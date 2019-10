Евроинтеграция в правительственной программе: амбициозные цели с многими нюансами

Как новое правительство будет способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины? Какие конкретные шаги им запланированы и что в приоритетах?

До сих пор дать четкого ответа на эти вопросы было невозможно. Ведь нынешняя монокоалиция не требует коалиционного соглашения, где бы все это было прописано. Поэтому единственным документом, на основании которого приходилось делать оценки, была... программа партии "Слуга народа" на прошлых парламентских выборах.

Все это вызывало опасения, что проевропейский курс не станет приоритетом для правительства. И основания были.

Например, в выступлении на форуме YES премьер Алексей Гончарук ни словом не упомянул Соглашение об ассоциации и евроинтеграции. Да и вопрос потребности в профильном вицепремьере сначала вызвал дискуссию во команде власти. Настоящей бомбой стали недавние высказывания представителя Кабмина в парламенте Ирины Верещук о необходимости нейтралитета Украины по образцу Финляндии - чтобы не злить Россию.

Теперь ответы на некоторые вопросы стало искать проще. 29 сентября принята программа деятельности Кабинета министров, сейчас она ожидает утверждения Верховной Радой.

Место для европейской и евроатлантической интеграции в программе нашлось. На некоторые вопросы ответы нашлись. Зато появились новые вопросы.

Евроинтеграция в конце

Небольшой раздел "Европейская и евроатлантическая интеграция" стоит в программе на "непочетном" последнем месте. Несмотря на это, некоторые планы достаточно амбициозны - вплоть до противоречивости. Общей целью задекларировано достижение за 5 лет критериев членства в Евросоюзе и НАТО.

"Впервые в истории программ правительств интеграция Украины в ЕС и НАТО заслужила отдельный раздел. До этого как-то не складывалось с этим у правительств. Самая важная для меня цитата из раздела: "Правительство исходит из того, что интеграция Украины в Евросоюз окончательно определена принадлежностью Украины к семье европейских народов и подтверждена Революцией Достоинства, а конечным и главным бенефициаром интеграции является гражданин Украины",- пишет о правительственной программе вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В частности, в течение 5 лет "в законодательство Украины будет введено не менее 80% актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации".

Это чрезвычайно высокая планка, и является даже опережением прописанного в самом соглашении графика.

Несмотря на это в правительственной программе есть пункты, которые откровенно удивляют.

Скажем, "Копенгагенские критерии" - выполнение которых означает готовность к вступлению страны в Евросоюз - сведены почему-то только к экономическим. Хотя экономика является лишь одной из трех групп критериев, наряду с политическими и так называемыми "членскими".

Или другое. "Правительство обеспечит гражданам и бизнесу возможность полноценного пользования преимуществами свободы движения людей, товаров, услуг и капитала между Украиной и ЕС", - все вместе эти "четыре свободы" может иметь лишь государство-член Евросоюза. А команда Гончарука точно не приведет туда Украину в течение 5 лет, да и не обещает.

Непонятно, как можно "в диалоге с ЕС" увеличить инвестиции его государств-членов в Украину - ведь приход европейских капиталов сдерживает вовсе не отсутствие разговоров украинских чиновников со своими коллегами из Евросоюза. Коррупцию и плохой инвестиционный климат диалогами не поборешь.

В правительственной программе нет сроков подачи заявки на вступление в ЕС и получение Плана действий по обретению членства в Североатлантическом альянсе.

Однако, во-первых, это дело президента. Во-вторых, евроинтеграционный популизм не помог еще ни стране, ни тем, кто его практиковал.

Конкретные, направленные на достижение стандартов ЕС и НАТО дела, являются сквозными для программы. Они присутствуют в большинстве разделов - хотя и не без нюансов.

Однозначный курс на стандарты НАТО

Пожалуй, даже придирчивых "пронатовцев" могут удовлетворить евроатлантические положения правительственной программы. Разве что за исключением тех, кто уже теперь хочет знать дату вступления в Альянс.

