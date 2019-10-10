Ограничение Зеленского: почему президент урезал собственные полномочия во внешней политике

На этой неделе Министерство иностранных дел существенно "набрало вес" в государственной системе. Изменения не стали совсем уж неожиданными – те, кто следит за "дипломатическими слухами", знают, что министр Пристайко работал над ней еще с начала лета, когда присоединился к команде президента Зеленского.

Однако и переоценить важность этих изменений тоже вряд ли возможно. Потому что такое произошло чуть ли не впервые со времен независимости.

Президент по собственной воле, без принуждения и без давления, лишился части своих полномочий и отдал их МИД. Ломая, кстати, стереотип о концентрации власти на Банковой после победы Зеленского.

Коротко об этих изменениях "Европейская правда" написала еще в среду: своим указом Зеленский отказался от права согласовывать назначения дипломатов на должности как в МИД, так и в дипмиссиях Украины за рубежом.

Прежний порядок действовал с 2008 года.

Тогдашний президент Ющенко своим указом обязал МИД согласовывать с Банковой все более или менее значимые назначения. Не только заместители министра, но и руководители департаментов, управлений МИД, советники-посланники и советники в дипмиссиях (то есть все работники посольств выше первого секретаря) – все эти люди не могли быть назначены, пока Банковая не даст по каждому из них персональное согласие.

Конечно, лично президент такими мелочами не занимался. Зато дополнительные властные полномочия по этой схеме получал заместитель главы секретариата, потом администрации, а затем – офиса президента.

Практически все дипломаты (и действующие, и бывшие), с которыми общалась ЕвроПравда по этому поводу, называли ситуацию, которая была до сих пор, вопиюще неправильной.

В Украине, по сути, было два министра иностранных дел.

Один – официальный, в статусе главы МИД. Предусмотренный Конституцией.

Другой – "теневой", но гораздо более влиятельный. А еще – способный серьезно помешать работе "официального" министра и дипслужбы в целом. "Потому что если министр не может назначать людей в МИД и советников в посольства, то грош цена такому министру", – говорит Сергей Корсунский, в прошлом посол, а ныне директор дипакадемии при МИД.

Бывший министр Павел Климкин в комментарии ЕП признал, что проблемы и помехи со стороны Банковой во времена его работы действительно имели место, и подтвердил, что согласованием назначений занимался, конечно же, не сам президент.

"Сроки согласования были очень значительными, порой речь шла о месяцах. И главное – никто не знал, в чем причина задержки решения по тому или иному кандидату. Это срывало планы дипломатической ротации. Иногда некоторые вместо назначения советником соглашались ехать в посольство на более низкую должность, первым секретарем, чтобы избежать согласования на Банковой. Это было унизительно. А то, что нельзя было назначать людей на должности внутри министерства, также очень мешало текущей работе", – рассказывает Климкин.

Интересная деталь: хотя процедура согласования начала действовать еще 11 лет назад, при Ющенко, однако жаловаться на нее дипломаты начали только в последние годы, когда внешнеполитическим советником Порошенко (то есть тем самым "теневым министром") стал Константин Елисеев, известный своим жестким стилем работы.

Мол, именно при нем появилась практика собеседований дипломатов на Банковой перед их назначением.

Сам Елисеев объясняет, что его фильтр помогал отсеять недостаточно профессиональных дипломатов. В комментарии ЕвроПравде он объяснил, что стремился обеспечить "качественный отбор советников-посланников и советников диппредставительств, которые являются главной "боевой единицей" нашей дипломатии за рубежом".

"Основными критериями для меня всегда были профессионализм, владение темой, амбициозность, креативность и знание языка страны аккредитации. Знаю, что своей принципиальной позицией по многим кандидатурам некоторых глубоко огорчал, но за решение по каждому дипломату нес личную ответственность перед президентом", – пояснил он.

Дипломаты подтверждают его слова о проверке языковых навыков, которая порой проходила очень креативно: Елисеев мог попросить, например, "описать по-французски принцип работы кондиционера".

Подход несколько спорный, но имеет право быть (в конце концов, дипломат должен быть готов и к неожиданным вопросам!).

Однако есть претензия к Банковой, которую, вероятно, ничем нельзя оправдать: это безосновательное затягивание с решениями. "Есть случаи, когда люди ждали собеседования и назначения и по 6, и по 9 месяцев, без всякого понимания, что же происходит. В том числе – те, кто был отобран по конкурсу и не должен проходить больше никаких согласований", – рассказывает Корсунский.

Так или иначе, но старые правила работы ушли в прошлое.

Но остается вопрос: почему Зеленский решился на "обрезание" собственных полномочий?

Первая причина уже коротко упомянута в начале статьи: это было критически важно для Вадима Пристайко.

По данным ЕвроПравды, он еще в начале лета согласовал с президентом ключевой принцип: в команде Зеленского не должно "двух министров иностранных дел". Для Пристайко было недопустимым, чтобы в новой власти была воссоздана конкуренция Климкин-Елисеев, которая действительно вредила украинской дипломатии в последние годы.

Осенью, когда назначение в МИД произошло, Пристайко предложил убрать норму, которая была генератором конфликтов, и Зеленский с ним согласился.

Вторая причина – то, что среди дипломатов давно сложился почти консенсус о том, что прежний порядок вредит Украине.

Отмена этой нормы была среди рекомендаций экспертов еще три года назад. Впоследствии об этом писали дипломаты, которые не рисковали раскрывать свои имена. А уже в этом году представители Зе-команды открыто говорили о такой необходимости. Павел Климкин, который сразу после победы Зеленского заявил, что уйдет с должности, но готов передать ему свой опыт, на встрече с новоизбранным президентом в начале мая порекомендовал ему согласиться на уменьшение своих полномочий, поскольку они наносят ущерб государству.

И последняя, ​​третья причина. Зеленский, в отличие от Порошенко, не считает себя профессиональным дипломатом и готов доверять и делегировать полномочия. А потому ему не нужно иметь на Банковой "дублирующий МИД".

Это, пожалуй, правильный подход. Потому что хотя по Конституции глава государства и направляет внешнюю политику, но заниматься микроменеджментом – не президентское дело.

Ответственность за состав посольств и их эффективность отныне лежит на МИД и на министре Пристайко, который получил полный контроль, но также и полную ответственность за эффективность работы и министерства, и диппредставительств Украины за рубежом.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"