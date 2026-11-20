В Италии вечером в четверг приостановили работу аэропорта Генуи после того, как вблизи аэропорта, вероятно, зафиксировали присутствие дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky Tg24.

Международный аэропорт имени Христофора Колумба в Генуе был закрыт на два часа вечером 19 ноября. В 20:10 был введен запрет на полеты в воздушном пространстве вокруг аэропорта, который был отменен после 22:00, после завершения всех проверок.

Рейс авиакомпании ITA Airways, следовавший в Рим, был задержан на взлетно-посадочной полосе без разрешения на взлет. Впоследствии тревога была отменена, пассажиров высадили из самолета, а затем снова посадили на борт.

Сообщалось о возможном присутствии дронов к востоку и западу от взлетно-посадочной полосы. Согласно сообщениям, речь шла о четырёх или пяти беспилотниках. Их заметил персонал диспетчерской башни, который и принял решение закрыть аэропорт.

Об инциденте сообщили судебные органы, а на место происшествия прибыла полиция. Это первый подобный случай, произошедший в итальянском аэропорту.

На прошлой неделе самолет, выполнявший рейс из Праги в Варшаву, был вынужден прервать посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена из-за беспилотника, который заметили на траектории захода на посадку.

Между тем в немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" ввели новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлёта и посадки.

Кроме того, система обнаружения дронов появится также в аэропортах Штутгарта и Гамбурга.