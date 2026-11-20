Посольство Украины в Риме отреагировало на замечания МИД Италии относительно внесения итальянских политиков в "черный список" на сайте "Миротворец", заверив, что эта платформа не отражает позицию украинского правительства.

Об этом говорится в заявлении посольства в сети X, передает "Европейская правда".

В посольстве подчеркнули, что сайт "Миротворец" не является официальным источником информации украинского государства, не входит в систему государственных органов Украины и не уполномочен представлять её позицию.

"Информация, опубликованная на этом сайте, не является официальной позицией Украины и не может рассматриваться как выражение позиций или решений украинских государственных институтов. Мы считаем неуместной попытку использовать информацию из неофициальных источников с целью создания искаженного представления о позиции Украины или искусственного нагнетания напряженности в двусторонних отношениях", – отметили в дипломатической миссии.

Это заявление прозвучало в ответ на поручение главы МИД Италии Антонио Таяни итальянскому послу получить от украинских властей разъяснения относительно внесения евродепутатов от партии "Движение пяти звезд" в "черный список" на сайте "Миротворца".

16 ноября на сайте "Миротворца" появилось имя Данило Делла Валле, одного из евродепутатов "Движения пяти звёзд", критикующего поставки оружия Украине. Впоследствии Валле сообщил, что в список внесли всю делегацию "Движения пяти звёзд" в Европейском парламенте.

В украинском посольстве в Риме подчеркнули, что "предвзятые оценки и инструментальные интерпретации, которые выдают за реальность то, что хотелось бы, чтобы было правдой", не должны становиться инструментами политической манипуляции и наносить ущерб отношениям двух стран.

Напомним, международные партнеры Украины неоднократно призывали принять меры в отношении сайта "Миротворец". В 2021 году Европарламент в резолюции о Соглашении об ассоциации Украина–ЕС призвал Киев заблокировать портал как пример "экстремистской группы, разжигающей ненависть".

Ранее в Молдове появился аналог украинского "Миротворца", и премьер страны поддержал его.