характер, но механизма принудительного их исполнения не существует. Так что на практике исполнение таких предписаний зависит от доброй воли государства.

Но есть и хорошие новости: история доказывает, что стране-нарушителю всегда проходится их выполнять. Вот только не всегда это происходит вовремя.

А чтобы ответить на вопрос, чего же нам ждать, следует обратиться к примерам подобных конфликтов из прошлого.

История повторяется?

Истории международного права известно достаточно случаев разрешения конфликтов, когда одна из сторон не хочет выполнять судебные предписания.

В качестве примера стоит привести два решения Международного суда ООН. Несмотря на то, что это – другой суд, его практика точно так же показательна, ведь у МС ООН тоже нет механизма принудительного исполнения вынесенных решений (да и к тому же в этом суде идет рассмотрение двух других жалоб Украины против России).

Первый пример касается событий далекого 1946 года, когда в проливе Корфу на морских минах подорвались нескольких британских кораблей. Британия возложила всю ответственность за это на Албанию и в 1949 году выиграла дело в Суде. Однако Албания не спешила выполнять решение Суда вплоть до 90-х годов. Лишь в 1992 году государства, путем длительных переговоров, смогли договориться о мирном урегулировании спора.

В другом случае спор касался финансирования США в начале 1980-х годов вооруженных группировок, которые пытались свергнуть прокоммунистическое правительство Никарагуа. Это центральноамериканское государство, обратившись в Суд, выиграло дело, но Штаты объявили, что не признают решение Суда и не собираются выполнять. Лишь в результате определенных политических изменений и переговоров страны смогли урегулировать спорную ситуацию.

Как видим, подобные конфликты не заканчиваются вынесением решения суда.

Но в то же время, судебные решения играют важную роль, они выступают эдаким "пусковым механизмом" для переговоров, которые завершаются урегулированием спора.

Россия – не исключение

Решение по украинским морякам – не первый случай, когда Россия настоятельно отказывается от участия в судебном процессе и не выполняет решение трибунала. Причем у нее есть опыт игнорирования даже решения ITLOS – именно того Трибунала, что предписал отпустить украинских моряков.

Речь о ситуации с ледоколом Arctic Sunrise под флагом Нидерландов и его экипажем. Судно было задержано Россией в сентябре 2013 года в ходе акции протеста "Гринпис" (организация являлась владельцем ледокола) около арктической нефтяной платформы "Газпрома".

Нидерланды, как и Украина, тогда обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву, который своим решением от 2 ноября 2013 года обязал Россию выдать Нидерландам корабль и его экипаж.

Россия отпустила моряков достаточно быстро, спустя несколько месяцев после задержания - 25 декабря 2013 года. Правда, отметила, что делает это не исполняя решение Трибунала, а предоставив морякам амнистию к 20-летию Конституции РФ. Так же путем долгих политических переговоров обе стороны договорились о сумме, которую РФ возместит Нидерландам.

Чего ждать нам?

Как показывает история, после решений международных судов стороны садятся за стол переговоров. Даже в тех случаях, когда публично государство-нарушитель заявляет, что не признает решение суда, на деле – все равно рано или поздно соглашается на переговоры о его фактическом выполнении.

Последние сигналы по поводу российско-украинского спора о пленных моряках свидетельствуют о том, что Москва также согласилась вступить в такие консультации.

Что заставляет виновника идти на уступки?

Причиной могут быть опасения санкций, ведь невыполненные решения международных судов дают зеленый свет для применения другими странами политических и экономических санкций против государства-нарушителя.

Несмотря на отсутствие механизма принудительного исполнения решений международных судов, последствия их невыполнения могут быть достаточно серьезными. Так, в случае с Трибуналом ООН по морскому праву, другие страны могут воздействовать на Россию с помощью ограничений на вход своих судов в российские порты. Аналогично, эти же государства могут вводить запрет на вход российских кораблей в свои порты.

Более того, Россия, полностью отказываясь выполнять решение Трибунала в пользу Украины, рискует ухудшить свою позицию в будущих международных спорах по морскому праву, когда ей потребуется самой обратиться в этот же Трибунал для защиты своих прав.

Поэтому надеемся, что "30-летия Конституции РФ" для освобождения украинских моряков ждать не придется. Опыт прошлого позволяет предполагать, что Россия все-таки поступит так же, как в случае с Arctic Sunrise, и найдет формальный предлог, чтобы освободить военнопленных и захваченные корабли.

Однако не стоит исключать, что на консультациях между Киевом и Москвой будут согласованы также взаимные уступки, которые и позволят разрешить эту ситуацию.

Авторы:

Дмитрий Коваль, старший юрист AVELLUM

Юрий Беденко, юрист AVELLUM,

для "Европейской правды"