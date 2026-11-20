Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что любые формы "квазичленства" Украины в НАТО в рамках гарантий безопасности неприемлемы для Москвы.

Слова российского чиновника цитирует "Интерфакс", передает "Европейская правда".

Заместитель министра иностранных дел РФ, комментируя возможность предоставления Украине гарантий безопасности по принципу статьи НАТО, заявил, что это недопустимо для России в любом формате.

"Я хочу сказать, что даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере – это неприемлемый для нас вариант. Мы обсуждаем гарантии безопасности прежде всего в контексте обеспечения безопасности нашей собственной страны, и именно об этом идет речь", – сказал Рябков.

По его словам, в рамках переговоров Россия хочет признания того, что Украина не станет членом НАТО.

"Когда это произойдет, я думаю, вопрос о гарантиях безопасности так или иначе может быть обсужден. И, не предвосхищая никаких решений в этой сфере, подчеркну, что мы не закрываемся от диалога, но не от диалога о вступлении Украины в НАТО. Еще раз: это абсолютно неприемлемый вариант", – добавил российский чиновник.

Его слова прозвучали в противовес заявлению спецпредставителя президента США Джареда Кушнера, который утверждал, что Вашингтон добился от РФ готовности рассмотреть гарантии безопасности для Украины по модели 5-й статьи НАТО.

В ответ на слова Кушнера президент Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

Напомним, после встречи "коалиции желающих" в Берлине в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.