Команда Гончарука постановила целью достичь за пять лет соответствия "принципам и критериям, необходимым для членства в Организации Североатлантического договора"

"Мы внедрим управленческие принципы НАТО в системе объединенного руководства силами обороны и военного управления Вооруженными Силами Украины".

"В рамках евроатлантической интеграции, мы начнем поэтапное наращивание числа подразделений, способных к выполнению совместных задач с соответствующими подразделениями стран-партнеров".

"Программы подготовки офицеров и сержантов предусматривают изучение доктрин, процедур и стандартов НАТО, получение соответствующего уровня знания иностранного языка и формирование необходимых лидерских качеств".

В программе еще много других пунктов, которые в случае их реализации действительно существенно приблизят Украину к Альянсу.

Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО, по замыслу правительства, должны быть максимально приближенными к Плану действий по обретению членства в Альянсе. Это довольно прагматично, учитывая неуверенные перспективы получения Украиной ПДЧ в обозримой перспективе.

Соглашение с ЕС? Есть немного

В отношении Евросоюза общая цель также амбициозная: достижение за 5 лет критериев членства. Реалистичность такой задачи вызывает большие вопросы - у гораздо более благополучных стран на это уходило значительно больше времени, да и готовность к вступлению наступает с завершением соответствующих переговоров. Ну почему бы не верить в чудо.

Главным для Украины инструментом интеграции с ЕС является Соглашение об ассоциации. Заметно однако, что оно в программе упомянуто очень мало - даже там, где речь идет о предусмотренных ассоциацией реформах и изменениях. Возможно, авторы не посчитали важным четко акцентировать на планах реформирования различных сфер в соответствии с прописанными в соглашении стандартами ЕС. Хотя такое соответствие очень важно - особенно учитывая упомянутую выше амбициозную цель.

Итак, в программе есть как планы, о которых четко задекларировано реформирование в соответствии с Соглашением об ассоциации и стандартами ЕС - а есть и те, где такой четкости нет. Соответственно, их реализация может вызвать вопросы.

Однозначно хорошо

Первым делом стоит упомянуть крайне важное направление: обращение с отходами.

"Мусорная" проблема для Украины просто вопиющая. В то же время ее успешно решают в странах ЕС, и Соглашение об ассоциации содержит положения по внедрению соответствующих стандартов Евросоюза. Украина должна имплементировать здесь три директивы.

"Правительство подготовит на основе директив ЕС, регламентирующих обращение с отходами, пакет законов, которыми нормирует сроки приведения в соответствие с директивами ЕС, введет иерархию операций обращения с отходами, принцип расширенной ответственности производителя/депозитную систему, принцип "загрязнитель платит", - говорится в программе.

Предыдущая власть это направление с треском провалила.

В программе прописан ряд других намерений, которые четко соответствуют выполнению Соглашения об ассоциации или продвигают Украину в других форматах сотрудничества с ЕС.

Например, внедрение интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу и полное внедрение Водной рамочной директивы ЕС. Правда, определенные хорошие шаги здесь были уже сделаны предшественниками.

Также в правительстве, в частности, четко обещают:

- обеспечить внедрение энергетических рынков в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС;

- продолжать политику в сфере энергоэффективности и энергосбережения - а это важное евроинтеграционное направление и важный аспект отношений между Украиной и ЕС;

- присоединиться к рамочной программе ЕС по науке и исследованиям "Горизонт Европа", которая с 2021 года заменит нынешнюю "Горизонт".

Хорошо, но...

Но чаще всего задекларированные в соглашении намерения не связаны с выполнением соглашения - конечно, речь идет о сферах, на которые оно распространяется.

Интриги в этом смысле добавляет раздел программы правительства, касающийся автомобильного транспорта. При прошлой власти были очевидны попытки продвинуть под видом выполнения Соглашения об ассоциации определенные сомнительные схемы - например, которые касались новых водительских прав и технического осмотра автомобилей.

Программа правительства Гончарука содержит намерение менять сферу:"...будет усовершенствована система управления предотвращения дорожно-транспортным происшествиям, повышен уровень безопасности перевозки пассажиров и грузов, повышен уровень безопасности транспортных средств и внедрена действенная система контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Однако о стандартах ЕС или Соглашении об ассоциации - ни слова.

То же касается экологических вопросов. В Соглашении об ассоциации они представлены аж тремя десятками директив и регламентов ЕС. В правительственной программе декларируется много созвучного с целями соглашения в этой сфере, однако четко очерчены намерения выполнения Соглашения об ассоциации в сфере обращения с отходами.

Громкое обещание правительства вдвое увеличить экспорт. Для этого в Кабмине обещают на 10% снизить уровень ввозных пошлин "для топ-100 товарных линий на топ-20 рынках экспорта".

Впрочем, достаточно сложно сказать, как собираются этого достичь. "Мы добьемся уменьшения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках через выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления, использования возможностей ВТО, снятия антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию",- говорится в документе.

Более конкретное обещание - устранение нетарифных барьеров. В правительстве обещают устранить их как для промышленных товаров (так называемый "промышленный безвиз"), что является вполне достижимой целью, так и для услуг, а самое главное - для аграрной и пищевой продукции.

На ограничения в отношении последних на европейском рынке (так называемые нетарифные квоты) постоянно жалуются украинские экспортеры, однако в ЕС до сих пор только один раз согласились на такой просмотр - и лишь в контраверсийном случае экспорта курятины.

Плохо

Удивляет, что местами в правительстве ставят себе задачей уже достигнутые цели.

В частности, в рамках цели обеспечить украинским потребителям безопасные продукты и услуги. "Обеспечим наличие и выполнение требований системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР) на 100% крупных и средних предприятий-производителей продуктов за 3 года и 100% малых предприятий-производителей продуктов через 5 лет" - говорится в программе.

Впрочем, согласно действующему законодательству эти нормы уже являются обязательными! Даже для малых производителей, для которых эта норма вступила в силу в прошлом месяце.

Так не означает ли такое обещание правительства планы отменить действующий закон, перенеся внедрение НАССР еще на несколько лет?

Так же в правительстве обещают запустить в 2020 году систему добровольной сертификации продукции животного происхождения, которая производится без использования антибиотиков.

Смотрится хорошо, но в Украине использование антибиотиков в животноводстве уже регламентировано в соответствии с нормами ЕС, и поэтому такая инициатива тоже выглядит довольно странно.

Но это не единственные "странности" правительственной программы.

Одна из намеченных правительством Гончарука целей звучит в программе так: "Украинцы чаще и дешевле пользуются авиатранспортом". Речь идет об удешевлении авиабилетов, развитии сети аэропортов, развитии "лоу-кост" сегмента, безопасности и т. д.

Все это хорошо, но настораживает полное отсутствие упоминания о перспективах заключения с ЕС Договора о совместном авиационном пространстве. И это тогда как очертания "открытого неба" становятся все более четкими – после недалекого уже Brexit подписание парафированного еще в 2013 году документа может стать реальностью.

"Открытое небо" с ЕС значительно поспособствовало бы достижению выше упомянутых правительственных целей. Это одно из важнейших направлений отраслевой интеграции с ЕС. Будем надеяться, что упоминания о совместном авиационном пространстве нет в программе случайно.

Итак, программа нового правительства в целом направлена на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Однако есть немало вопросов - возможно, они будут сняты во время реализации планов или путем надлежащей коммуникации от правительственных структур.

В конце концов, этот текст не является глубоким анализом программы. Очевидно, обстоятельную оценку должны дать отраслевые эксперты, отслеживающие соответствие действий власти тем же положениям Соглашения об ассоциации или другим евроинтеграционным обязательствам.

Мы же выделили лишь самые очевидные вещи - которые как беспокоят, так и внушают оптимизм.

Авторы: Анатолий Марциновский, Юрий Панченко

"Европейская правда"

Материал подготовлен "Европейськой правдой" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта Keeping Focus on Reforms Ahead of Elections and Beyond. Оценки и мнения журналистов и авторов ЕП могут не совпадать с позицией Евросоюза